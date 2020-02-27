Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Больная тема: Почему Ванденко решил вступиться за "звёзд", а не за нар...
Поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно. Но есть условие - Клишас
«Нафтогаз» предупредил о риске отключения отопления в восьми областях
В украинской Жмеринке в ходе беспорядков пострадали 12 человек
Главная / В мире

Подняли три борта: Британия не смогла перехватить российский Ту-95

27 февраля 2020, 18:09  •  157 • В мире
Британия подняла в воздух три боевых борта, но так и не смогла перехватить российский Ту-95. Бомбардировщик выполнял полёт в международном воздушном пространстве неподалёку от Норвегии.
Согласно данным портала AirLive, на перехват российского самолёта отправились два истребителя Typhoon и один Voyager.
Ту-95 направлялся на запад, британцы попытались "поймать" его у Шетландских островов.
Как пишет "Интерфакс", после длительного патрулирования самолёты вернулись на базы, не дождавшись Ту-95.
Кроме того, свои истребители подняли Норвегия и Нидерланды.
Однако перехватить Ту-95 они так и не смогли.
Позже в пресс-службе Северного флота сообщили, что Ту-95 в данном регионе в этом рвемя и вовсе не было.
Зато плановый 12-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями совершили два Ту-142.
Экипажи отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью. Все полёты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами.
Ранее сообщалось, что русские пилоты принудительно посадили в Псковской области небольшой самолёт, предположительно залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 18:09
"Невидимые подлодки США резко оказались видимыми": У новейшей субмарины "Колорадо" отвалилось стелс-покрытие
27 февраля 2020, 18:09
"Ещё о турецком коварстве": Поддубный показал уничтоженный "в спину" сирийский танк
27 февраля 2020, 14:54
Их призывали сжечь и гнать с Украины: у 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус
27 февраля 2020, 11:39
Несмотря на митинги несогласных: В Харькове проспекту вернули имя Жукова
27 февраля 2020, 18:09
Подняли три борта: Британия не смогла перехватить российский Ту-95
26 февраля 2020, 19:24
"Очень-очень мощно готовимся": На Украине рассказали об очередном "наступлении России" и пяти сценариях для Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.