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Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 00:35 • 57 • Политика
Ведущие украинского ТВ совершили подлый приём, чтобы заглушить крик души возмущённого жителя Кривого Рога.
На Украине в эфир телеканала "НАШ" дозвонился житель Кривого Рога и начал рассказывать правду о ситуации в стране. Запаниковавшие ведущие заткнули ему рот самым грязным способом.
Звонки жителей Украины в прямой эфир стали новомодным трендом на украинском ТВ. Обычно людей просят высказаться на различные темы, касающиеся политики, экономики и социальной сферы. Однако иногда случаются казусы, и вместо повторения тезисов украинской пропаганды люди начинают говорить правду в прямом эфире.
Так произошло на украинском телеканале "НАШ", куда дозвонился житель Кривого Рога по имени Олег. Мужчина раскритиковал действия украинских властей, а затем поднял тему, являющуюся на Украине табу. Он заявил, что современная Украина является абсолютно несамостоятельной страной и находится под управлением США, которые озабочены лишь одним - разграблением Незалежной.
- выразил мужчина своё негодование в прямом эфире.
Не ожидавшие такого поворота событий телеведущие запаниковали. Чтобы заткнуть рот неугодному спикеру, они применили самый грязные приём - просто оборвали звонок.
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