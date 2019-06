Подмигивания, поглаживания и опоздания. Как президенты США обижали Елизавету II

Не случайно накануне визита Дональда Трампа в Виндзорский замок бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд перечислял восемь правил поведения в кругу королевской семьи. Не трогать, не обгонять, обращаться «Ваше Величество» и только потом переходить на «мэм», не садиться, пока не предложит Елизавета II, не начинать есть раньше неё, не пользоваться телефоном, не говорить о Brexit и правильно кланяться.

45-й президент США и его жена за год успели нарушить половину из этих правил.

«Трамп – колонна»

В июле прошлого года глава Белого дома и его вторая половина дважды нарушили заповеди Гаррольда. Трамп со своей женой Меланией на десять минут опоздали на чаепитие с 93-летней королевой Елизаветой II. Ей даже пришлось взглянуть на часы.

Некрасиво повела себя и жена президента, которая, вместо того чтобы сделать реверанс, пожала хозяйке руку.

Вторую оплошность Трамп допустил на церемонии с участием почётного караула. Шедший поначалу вровень с королевой американский президент США неожиданно вырвался вперёд, оставив её позади. Затем Трамп остановился, и Елизавете II пришлось обходить его, словно колонну.

В июле 2018 года Елизавете II пришлось догонять и обходить Трампа, словно колонну. Фото: www.globallookpress.com

Трамп обзывал жену принца Гарри

Вспоминая то, как Трамп «оскорбил» супругу принца Гарри, отдельные британские СМИ ставили под сомнение целесообразность его встречи с монархом.

После публикации The Sun аудиозаписи, на которой миллиардер назвал Меган смазливой, Трамп отрицал, что говорил такие слова в адрес бывшей американской актрисы.

Руку на спину

The Guardian вспоминает, как тепло Елизавета II приветствовала Барака Обаму. Но достоин ли Трамп, хваставшийся, что мог бы «переспать с принцессой Дианой», такого приёма, спрашивает автор публикации. Газета пришла к выводу, что, приняв такого сложного и эксцентричного политика, Елизавета подтвердила статус «самого величайшего дипломата в мире».

Предчувствия лондонских журналистов их не обманули. Лидер англосаксонского мира снова сумел удивить Лондон. Во время банкета 72-летний президент положил руку на спину Елизавете II. Королева ни на йоту не смутилась, но западные медиа снова задались вопросом: «А не нарушил ли он протокол?» Британский историк Ян Бек расценил жест Трампа как «смертельное оскорбление монарха».

Trump has also turned his back on the Queen. I have always believed this to be a mortal insult to a monarch. #offwithhishead #pulledapartbyhorses

Юморист Марк Стил твиттнул:

All the Queen has to do, to become the most popular monarch ever, is cover Trump in milkshake at the banquet.