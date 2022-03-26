Подобного в США не говорили ни Ельцину, ни Горбачёву. Володин не стерпел: "Так себя ведут слабые"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин весьма жёстко высказался об очередном оскорблении, допущенном американским лидером Джо Байденом в адрес президента России Владимира Путина. "С мужской точки зрения так себя ведут слабые", - отметил Володин, напомнив, что таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Ельцин, ни Горбачёв.

Парламентарий считает, что президент США Джо Байден, в очередной раз публично оскорбив президента России Владимира Путина, проявил слабость. Слова главы Белого дома - лишь "истерика от бессилия".

И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек, - не стал терпеть оскорбление в адрес президента России Вячеслав Володин. - Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые.

По мнению спикера Госдумы, американцам "должно быть стыдно за своего президента". А самому Байдену Володин намекнул на необходимость пройти медицинское обследование.

Особо Вячеслав Володин заострил внимание на том факте, что "таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни (экс-президент России Борис) Ельцин, ни (экс-президент СССР Михаил) Горбачёв - по понятным причинам".

Напомним, ранее Джо Байден снова оскорбил Владимира Путина после того, как побывал у беженцев с Украины. Он назвал президента России "мясником".