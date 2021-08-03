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Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в Токио
03 августа 2021, 01:15 • 46 • В мире
В Чехии заявили, что дали неверную информацию японской стороне о контактах заражённого коронавирусом врача сборной.
Японскую санитарно-эпидемиологическую службу обманули представители Чехии. Об этом публично заявил председатель Национального спортивного агентства республики Филип Нойссер.
Он указал, что Национальный олимпийский комитет Чехии предоставил ложные сведения о контактах заразившегося коронавирусом врача сборной Властимила Ворачека. Инцидент произошёл ещё в середине июля.
Как оказалось, Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, подхватил эту инфекцию. Кроме того, ковид выявили и у четверых спортсменов, летевших тем же рейсом.
Однако, когда в Японии начали отслеживать контакты заражённых, им представили ложную рассадку на борту, объяснил Нойссер.
"Спецборт вылетел в Токио, а когда [в НОК Чехии] установили, что один из пассажиров получил положительный результат теста [на коронавирус], то, согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки [пассажиров в самолёте] и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу [о] совершенно других [людях], чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком".
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