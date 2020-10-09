Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Поднять пенсии работающим пенсионерам с 2021 года: Депутат назвал условие

09 октября 2020, 12:55  •  76 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что проиндексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет уже с 2021 года. Парламентарий назвал возможный источник денег, способный принести примерно 1 триллион 300 миллиардов рублей, и условие, при котором можно будет выполнить поручение президента по пенсиям уже в следующем году.
Напомним, ранее по итогам встречи с лидерами фракций Госдумы президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
О том, как выполнить это поручение главы государства и где взять необходимые на повышение пенсий деньги, рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
По его мнению, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам можно уже с 2021 года. Но при одном важном условии: если эти расходы заложат в бюджет следующего года. А это ещё можно успеть.
"Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдём эти деньги, и Госдума проголосует за это", - пояснил свою точку зрения Миронов.
По словам парламентария, "единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год".
Деньги на индексацию депутат предлагает взять у нефтяников и газовиков, предложив "перестать выплачивать НДС тем, кто экспортирует нефть и газ из нашей страны". В итоге можно "наскрести" внушительную сумму - больше триллиона рублей, - которой, как считает депутат, хватит не только на пенсии.
"Это примерно 1 триллион 300 миллиардов рублей. Хватило бы не только на индексацию пенсий, но и на повышение зарплат для наших медиков, учителей и многих других бюджетников", - отметил Миронов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.