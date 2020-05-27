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Подмосковные документы больше недействительны: В Москве ужесточился пропускной режим

27 мая 2020, 19:55  •  27 • Политика
В Москве изменилась пропускная система. Подмосковные пропуска больше недействительны. Теперь правоохранители принимают только пропуска, выданные в столичных сервисах.
С сегодняшнего дня в Москве ужесточился пропускной режим. Все пропуска для передвижения по городу, выданные в Подмосковье, стали недействительными. Соответствующий указ мэр Москвы Сергея Собянина вступил в силу.
Жителям Московской области, работающим в Москве, теперь необходимо оформлять пропуска только в столичных сервисах. Это можно сделать на портале nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8 (495) 777-77-77.
Кроме того, для оформления пропуска необходим паспорт гражданина России. Иностранным гражданам, работающим в столице, следует обратиться к своим работодателям. Они имеют право оформлять пропуска на своих сотрудников.
Напомним, что данная мера была введена в рамках первого этапа ослабления ограничительных мер в столице России.

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