Подняли три борта: Британия не смогла перехватить российский Ту-95

Согласно данным портала AirLive, на перехват российского самолёта отправились два истребителя Typhoon и один Voyager.

Ту-95 направлялся на запад, британцы попытались "поймать" его у Шетландских островов.

Как пишет "Интерфакс", после длительного патрулирования самолёты вернулись на базы, не дождавшись Ту-95.

Кроме того, свои истребители подняли Норвегия и Нидерланды.

Однако перехватить Ту-95 они так и не смогли.

Позже в пресс-службе Северного флота сообщили, что Ту-95 в данном регионе в этом рвемя и вовсе не было.

Зато плановый 12-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями совершили два Ту-142.

Экипажи отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью. Все полёты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами.

Ранее сообщалось, что русские пилоты принудительно посадили в Псковской области небольшой самолёт, предположительно залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.