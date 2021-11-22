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Поднимают ставки: в Киеве придумали объяснение "стягиванию российских войск" к границе

22 ноября 2021, 09:40  •  125 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В СНБО назвали причину, по которой Москва пытается "обострить ситуацию"
Российская Федерация стягивает войска к украинским границам. Москва таким образом надеется поднять ставки на переговорах, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая вместе с американскими коллегами из Сената на международном форуме, посвященном проблемам безопасности.
За счет стягивания вооруженных сил, считает украинский госслужащий, Кремль пытается довести ситуацию до обострения, чтобы во время предстоящих переговоров добиться выгодных условий. Россия уже испытывает новейшие системы ПРО, что говорит о ее бесправных методах. Однако официальный Киев не допустит развития событий, которые произошли семь лет назад, и отреагирует должным образом.
Вместе с тем представитель Незалежной выразил благодарность американским коллегам за оказание помощи в оборонной сфере. Настоящая поддержка, считает украинский чиновник, не измеряется денежными средствами. Совместные учебные маневры вместе с деятельностью инструкторов американской армии, а также снабжение оружием и противодействие в киберсфере позволяют добиться Западу необходимого эффекта.
Украинская и американская стороны также обсудили ситуацию на границе, уделив пристальное внимание "скоплению войск РФ". По мнению Данилова, американские санкции в отношении представителей Кремля важны так же, как и противодействие России в информационной и кибернетической сфере.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что срыв запуска "Северного потока – 2" стал заслугой официального Киева.

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