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Подняли три борта: Британия не смогла перехватить российский Ту-95
27 февраля 2020, 18:09 • 157 • В мире
Британия подняла в воздух три боевых борта, но так и не смогла перехватить российский Ту-95. Бомбардировщик выполнял полёт в международном воздушном пространстве неподалёку от Норвегии.
Согласно данным портала AirLive, на перехват российского самолёта отправились два истребителя Typhoon и один Voyager.
Ту-95 направлялся на запад, британцы попытались "поймать" его у Шетландских островов.
Как пишет "Интерфакс", после длительного патрулирования самолёты вернулись на базы, не дождавшись Ту-95.
Кроме того, свои истребители подняли Норвегия и Нидерланды.
Однако перехватить Ту-95 они так и не смогли.
Позже в пресс-службе Северного флота сообщили, что Ту-95 в данном регионе в этом рвемя и вовсе не было.
Зато плановый 12-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями совершили два Ту-142.
Экипажи отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью. Все полёты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами.
Ранее сообщалось, что русские пилоты принудительно посадили в Псковской области небольшой самолёт, предположительно залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.
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