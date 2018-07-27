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Подобие доказательной базы: почему в США заявили о «возможном ядерном ударе России» по Прибалтике

27 июля 2018, 09:09  •  76 • В мире
В США заявили, что Россия может нанести ядерный удар по Европе. Об этом говорится в докладе Совета Минобороны США. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что ядерное оружие РФ способна применить исключительно в качестве ответного, встречного удара. По оценкам экспертов, Вашингтон ищет обоснования для модернизации собственного ядерного арсенала, а также стремится к нагнетанию обстановки на западных рубежах РФ, чтобы продолжить военную экспансию в Восточной Европе. В Москве ранее называли тревожным тот факт, что в Пентагоне допускают возможность боевых столкновений между Россией и странами НАТО.
 
Американские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО на Балтике, июнь 2018 года. В окрестностях Паланги, Литва AFP © Petras Malukas
 

В Совете Минобороны США по науке разработали рекомендации о совершенствовании ВС страны. В документе большое внимание уделяется потенциальным противникам Штатов — России и Китаю. При этом Москва и Пекин в докладе представлены как агрессоры. Так, в Пентагоне рассматривают ситуацию, при которой РФ нанесёт ядерный удар по европейским странам. Как отмечается в документе, таким образом Москва «попытается добиться решающей победы в кратчайшие сроки», нанеся удар в глубину обороны противника.

«Применительно к государствам Прибалтики российская военная доктрина предусматривает нанесение удара в глубину обороны противника на начальной стадии конфликта с использованием тактического ядерного оружия (в случае необходимости), чтобы продемонстрировать решимость России и вынудить НАТО отказаться от активных действий», — говорится в докладе совета Министерства обороны США.

Однако это утверждение противоречит позиции России. Так, Москва неоднократно заявляла, что способна применить ядерное оружие исключительно в случае нападения на страну. Так, в марте президент России Владимир Путин отметил, что Москва может применить ядерное оружие только как ответный удар. 

«Наши планы применения (ядерного оружия. — RT), надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — пояснил российский лидер.

В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков также подчеркнул, что концепция российской военной доктрины — оборонительная.

«В нашей оборонной доктрине говорится, что она оборонительная, и Россия ведёт боевые действия только против тех агрессоров, которые непосредственно напали на нас, угрожают нашему суверенитету», — рассказал эксперт.  

В то же время директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил RT, что США специально делают заявления о том, что РФ якобы может применить ядерное оружие в Европе, в частности против Прибалтики. Таким образом, отмечает аналитик, Вашингтон стремится обострить ситуацию в регионе, чтобы затем обосновать свою программу модернизации ядерных сил, а также усилить свои позиции у западных рубежей Российской Федерации. 

«Они проводят массированную модернизацию тактического ядерного оружия и для этого им нужно подобие обоснования в виде возможности России использовать такое оружие в Прибалтике. Кроме того, эти аргументы также нужны для того, чтобы развивать структуру НАТО в Прибалтике и Польше. Вот, собственно, реальная цель, а не рассуждения о наших намерениях», — отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. 

Об этой тенденции много раз говорили в Москве. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страна вынуждена реагировать на увеличение военной активности НАТО в Восточной Европе. 

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«В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена принимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности», — заявил Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По всем фронтам 

Кроме того, США заявляют, что Россия якобы может захватить шведский остров Готланд в Балтийском море, а также территории Латвии и Эстонии в течение 60 часов. При этом подчёркивается «численный перевес российской армии над войсками США и их союзников» в потенциальных зонах конфликта».

«Для закрепления данного преимущества российские войска сделали особый упор на мобильности и ускоренном развёртывании в ходе боевой подготовки и проводившихся в последнее время учений (таких как «Запад-2017»). Целью в данном случае опять-таки является достижение решающей победы прежде, чем США и их союзники смогут принять действенные меры для отражения агрессии», — говорится в документе Минобороны США.

