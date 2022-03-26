|
Подобного в США не говорили ни Ельцину, ни Горбачёву. Володин не стерпел: "Так себя ведут слабые"
26 марта 2022, 20:50 • 143 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин весьма жёстко высказался об очередном оскорблении, допущенном американским лидером Джо Байденом в адрес президента России Владимира Путина. "С мужской точки зрения так себя ведут слабые", - отметил Володин, напомнив, что таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Ельцин, ни Горбачёв.
Парламентарий считает, что президент США Джо Байден, в очередной раз публично оскорбив президента России Владимира Путина, проявил слабость. Слова главы Белого дома - лишь "истерика от бессилия".
По мнению спикера Госдумы, американцам "должно быть стыдно за своего президента". А самому Байдену Володин намекнул на необходимость пройти медицинское обследование.
Особо Вячеслав Володин заострил внимание на том факте, что "таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни (экс-президент России Борис) Ельцин, ни (экс-президент СССР Михаил) Горбачёв - по понятным причинам".
Напомним, ранее Джо Байден снова оскорбил Владимира Путина после того, как побывал у беженцев с Украины. Он назвал президента России "мясником".
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 марта 2022, 16:20
|
25 марта 2022, 23:50
|
22 марта 2022, 12:25
|
24 марта 2022, 06:25
|
21 марта 2022, 07:30
|
23 марта 2022, 09:25
|
25 марта 2022, 07:30