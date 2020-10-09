Поднять пенсии работающим пенсионерам с 2021 года: Депутат назвал условие

Напомним, ранее по итогам встречи с лидерами фракций Госдумы президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

О том, как выполнить это поручение главы государства и где взять необходимые на повышение пенсий деньги, рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его мнению, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам можно уже с 2021 года. Но при одном важном условии: если эти расходы заложат в бюджет следующего года. А это ещё можно успеть.

"Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдём эти деньги, и Госдума проголосует за это", - пояснил свою точку зрения Миронов.

По словам парламентария, "единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год".

Деньги на индексацию депутат предлагает взять у нефтяников и газовиков, предложив "перестать выплачивать НДС тем, кто экспортирует нефть и газ из нашей страны". В итоге можно "наскрести" внушительную сумму - больше триллиона рублей, - которой, как считает депутат, хватит не только на пенсии.

"Это примерно 1 триллион 300 миллиардов рублей. Хватило бы не только на индексацию пенсий, но и на повышение зарплат для наших медиков, учителей и многих других бюджетников", - отметил Миронов.