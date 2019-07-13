|
Поднявшая панику из-за "опасной" русской субмарины Норвегия скрывает свой "саркофаг" с тоннами ртути
13 июля 2019, 14:54 • 170 • В мире
Королевство Норвегия, всеми силами старающееся показать, что оно заботится об экологии, кажется, терпит неудачу сейчас. Оно тратила миллионы долларов ежегодно на поддержание имиджа мирового экологического лидера, но в настоящее время превращается в один из главных факторов загрязнения атмосферы и океана в арктическом регионе. Субмарина с десятками тонн ртути может смертельно отравить сразу два моря – Северное и Баренцево.
Одна из главных проблем – потопленная в 1945-м немецкая подводная лодка U-864, на борту которой 65 тонн металлической ртути, а также тонны (точное количество неизвестно) оксида урана.
Уже сейчас эксперты бьют тревогу, ведь в случае разгерметизации контейнеров будет "ртутно-урановый апокалипсис", передает "Эхо Москвы".
Россия – единственная, кто пытается призвать норвежцев к благоразумию. Москва призывает норвежское правительство поднять лодку.
Но, Норвегия, присоединившаяся к антироссийским санкциям, пока предпочитает замалчивать угрозу ртутно-уранового загрязнения замалчивать. Но некоторые норвежские экологи все же стремятся к сотрудничеству.
Так, один из руководителей "Союза охраны природы Норвегии" Рубин Оддекалв и его отец Курт стараются предвать огласке наиболее вопиющие ситуации нарушения норвежским правительством природоохранного законодательства.
Эксперты подчеркивают, что избежать смертельного отравления Баренцева и Северного моря можно, но ни в коем случае не по тому сценарию, который предлагает Норвегия.
Примечательно здесь то, что норвежское Агентство по ядерной безопасности заявило об обнаружении якобы высоких концентраций радиоактивных веществ вблизи "Комсомольца", затонувшего в 1989 году, стал не только сенсацией, но и поводом для паники. При этом эксперты призывали не нагнетать. Однако сейчас Норвегия активно развивает эту тему, хотя сама "хранит" у себя опасный саркофаг, отравляющий моря.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 12:24
|
11 июля 2019, 23:54
|
07 июля 2019, 12:39
|
12 июля 2019, 03:09
|
07 июля 2019, 15:54
|
11 июля 2019, 01:09