Подняли истребители с трёх баз: НАТО забило тревогу из-за русских над Балтикой

Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше подняли по тревоге из-за русских самолётов в небе над Балтикой. Как отметили в альянсе, невозможно было идентифицировать воздушные суда по сигналу транспондера.

В военно-воздушном командовании альянса в Германии (база Рамштайн) заявили, что несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения русских истребителей, бомбардировщиков и самолётов-разведчиков над Балтийским морем.

"Наши радары зафиксировали неустановленные летательные аппараты над Балтийским морем во вторник утром", - говорится в сообщении.

В итоге НАТО решил поднять в воздух истребителей с баз в Эстонии, Литве и Польше. Альянс направил их для отслеживания и перехвата истребителей, бомбардировщиков и самолётов-разведчиков.