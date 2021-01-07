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Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
07 января 2021, 19:15 • 268 • Политика
Израильская авиация атаковала в Рождество сирийскую столицу. В том числе били по мирным жителям, нанося удары по домам. Спасли лишь русские ПВО - как известно, небо Сирии сегодня охраняют С-300.
В ночь на 7 января, пока православные христиане по всему миру отмечали Рождество, израильская авиация атаковала Дамаск. Глупо было бы предполагать, что дату выбрали случайно. Не хочется верить, что такой была месть православным в Сирии, но в противном случае остаётся лишь одна версия: военные били под шумок бунтов в США.
Как бы там ни было, серия ракетных ударов была нанесена истребителями F-16. В том числе бомбили дома мирных граждан, о чём сообщили сирийские средства массовой информации. Впрочем, большинство ударов были отбиты сирийскими ПВО. Лишь несколько ракет, по словам источников, достигли целей как в Дамаске, так и в окрестностях сирийской столицы.
Израиль традиционно не комментировал нанесённые удары. Добавим, отражение атаки сирийскими ПВО попало на видео. Напомним, на вооружении у Сирии российские С-300, они и отработали по целям. Кстати, за последние две недели это уже третий удар Израиля по Сирии.
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