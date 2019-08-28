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«Поднять планку»: в Росстате сообщили о сокращении числа малоимущих граждан РФ

28 августа 2019, 18:54  •  27 • В России
Во втором квартале 2019 года число малоимущих россиян уменьшилось на 2,3 млн — до 18,6 млн. Об этом сообщили в Росстате. Однако доля людей с низкими доходами среди населения страны по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла с 12,5 до 12,7%. В ведомстве объяснили это тем, что уровень прожиточного минимума рос быстрее инфляции и в число малоимущих вошли те, кто ранее ими не считался. По мнению экспертов, такие шаги, в частности, позволяют большему числу россиян рассчитывать на господдержку.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

Число малоимущих россиян во втором квартале 2019 года сократилось с 20,9 млн до 18,6 млн, сообщили в Росстате. По данным ведомства, меньше прожиточного минимума получают 12,7% россиян.

«Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны, — говорится в сообщении Росстата. — Численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,6%».

Однако по сравнению со вторым кварталом 2018-го доля малоимущих в России выросла на 0,2% — год назад показатель находился на уровне 12,5%. В Росстате пояснили: рост этого параметра произошёл из-за того, что величина прожиточного минимума за год выросла на 7,1%, тогда как инфляция в годовом выражении составила 5%. Кроме того, в ведомстве оценивают рост среднедушевых денежных доходов населения за последний год в 5,6%.

«По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на 5% — величину, равную уровню инфляции, — доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году (12,5%)», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что более точная оценка численности малоимущих россиян будет дана по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие формы доходов граждан.

Комментируя эти данные, заведующий лабораторией проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ Владимир Бессонов в разговоре с RT пояснил, что, повышая уровень прожиточного минимума (а значит, и долю граждан, признанных малоимущими), власти расширяют число тех, кто может претендовать на государственную помощь.

«Если поднять планку, которая в нашем понимании отделяет малоимущих от имущих, то есть изменить определение «малоимущий» так, чтобы число малоимущих возросло, то оно действительно возрастёт. И это даёт формальные основания для получения поддержки государства. Можно ли рассматривать это как меру борьбы с бедностью? Да, конечно, можно», — сказал он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что в целом уровень жизни в России растёт, но незначительно, поэтому пока рано подводить какие-либо итоги.

«Это только переход из одной статистической группы в другую. Что касается доходов, об увеличении благосостояния россиян говорить не приходится», — отметил собеседник RT.

  • kremlin.ru

«Не может не вызывать беспокойства»

Несколько дней назад, 26 августа, о слишком медленном росте реальных доходов россиян заявил президент Владимир Путин. Во время совещания по экономическим вопросам он отметил, что это происходит на фоне роста ВВП страны на 0,7% и промышленности на 2,6% при показателе инфляции в 4,5%.

«Даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут слишком медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — подчеркнул Путин.

В то же время в правительстве полагают, что рост реальных доходов россиян в 2019 году будет существенно медленнее ранее прогнозируемого.

«С учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее», — сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Однако министр сообщил, что кабмин по-прежнему ожидает роста доходов населения в 2020 году на уровне 1,5%, в 2021-м — 2,2%, в 2022 и 2023 годах — 2,3%, а в 2024 году — 2,4%. Речь идёт о реальных располагаемых доходах населения, в которых уже учитываются обязательные платежи и инфляция. Орешкин подчеркнул, что если бы не платежи по кредитам, то рост этого показателя в 2019-м был бы не 0,1%, а 0,8%.

«Темп роста портфеля потребительских кредитов, существенно превышающий номинальный темп роста доходов населения, при сохранении высоких процентных ставок обусловил рост долговой нагрузки на население и, соответственно, рост процентных платежей», — добавил министр.

«Важно дойти до каждой нуждающейся семьи»

Стоит отметить, что в качестве мер по борьбе с бедностью в России предпринимаются различные шаги, включая увеличение пособий и введение льготного кредитования, в том числе на жильё.

Также реформируется система потребительского кредитования, чтобы снизить долговую нагрузку на россиян. Основы этого комплексного подхода были заложены в послании президента Федеральному собранию.

«Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы», — говорил Путин.

По словам Владимира Бессонова, статистически доля малоимущих, в частности, зависит от расслоения населения. Специалист отметил, что сейчас российские власти предпринимают усилия для сокращения разницы в доходах.

«Доля малоимущих сильно зависит от неравенства в доходах населения. Чем неравенство сильнее, тем больше может быть доля малоимущих, даже при росте средних доходов на долю населения. То есть если неравенство будет уменьшаться, то будет уменьшаться и доля малоимущих. Учитывая, что сейчас принимаются меры по уменьшению этой дифференциации (поддержка молодых семей, семей с детьми, льготная ипотека и т. д.), если эти меры будут давать эффект, а они должны давать эффект, то тогда мы можем рассчитывать на то, что доля малоимущих у нас будет сокращаться», — констатировал эксперт.

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