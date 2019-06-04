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Подмигивания, поглаживания и опоздания. Как президенты США обижали Елизавету II

04 июня 2019, 21:24  •  31 • В мире
Британские газеты возмущены тем, что на торжественном банкете в Виндзорском замке Дональд Трамп положил руку на спину Елизавете II. Нарушением протокола отметились ранее Барак Обама и Джордж Буш – младший. Британская королева ни разу не подавала виду, что её оскорбили
Автор:
Гасанов Камран
Не случайно накануне визита Дональда Трампа в Виндзорский замок бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд перечислял восемь правил поведения в кругу королевской семьи. Не трогать, не обгонять, обращаться «Ваше Величество» и только потом переходить на «мэм», не садиться, пока не предложит Елизавета II, не начинать есть раньше неё, не пользоваться телефоном, не говорить о Brexit и правильно кланяться.
45-й президент США и его жена за год успели нарушить половину из этих правил.
«Трамп – колонна»
В июле прошлого года глава Белого дома и его вторая половина дважды нарушили заповеди Гаррольда. Трамп со своей женой Меланией на десять минут опоздали на чаепитие с 93-летней королевой Елизаветой II. Ей даже пришлось взглянуть на часы.
Некрасиво повела себя и жена президента, которая, вместо того чтобы сделать реверанс, пожала хозяйке руку.
Вторую оплошность Трамп допустил на церемонии с участием почётного караула. Шедший поначалу вровень с королевой американский президент США неожиданно вырвался вперёд, оставив её позади. Затем Трамп остановился, и Елизавете II пришлось обходить его, словно колонну.
В июле 2018 года Елизавете II пришлось догонять и обходить Трампа, словно колонну. Фото: www.globallookpress.com
Трамп обзывал жену принца Гарри
Вспоминая то, как Трамп «оскорбил» супругу принца Гарри, отдельные британские СМИ ставили под сомнение целесообразность его встречи с монархом.
После того как он (Трамп) назвал герцогиню Сассексскую «смазливой» и учитывая его диаметрально противоположные членам королевской семьи взгляды по таким вопросам, как изменение климата, многие сомневаются в мудрости решения виндзорцев принять у себя Трампа,
– написала газета The Guardian.
После публикации The Sun аудиозаписи, на которой миллиардер назвал Меган смазливой, Трамп отрицал, что говорил такие слова в адрес бывшей американской актрисы.
Руку на спину
The Guardian вспоминает, как тепло Елизавета II приветствовала Барака Обаму. Но достоин ли Трамп, хваставшийся, что мог бы «переспать с принцессой Дианой», такого приёма, спрашивает автор публикации. Газета пришла к выводу, что, приняв такого сложного и эксцентричного политика, Елизавета подтвердила статус «самого величайшего дипломата в мире».
Предчувствия лондонских журналистов их не обманули. Лидер англосаксонского мира снова сумел удивить Лондон. Во время банкета 72-летний президент положил руку на спину Елизавете II. Королева ни на йоту не смутилась, но западные медиа снова задались вопросом: «А не нарушил ли он протокол?» Британский историк Ян Бек расценил жест Трампа как «смертельное оскорбление монарха».
Trump has also turned his back on the Queen. I have always believed this to be a mortal insult to a monarch. #offwithhishead #pulledapartbyhorses
— Ian Beck (@ian_bec) 13 июля 2018 г.
Юморист Марк Стил твиттнул:
Всё, что надо сделать королеве, чтобы стать самым популярным за всю историю монархом, – это облить Трампа молочным коктейлем на банкете,
– веселится Марк Стил.
All the Queen has to do, to become the most popular monarch ever, is cover Trump in milkshake at the banquet.
— Mark Steel (@mrmarksteel) 3 июня 2019 г.
