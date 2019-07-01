«Поднять антироссийский градус»: на Украине стартуют совместные с США военные учения в Чёрном море

В акватории Чёрного моря стартуют международные учения Sea Breeze 2019, организаторами которых выступают США и Украина. Сообщается, что манёвры затронут также прибрежные районы, включая граничащую с Крымом Херсонскую область. В учениях будут задействованы 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, а также несколько десятков кораблей и самолётов. Как отмечают аналитики, под видом таких манёвров Запад повышает мобилизационный ресурс украинской армии и поднимает антироссийский градус. При этом эксперты не исключают возникновения провокаций со стороны Киева, который при поддержке Вашингтона может попытаться настроить мировую общественность против Москвы.

В понедельник, 1 июля, на Дунае и в акватории Чёрного моря стартуют международные военные учения Sea Breeze 2019. По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, манёвры продлятся до 12-го числа и будут проходить как на суше, так и на море.

В морской части учений запланировано проведение артиллерийских стрельб, высадка досмотровых групп, совершенствование взаимодействия специальных подразделений, а также специализированные водолазные тренинги.

Ранее в пресс-службе Нацгвардии Украины отметили, что Sea Breeze 2019 пройдут в том числе и в граничащей с Крымом Херсонской области. Отмечались также «масштабность и уникальный формат» мероприятия, которое проводится по стандартам НАТО.

Планируется, что в учениях будут задействованы три тысячи военнослужащих из 19 стран — США, Великобритании, Канады, Франции, Дании, Швеции, Норвегии, Италии, Греции, Турции, Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Молдавию, Румынии и Украины. В манёврах также примут участие 32 корабля и 24 самолёта.

Легенда учений гласит, что «враждебные элементы» будут пытаться заблокировать выход к морю с Дуная, а корабельно-катерному составу Морской охраны поручат сопровождать транспортные гражданские суда через устье реки до Чёрного моря.

Напомним, Sea Breeze — ежегодные многонациональные учения, которые проводятся на Украине уже больше 20 лет. Помимо украинской стороны, организатором учений выступают США.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что в этом году сценарий манёвров приобрёл специфический характер.

«Сейчас для проведения тренировок будут задействованы море, река и суша. Скорее всего, военные отработают различные тактики по огневой поддержке с берега, по подавлению сопротивляющихся пунктов вероятного противника, под которым подразумевается Россия», — пояснил Леонков.

Военные в ходе наземных тренировок Sea Breeze 2018

© U.S. Navy/REUTERS

Специалист полагает, что манёвры, по всей видимости, станут ещё одним поводом для активизации антироссийских заявлений на Украине.

«Учения будут сопровождаться определённого рода шумихой с украинской стороны — там будут говорить о том, что манёвры проводятся с целью сдерживания «агрессивной» политики России. Националисты заявят, что благодаря Sea Breeze 2019 украинские военные натренируются и вернут Крым силой», — считает аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что сейчас Украина добивается статуса привилегированного партнёра США, а Вашингтон оказывает Киеву повышенное внимание.

«Об этом говорит и усиление военного сотрудничества с Соединёнными Штатами, а также то, что американская сторона выделила средства на военную помощь Украине — ставка делается на перевооружение системы радиоэлектронной борьбы и связи», — подчеркнул собеседник RT.

Скрытые задачи

Американская сторона подтягивает к месту проведения учений свою военную технику — эсминец ВМС США USS Carney 29 июня вечером был направлен в Чёрное море. В Национальном центре управления обороной России подтвердили, что американское судно вошло в черноморскую акваторию.

«Транзит корабля ВМС США Carney в Чёрное море и его участие в учениях Sea Breeze 2019 подтверждают серьёзность намерений Военно-морских сил Соединённых Штатов по отношению к этому важному региону и нашим ценным партнёрам», — приводит пресс-служба 6-го флота американских ВМС слова вице-адмирала Лизы Франкетти.

На сайте флота отмечается, что цель учений — «выработка совместного потенциала и способности обеспечивать региональную безопасность на море», а также укрепление дружественных отношений между государствами-партнёрами.

Накануне для участия в учениях на Украину прибыл и высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma, сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил ВС Украины. Отмечается, что его задача в манёврах — обеспечивать логистику в ходе мероприятия.

Также, по данным пресс-службы Министерства обороны Украины, в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолёты стран НАТО, которые доставляют туда личный состав, технику и необходимое оборудование, которое будет задействовано в Sea Breeze 2019. Отмечается, что американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности C-130J Hercules и британский военно-транспортный A400 Atlas уже перевезли технику, снаряжение и первых участников международных учений — бойцов морского спецназа, военных британского отряда водолазов Special Boat Service.

На полигоне близ Одессы к Sea Breeze 2019 готовится батальон морской пехоты украинских ВМС. Морпехи отработали десантирование беспарашютным способом с помощью комплекта бортового оборудования «Адаптер-М1».

