Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная / В мире

«Подмена сотрудничества информационной кампанией»: в МИД отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального

02 сентября 2020, 21:45  •  51 • В мире
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что исследования якобы выявили в анализах Алексея Навального вещество из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сообщил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального. В российском МИД тем временем указали на «подмену нормального сотрудничества информационной кампанией». В свою очередь, в Госдуме назвали провокационным заявление немецкой стороны, указав на шаблон информационной атаки на Россию, который был применён в Британии по делу Скрипалей.
 
© РИА Новости / Reuters
 

МИД России отреагировал на заявление правительства ФРГ о том, что в анализах Алексея Навального якобы были обнаружены следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Как отметили в ведомстве, западные партнёры «в очередной раз предпочли громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».

В МИД добавили, что 27 августа Генпрокуратура РФ обратилась к Минюсту ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В запросе содержалась информация о ходе доследственной проверки, которая началась 20 августа, а также просьба сообщить подробности о ходе лечения Навального. Генпрокуратура также выразила готовность представить экспертизы и исследования, проведённые после его госпитализации. Минюст Германии подтвердил получение запроса, но не предоставил ответ, добавили в МИД.

Также после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите» омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать всё возможное содействие в его диагностике, в ответ на что в клинике выразили благодарность за беспокойство, но не попросили о помощи, отметили в МИД. 

«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами. Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — подчеркнули в МИД России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Москва готова к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

«До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведён целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«По запросу университетского медицинского центра «Шарите» специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок»», — говорится в заявлении.

В правительстве ФРГ добавили, что канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров, в ходе которого были «согласованы дальнейшие шаги».

Зайберт заявил, что тот факт, что Алексей Навальный якобы стал «жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России», «поражает». Он добавил, что федеральное правительство «осуждает это нападение и срочно призывает российское правительство объяснить произошедшее».

Представитель правительства Германии добавил, что ФРГ намерена проинформировать партнёров по ЕС и НАТО, а также провести «консультации касательно соразмерной совместной реакции». Кроме того, Германия заявила о намерении связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Вместе с тем клиника «Шарите» выпустила очередное заявление, в котором сообщила, что состояние здоровья Навального остается тяжёлым, однако симптомы ингибирования холинэстеразы постепенно ослабевают.

«Причиной этого является постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственного дыхания. Мы ожидаем продолжительного течения болезни. Долгосрочные последствия тяжёлого отравления по-прежнему не исключаются», — заявили в клинике.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT отметил, что подобное заявление германской стороны «стоит рассматривать как провокационное».

«Поскольку явно просматривается шаблон информационной атаки на Россию, который был применён в Британии по делу Скрипалей. Просто слово «Новичок» придумали на Западе специально, чтобы пугать добропорядочных граждан «агрессивной» Россией», — пояснил депутат.

При этом Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы «кого-то запугивать», и настроена на конструктивное сотрудничество, подчеркнул парламентарий.

«Нам было бы невыгодно, если бы действующие политики терпели какие-то атаки, тем более с применением боевых отравляющих веществ. Доказательств нет, только обвинения. Мы выражаем неудовольствие такими беспардонными информационными атаками против России», — заключил депутат.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин отметил, что информация Германии о якобы отравлении Навального не имеет под собой никаких доказательств.

«Чтобы это заявлять, нужно предъявлять доказательства, а их, судя по всему, нет. Так что всё это из разряда фантастики и конспирологии», — заявил Кожин РИА Новости.

Также на russian.rt.com Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального

В то же время доктор химических наук Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», в разговоре с РИА Новости отметил, что наблюдавшиеся у Навального симптомы «абсолютно не похожи» на применение указанного отравляющего вещества. По его словам, применение «Новичка» привело бы к смерти Навального. 

«Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы. Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела», — заявил эксперт.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, мужчину без сознания отправили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1).

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что все анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ. 

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа, после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.

Убытки, тени праздников, безработица, повышение налогов: Сбылась мечта Греты Тунберг

24 августа на пресс-конференции Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко вновь подчеркнули, что томская и московская лаборатории не выявили в организме Навального химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов.

В то же время врачи клиники «Шарите» выпустили заявление, в котором сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. 

В Минздраве Омской области отреагировали на заявление клиники, сообщив, что проведённые при поступлении пациента исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, показали отрицательный результат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?
02 сентября 2020, 02:35
"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из США в Россию
02 сентября 2020, 06:15
Победить COVID, понадеявшись на народ? Страну с 5800 жертвами вируса поставили в пример всему миру
02 сентября 2020, 15:25
"Турция в опасности": Местные медики бьют тревогу из-за русских туристов
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке...
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.