Каблуки Мишель
В 2009 году аналогичную ошибку допустила супруга Обамы. Поглаживание по спине королевы посчитали неслыханной дерзостью. Позднее Мишель в своих мемуарах Becoming написала, что они с Елизаветой жаловались на то, как им неудобно по нескольку часов стоять на каблуках и как больно их ногам. Они смотрели друг на друга с одинаковым выражением лица:
Когда же все эти мировые лидеры, стоящие тут вокруг нас, наконец закончат?
Когда королева рассмеялась, Мишель в знак понимания инстинктивно положила ей руку на плечо. Это было жестом поддержки уставшей женщины, страдающей от неудобной обуви.
Мишель Обама обняла королеву в знак понимания её страданий от мучительных каблуков. Фото: www.globallookpress.com
Молчание о Brexit
Так же, как год назад, вчера Трамп не только нарушил этикет, но сделал это дважды. Президент США раскрыл подробности своей беседы с Елизаветой II относительно выхода Британии из ЕС.
Она сказала, что это очень – и она права – очень комплексная проблема,
– сказал глава Белого дома в интервью Good Morning Britain.
«Крайне редко главы государств обсуждают свои личные беседы с Её Величеством», – написала Sunday Express.
Британская газета также поиздевалась над Трампом, задавшись вопросом, а запомнит ли он, как корректно нужно обращаться к королеве во время речи в Букингемском дворце.
Напомним, что Дональд Трамп стал 12-м президентом Соединённых Штатов, с кем лично встречалась Елизавета II. После Гарри Трумэна, за исключением Линдона Джонсона, это были все хозяева Овального кабинета.
По стопам Обамы и Буша-младшего
Трамп – не единственный президент США, нарушивший королевский протокол. Оба его предшественника тоже оказывались в неловкой ситуации. В 2011 году Обама произнёс тост в тот момент, когда оркестр заиграл гимн Великобритании. Вместо того чтобы остановиться, Обама продолжил хвалебные оды в адрес Елизаветы II. Королева улыбнулась, но бокал подняла только после окончания гимна. Позднее 44-й президент США шутил, что «Боже, храни Королеву!» послужил ему отличным сопроводительным саундтреком.
Джордж Буш – младший отличился тем, что, выступая с приветственной речью в Белом доме, сказал, что Елизавета II находится на престоле с 18-го века. Когда он понял свою ошибку, сделал вторую – подмигнул британской королеве. Та не стала упрекать президента, а лишь окинула его взглядом матери нашалившего ребёнка.
Надувной Трамп
Кстати, о ребёнке. Отдельные британцы видят в Трампе именно его. К приезду президента критики надули шестиметровый воздушный шар в виде «разгневанного младенца Трампа» в подгузнике. Лондонский музей уже объявил о желании заполучить воздушный шар в свою коллекцию. Сегодня тысячи людей собрались на улицах Лондона. К ним должен примкнуть и глава Лейбористской партии Джереми Корбин. В прошлом году митинги против Трампа собрали 100 тысяч человек. Британцы осуждают разрыв Белым домом «ядерной сделки» с Ираном, выход из Парижского договора по климату, антимиграционную политику Трампа и гонения на китайскую компанию Huawei.
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Британцы недовольны отношением Трампа к климату, мигрантам и Ирану. Фото: www.globallookpress.com
Намёки об атлантической солидарности
Британская элита тоже не в восторге от политики Трампа, но выражает своё недовольство деликатнее. Королева подарила президенту США первое издание отчёта Уинстона Черчилля о Второй мировой войне, а Тереза Мэй – рамочную версию Атлантической хартии. Эти презенты «послужат своевременным напоминанием об особых отношениях Британии с США в канун 75-й годовщины Дня Д (день высадки союзников в Нормандии)», отметила газета The Telegraph.
Как показывает история, американские президенты с завидной частотой грешат нарушением правил этикета в общении с Елизаветой II. Однако на эти оплошности сама королева реагирует гораздо спокойнее, чем британская пресса.

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