Как полагает Юрий Кнутов, под видом таких учений, как Sea Breeze, Вашингтон повышает мобилизационный ресурс украинской армии и поднимает там антироссийский градус.

«Не исключено, что в ходе учений в районе Крыма может быть организована провокация, потому что результаты на G20 были слишком позитивными — с Россией начали считаться и договариваться, улучшать отношения. Все страны понимают, что исторически территория Крымской Республики всегда входила в состав РФ. Поэтому Киеву при поддержке Вашингтона нужно организовать инцидент, чтобы резко поменять мнение о Москве у международной общественности», — полагает аналитик.

Эсминец ВМС США Carney (слева)

Reuters

© Yoruk Isik

По мнению Алексея Леонкова, цели учений, о которых говорит Вашингтон, — это лишь официальная версия для средств массовой информации, в то время как скрытые задачи манёвров раскрываются только в учебно-боевых распоряжениях.

«Несмотря на то что американская сторона оглашает цели учений, которые можно охарактеризовать как отвлечённые, на деле манёвры призваны отработать конкретные боевые навыки, которые в случае реальных военных действий могут быть использованы на практике, в том числе и против России», — пояснил эксперт.

При этом факт, что в манёврах примут участие заграничные корабли, говорит о том, что самой Украине «нечем блеснуть», считает Леонков.

«Всё придётся завозить из Франции»: смогут ли Париж и Киев наладить совместное производство боевых катеров «Украинский флот давно находится в плачевном состоянии. Для того чтобы создавать большие корабли, стране не хватает опыта, учитывая, что специалисты судостроительных заводов разбежались. Некоторые суда ржавеют настолько, что становятся абсолютно непригодными и даже не подлежат ремонту», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, на Украине нет такого специализированного оборудования, которое должно быть на кораблях, как информационные управляющие системы и радары, напомнил Леонков.

«А страны НАТО делиться подобной техникой вряд ли будут. Скорее они продадут Киеву корабли, близкие к списанию, да ещё и заработают на этом деньги», — подчеркнул аналитик.

«Отразить опасное вторжение»

Российская сторона не раз подчёркивала, что обеспокоена увеличившимся в последнее время количеством учений стран НАТО вблизи российских границ. Подобные опасения относятся и к учениям Sea Breeze 2019.

Ещё в феврале 2019 года замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Москва считает опасной идею проведения совместных манёвров США и Украины в Чёрном море.

«Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея», — подчеркнул Карасин.

Sea Breeze 2019 — далеко не первые манёвры, которые проводятся странами НАТО около границ Российской Федерации. Так, в начале июня начались совместные учения Североатлантического альянса Baltops в Балтийском море, в ходе которых отрабатывались в том числе и эпизоды, связанные с подавлением систем радиолокации и радионавигации.

Кроме того, только за последние два месяца в Латвии прошёл целый ряд военных учений, организованных НАТО или с участием стран — членов блока: Summer Shield XVI и Furious Hammer, тактические учения воздушного десанта Swift Response — 19, манёвры Efp est kg Certex. С 26 июня стартовали совместные учения латвийской армии и других стран — участниц НАТО Jef (M) 19 Amphibex для отработки навыков морского десантирования.

Как полагает Юрий Кнутов, главная цель учений Sea Breeze 2019 — оказать давление на Россию. По его мнению, не исключено, что при определённых условиях в ходе тренировок могут быть нарушены воздушные границы РФ.

«Проведение этих манёвров крайне опасно, поскольку отрабатываются наступательные задачи, а не оборонительные», — пояснил эксперт.

Как отмечает Леонков, совместные учения Украины и США — это только часть плана Вашингтона по нагнетанию ситуации вокруг российских границ.

Совместные учения НАТО Baltops

© NATO

«В этом году НАТО наметило большое количество манёвров вблизи территории России, их число со временем только возрастает. Все учения посвящены определённым операциям, однако если соединить эти тренировки воедино по длительности, то окажется, что альянс проводит полномасштабные операции в театре военных действий в Европе — от Балтики до Чёрного моря», — констатировал аналитик.

Эксперт также не исключает, что Sea Breeze 2019 могут сопровождаться опасными инцидентами.

«Часто в ходе манёвров с участием стран НАТО случаются неординарные происшествия, когда, например, из-за слабой боевой подготовки и неслаженности военных некоторые боеприпасы летят не в сторону полигона, а куда-то за его пределы», — заявил Леонков.

Поэтому российская служба ПВО будет контролировать надводное и воздушное пространство во время учений для того, чтобы в случае возникновения необходимости «отразить опасное вторжение извне», сказал эксперт.

«Кроме того, российская береговая охрана имеет достаточное количество комплектов вооружений, чтобы «поговорить» с любым флотом, если вдруг он поведёт себя агрессивно», — заключил Леонков.