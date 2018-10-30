Поднять «якоря»: Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению для нелегальных мигрантов

Президент США заявил о намерении подписать указ об отмене автоматической выдачи американского гражданства по праву рождения для нелегальных мигрантов. По словам Дональда Трампа, он обсуждал возможность такого шага со своими советниками, и те заявили, что инициативу необязательно проводить через конгресс. Так называемые «якорные дети» дают своим родителям право на получение легального статуса, что не устраивает главу Белого дома. Эксперты полагают, что Трамп пытается набрать политические очки в преддверии промежуточных выборов. Впрочем, аналитики не уверены, что подобная риторика поможет республиканцам привлечь избирателей на свою сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который отменит выдачу американского гражданства по праву рождения для нелегальных мигрантов и неграждан США. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью порталу Axios, полная версия которого выйдет на телеканале HBO в воскресенье, 4 ноября.

«Мы — единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов... со всеми преимуществами. Это нелепо, и этому нужно положить конец», — заявил Трамп.

По словам главы государства, он обсуждал возможность прекращения выдачи гражданства США по праву рождения определённым категориям людей со своими юристами, и выяснилось, что подобные изменения необязательно проводить через конгресс как конституционную поправку. Для этого достаточно президентского указа, и Трамп заявил, что работа в этом направлении ведётся и что «это произойдёт».

Стоит уточнить: утверждение американского президента о том, что США являются единственным государством, дающим своё гражданство по праву рождения на территории страны, не соответствует действительности. Подобную практику имеют более 30 стран, включая Канаду, ряд европейских и латиноамериканских государств.

В Соединённых Штатах этот процесс регламентируется 14-й поправкой к Конституции, принятой ещё в 1868 году, вскоре после Гражданской войны.

Согласно документу, «все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчинённые юрисдикции оных, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают».

Axios отмечает, что намерение Трампа президентским указом внести изменения в текущий порядок вещей приведёт к новому противостоянию исполнительной и судебной власти в США из-за спорного характера предложения главы государства.

Так, бывший глава Службы гражданства и иммиграции США Линден Мелмед заявил, что лишь немногие специалисты по миграции и праву полагают, что президент может изменить порядок присуждения гражданства по праву рождения. Однако ряд консерваторов акцентируют внимание на том, что 14-я поправка предназначалась для легально прибывающих в США граждан, а не для нелегальных мигрантов или приезжих с временной визой.

Так, глава Центра конституционной юриспруденции калифорнийского Чепменского университета Джон Истман заявил, что 14-я поправка неверно применялась на протяжении последних десятилетий, поскольку изначально она относилась к людям с полной политической лояльностью к США — гражданам страны и держателям грин-карт.

По словам Истмана, до 1960-х годов 14-я поправка никогда не применялась к незарегистрированным или временным мигрантам.

При этом, согласно проведённому в 2016 году исследованию Pew Research Center, количество рождённых в США детей нелегальных мигрантов увеличилось с 30 тыс. в 1980 году (1% от общего числа новорождённых в стране) до 370 тыс. человек в 2006-м (9%).

Следующие несколько лет этот показатель несколько сокращался на фоне всемирного экономического кризиса, и в 2014 году число рождённых «якорных детей», обеспечивающих своим родителям статус легальных иммигрантов, составило 375 тысяч человек (7%).

Ранее Верховный суд США постановил, что рождённые легальными мигрантами дети являются гражданами Соединённых Штатов. Однако американская высшая судебная инстанция ещё не принимала решения конкретно по нелегальным или временным мигрантам.

«Караван мигрантов» в Мексике

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Президенту нужно набрать очки»

Стоит отметить, что американский президент последовательно занимает жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции. Так, в конце июня 2018 года Трамп назвал миграционное законодательство Соединённых Штатов «самым глупым в мире» и предложил немедленно высылать нелегальных мигрантов после их прибытия в страну.

В сентябре администрация США подготовила инициативу, направленную на ужесточение правил выдачи грин-карт и виз. В частности, в выдаче визы или грин-карты будет отказано соискателю гражданства, который пользовался социальной поддержкой.

В октябре в ожидании прибытия к американо-мексиканской границе «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки и Южной Азии хозяин Белого дома заявил о множестве бандитов в составе этой колонны. Кроме того, Трамп выразил готовность отправить к южной границе военных, численность которых может достичь 5000 человек.

По словам политолога-американиста, профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, инициатива Трампа об ужесточении процесса выдачи американского гражданства по праву рождения выглядит весьма своевременной и логичной в преддверии предстоящих 6 ноября промежуточных выборов.

«Президенту нужно набрать очки, чтобы его люди одержали победу как в палате представителей, так и среди сенаторов... Меня всегда удивляют высказывания о непредсказуемости американского президента. Уж кто предсказуем, так это Трамп. Ещё в ходе избирательной кампании два года назад он говорил, что нужно сдерживать приток нелегальных мигрантов в Америку, заявлял о необходимости прекратить превращение Америки в «мультикультуралистскую помойку», которой стала Европа. И он остаётся верен себе», — констатировал эксперт.

Собеседник RT отметил, что нынешняя инициатива американского лидера — это продолжение предыдущей о прекращении лотереи грин-карт.

«Трамп изначально отвечает интересам здорового и молчаливого американского белого работящего большинства, которое меньше всего хочет, чтобы в Америке были представители других этносов. Так что это большинство поддержит его инициативу», — выразил уверенность Домрин.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков напомнил RT, что Соединённые Штаты строились по принципу многонационального государства, и сейчас Трамп пытается изменить эти основы.

«Очень многие рядовые республиканцы поддержат этот шаг, но львиная часть всей Америки — это и есть мигранты. Это тот камень преткновения, который будет раскритикован демократами. С одной стороны, он пытается сделать шаг, чтобы привлечь новых избирателей... но сейчас, когда остаётся неделя до выборов, он делает большую ошибку», — полагает эксперт.

Политолог отметил, что с точки зрения Трампа, такая риторика принесёт ему хорошие результаты в колеблющихся штатах, однако на деле он может получить противоположный эффект и потерять республиканское большинство в сенате.

«Если он будет уничтожать основы Америки, то он рискует его потерять, а это означает, что ему будет очень тяжело следующие два года принимать какие-либо решения», — подытожил Судаков.