В Пентагоне уже давно указывают на уязвимость Стокгольма. Так, в марте этого года в НАТО заявили, что Швеция не сможет защититься от «российской агрессии» в открытом конфликте. 

«Выражается мнение, что в случае перехода кризисной ситуации в отношениях между Россией и одной (или более) из стран Балтии или Польшей в стадию открытого конфликта, если допустить взятие Россией под контроль шведского острова Готланд, отправка необходимых для защиты прибалтийских стран подкреплений НАТО будет практически невозможна», — отмечалось в документе Оборонного колледжа НАТО.

Многие эксперты полагают, что таким образом США пытаются повлиять на традиционный нейтралитет Швеции — скандинавская страна, напомним, не входит в НАТО, хотя является одним из ближайших партнёров альянса. Согласно опросу общественного мнения, который проводился в Швеции в декабре 2017 года, 44% опрошенных выступили против вступления королевства в НАТО (в 2016 году такой позиции придерживались 40% респондентов).   

В России же неоднократно заявляли, что все военные учения ВС РФ, в частности манёвры «Запад-2017», которые упоминаются в докладе Пентагона, отрабатывают оборонительный сценарий.

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Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооружённых сил двух стран на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. Союзные государства отрабатывали сценарий противодействия террористам-диверсантам. Тогда в Минобороны США признали, что Москва и Минск соблюдают транспарентность учений.

Между тем президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны-члены НАТО значительно увеличить расходы на оборону и подчёркивал — США тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Сейчас страны альянса должны стремиться выделять на оборону 2% ВВП, однако американский лидер на недавнем саммите глав стран — участниц альянса подчеркнул, что и этого недостаточно. Он призвал увеличить этот показатель до 4% ВВП. Рост оборонных расходов необходимо оправдывать перед гражданами, поэтому неудивительно, что в НАТО постоянно говорят о мифической «российской угрозе». 

В этой связи в РФ неоднократно указывали на разницу в военных бюджетах. В июле наглядную статистику привёл, в частности, посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он сообщил, что НАТО ежегодно НАТО тратит на оборону примерно $1 трлн, из них США — около $700 млрд. а Россия в разы меньше — $46 млрд. 

  • Военные учения НАТО в Литве, 17 мая 2017 года
  • Reuters
  • © Ints Kalnins
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При этом Вашингтон не планирует отказываться от военной экспансии в Восточной Европе. Так, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат отправлять американских военнослужащих в страны Балтии. 

«Соединённые Штаты намерены продолжать периодическую отправку в страны Балтии солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Эстонии, Латвии и Литвы в развитии национальной обороны», — говорится в декларации, которая была одобрена Трампом и лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Успехи в создании техники


Как утверждается в докладе Совета Минобороны США по науке, последние  30 лет США могли осуществлять наступательные операции «везде и всегда, когда это требовалось». Однако сейчас особое беспокойство у США вызывает тот факт, что «как Россия, так и Китай разработали собственные военные стратегии».

Так, в документе указывается на то, что за последние года России и Китаю удалось разработать передовые самолёты, танки, корабли, субмарины, ракеты и различные виды вооружений.

В марте президент России Владимир Путин рассказал об успехах российского ВПК, которому удалось разработать и произвести новейшие типы вооружений, не имеющих аналогов в мире. 

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В конце июня глава государства сообщил, что новая техника уже готова заступить на боевое дежурство. По словам Путина, в последние годы России удалось достичь решительного прорыва в создании уникальной техники нового поколения. Этот скачок стал возможен благодаря «колоссальному труду научных и конструкторских коллективов, промышленных предприятий, рабочих, инженеров и исследователей», подчеркнул Путин.

Отметим, ранее в сети было опубликовано «пособие», разработанное для Пентагона, в котором приводятся конкретные методики обучения личного состава ВС США для противодействия именно российской армии. Тогда посольство России в Вашингтоне назвало «крайне тревожным» тот факт, что определённые силы в США всерьёз допускают возможность боевых столкновений между вооружёнными силами двух стран.  

«Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными — особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — подчеркнул тогда пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

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