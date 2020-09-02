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«Подмена сотрудничества информационной кампанией»: в МИД отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального
02 сентября 2020, 21:45 • 51 • В мире
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что исследования якобы выявили в анализах Алексея Навального вещество из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сообщил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального. В российском МИД тем временем указали на «подмену нормального сотрудничества информационной кампанией». В свою очередь, в Госдуме назвали провокационным заявление немецкой стороны, указав на шаблон информационной атаки на Россию, который был применён в Британии по делу Скрипалей.
© РИА Новости / Reuters
МИД России отреагировал на заявление правительства ФРГ о том, что в анализах Алексея Навального якобы были обнаружены следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Как отметили в ведомстве, западные партнёры «в очередной раз предпочли громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».
В МИД добавили, что 27 августа Генпрокуратура РФ обратилась к Минюсту ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В запросе содержалась информация о ходе доследственной проверки, которая началась 20 августа, а также просьба сообщить подробности о ходе лечения Навального. Генпрокуратура также выразила готовность представить экспертизы и исследования, проведённые после его госпитализации. Минюст Германии подтвердил получение запроса, но не предоставил ответ, добавили в МИД.
Также после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите» омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать всё возможное содействие в его диагностике, в ответ на что в клинике выразили благодарность за беспокойство, но не попросили о помощи, отметили в МИД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Москва готова к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.
Ранее правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«По запросу университетского медицинского центра «Шарите» специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок»», — говорится в заявлении.
В правительстве ФРГ добавили, что канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров, в ходе которого были «согласованы дальнейшие шаги».
Зайберт заявил, что тот факт, что Алексей Навальный якобы стал «жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России», «поражает». Он добавил, что федеральное правительство «осуждает это нападение и срочно призывает российское правительство объяснить произошедшее».
Представитель правительства Германии добавил, что ФРГ намерена проинформировать партнёров по ЕС и НАТО, а также провести «консультации касательно соразмерной совместной реакции». Кроме того, Германия заявила о намерении связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Вместе с тем клиника «Шарите» выпустила очередное заявление, в котором сообщила, что состояние здоровья Навального остается тяжёлым, однако симптомы ингибирования холинэстеразы постепенно ослабевают.
«Причиной этого является постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственного дыхания. Мы ожидаем продолжительного течения болезни. Долгосрочные последствия тяжёлого отравления по-прежнему не исключаются», — заявили в клинике.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT отметил, что подобное заявление германской стороны «стоит рассматривать как провокационное».
При этом Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы «кого-то запугивать», и настроена на конструктивное сотрудничество, подчеркнул парламентарий.
«Нам было бы невыгодно, если бы действующие политики терпели какие-то атаки, тем более с применением боевых отравляющих веществ. Доказательств нет, только обвинения. Мы выражаем неудовольствие такими беспардонными информационными атаками против России», — заключил депутат.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин отметил, что информация Германии о якобы отравлении Навального не имеет под собой никаких доказательств.
«Чтобы это заявлять, нужно предъявлять доказательства, а их, судя по всему, нет. Так что всё это из разряда фантастики и конспирологии», — заявил Кожин РИА Новости.Также на russian.rt.com Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального
В то же время доктор химических наук Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», в разговоре с РИА Новости отметил, что наблюдавшиеся у Навального симптомы «абсолютно не похожи» на применение указанного отравляющего вещества. По его словам, применение «Новичка» привело бы к смерти Навального.
«Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы. Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела», — заявил эксперт.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, мужчину без сознания отправили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1).
Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что все анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ.
Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа, после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.
24 августа на пресс-конференции Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко вновь подчеркнули, что томская и московская лаборатории не выявили в организме Навального химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов.
В то же время врачи клиники «Шарите» выпустили заявление, в котором сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы.
В Минздраве Омской области отреагировали на заявление клиники, сообщив, что проведённые при поступлении пациента исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, показали отрицательный результат.
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