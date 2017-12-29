Подмосковные «витязи»: какие задачи способны выполнять бойцы легендарного спецподразделения

29 декабря 1977 года в системе внутренних войск МВД СССР началось формирование специального подразделения, которое позже получило название «Витязь». В его ряды вступали наиболее подготовленные кадры из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат срочной службы. За 40-летнюю историю спецподразделения его бойцы принимали участие в сложнейших контртеррористических операциях. Около половины личного состава — обладатели краповых беретов, восемь человек награждены золотыми звёздами Героя России. Об истории и подвигах «витязей» — в материале RT.

Решение правительства СССР о создании спецподразделений в составе КГБ и МВД было вызвано необходимостью обеспечить безопасность во время проведения Олимпиады-80. В структуре внутренних войск (ВВ) МВД СССР было решено создать спецподразделение по противодействию террористической и диверсионной деятельности. Формирование нового отряда, который в 1991 году получил название «Витязь», началось 29 декабря 1977 года.

Подразделение было создано на базе 2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии оперативного назначения (ОМСДОН) им. Ф.Э. Дзержинского, которая дислоцировалась на востоке Московской области. Отряд пополнили наиболее подготовленные офицеры, прапорщики и солдаты, проходившие в тот момент срочную службу.

Спецподразделение было окончательно сформировано 9 марта 1978 года. В этот день начальник внутренних войск МВД СССР Иван Яковлев подписал приказ «О формировании учебной роты специального назначения ОМСДОН».

После успешного обеспечения безопасности на Олимпийских играх 1980 года подмосковные спецназовцы отметились операциями по освобождению заложников: в 1981 году в Удмуртской области и в 1986 году в Уфе. О росте профессионализма бойцов свидетельствует появление у «витязей» в 1988 году первых обладателей краповых беретов. Краповый берет — высшая форма отличия неармейских спецназовцев в СССР и РФ, его обладатели проходят жесточайший экзамен по боевой и физической подготовке.

В конце 1980-х годов спецназовцы участвовали в ликвидации беспорядков в Азербайджане, Узбекистане, Армении, Молдавии, Абхазии, Нагорном Карабахе. В 1990-х годах бойцы спецподразделения выполняли задачи в большинстве горячих точек на Северном Кавказе: Чечне, Дагестане, Северной Осетии, а также помогали восстанавливать порядок в Москве в октябре 1993 года во время обороны телецентра «Останкино».

В этот неспокойный для страны период произошли важные события в жизни подмосковного спецподразделения. В декабре 1989 года на базе учебной роты специального назначения ОМСДОН был сформирован батальон специального назначения. 5 мая 1991 года он был переформирован в 6-й отряд специального назначения «Витязь».

В январе 1999 года, перед началом второй чеченской кампании, министр внутренних дел РФ Владимир Рушайло расформировал 6-й отряд спецназначения. «Витязь» переформировали в 118-й, а затем — в 1-й Краснознамённый полк. В декабре 2001 года, после окончания активных боевых действий в Чеченской Республике, 1-й Краснознамённый полк стал 1-м Краснознамённым отрядом «Витязь».

В июне 2008 года на базе «Витязя» и отряда специального назначения «Русь» был создан 604-й центр специального назначения (ЦСН) — войсковая часть 3179, — который разместился вблизи подмосковной Балашихи.

В 2000-е годы «Витязь» продолжил нести службу на Северном Кавказе, взаимодействуя с частями Минобороны и спецподразделениями ГРУ и ФСБ («Альфа» и «Вымпел»). Также спецназовцы участвовали в операции по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке в 2002-м и в школе в Беслане в 2004 году. Восемь бойцов «Витязя» были удостоены звания Героя Российской Федерации.

С 2008 года «Витязь» решает боевые задачи преимущественно в Дагестане. С 2009 по 2013 год в боях с бандформированиями на территории северокавказской республики погибли четыре человека.

Бойцы специального отряда «Витязь» во время учений

РИА Новости

© Лулишов Соломон

Спецподготовка

За 40 лет своего существования «Витязь» накопил богатейший опыт. Кандидаты в спецподразделение проходили жёсткий отбор, в ходе которого проверялись их физическая форма, умение владеть разными видами огнестрельного оружия, навыки рукопашного боя и способность переносить психологические нагрузки.

В советские годы «Витязь» комплектовался преимущественно мотострелками. В конце 1990-х годов в отряд влились военнослужащие ВДВ, которые составили костяк так называемой Первой офицерской группы — одного из самых боеспособных подразделений второй чеченской кампании.

В 2016 году в связи с расформированием внутренних войск «Витязь» вошёл в состав Росгвардии. Около половины его бойцов — обладатели краповых беретов.

604-й центр специального назначения является одной из лучших в России площадок подготовки спецподразделений. В июле 2017 года в ЦСН прошли международные соревнования по триатлону, включающие стрельбу, преодоление специальной полосы препятствий и высотную подготовку.

Не первый год «Витязь» проводит учения «Сотрудничество» с подразделениями Народной вооружённой полиции (НВП) Китая. В первой половине декабря 2017 года манёвры проходили в КНР. Бойцы отрабатывали ликвидацию бандформирований в условиях пустынной и горной местности.

В настоящее время в структуре «Витязя» действуют группы водолазов, операторов беспилотников, мотопарапланеристов, кинологов. Водолазная команда ЦСН является гордостью Росгвардии. Водолазы способны проводить разминирование подводных объектов, осуществлять охрану опор мостов и вести борьбу с подводными диверсантами.

Бойцы «Витязя» проходят обязательную тактико-специальную и горную подготовки. С 2016 года подмосковные спецназовцы осваивают технику десантирования со сверхмалых высот (200 м), а также с высоты 3000 м. Информация о численности 604-го ЦСН не раскрывается.

Из открытых источников известно, что на вооружении «Витязя» стоят АК-74М, пистолет Ярыгина («Грач»), бесшумный автомат «Вал», винтовочный снайперский комплекс ВСК-94, бесшумная снайперская винтовка «Винторез», автоматно-гранатомётный комплекс ОЦ-14 «Гроза».



С риском для жизни

В беседе с RT участник контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев отметил, что «Витязь» соответствует всем требованиям, которые предъявляются к современному спецподразделению. О высоком мастерстве бойцов Росгвардии свидетельствует способность решать чрезвычайно широкий круг задач.

«Витязь» по праву снискал славу эффективного спецподразделения. Спецназовцы не стоят на месте, осваивают новые виды вооружения и тактики боя. Для них крайне важно постоянно совершенствоваться. Ведь наши противники изобретают новые методы диверсий и провокаций с целью дестабилизации обстановки», — констатировал Голубев.

Бойцы спецназа Росгвардии

РИА Новости

© Кирилл Брага

По словам эксперта, при подготовке спецназовцев особое внимание уделяется морально-психологическому компоненту, так как работа бойца связана с постоянным риском для жизни. Опасность погибнуть и подвести товарищей стимулирует спецназовца к совершенствованию своих навыков и волевых качеств.

«Спецназовца отличают, прежде всего, нестандартное мышление, воля и самодисциплина. Например, командир спецотряда должен быстро адаптироваться к меняющейся обстановке на поле боя. Он всегда открыт для нового опыта, осознавая, что только высочайший профессионализм позволит выполнить поставленную задачу, и самое главное — сохранить жизни бойцов», — подчеркнул Голубев.