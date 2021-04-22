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Подняли истребители с трёх баз: НАТО забило тревогу из-за русских над Балтикой

22 апреля 2021, 00:40  •  36 • Политика
Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше подняли по тревоге из-за русских самолётов в небе над Балтикой. Как отметили в альянсе, невозможно было идентифицировать воздушные суда по сигналу транспондера.
В военно-воздушном командовании альянса в Германии (база Рамштайн) заявили, что несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения русских истребителей, бомбардировщиков и самолётов-разведчиков над Балтийским морем.
"Наши радары зафиксировали неустановленные летательные аппараты над Балтийским морем во вторник утром", - говорится в сообщении.
В итоге НАТО решил поднять в воздух истребителей с баз в Эстонии, Литве и Польше. Альянс направил их для отслеживания и перехвата истребителей, бомбардировщиков и самолётов-разведчиков.

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