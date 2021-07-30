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Подложный след: в ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах

30 июля 2021, 01:55  •  65 • Политика
Количество фейков о думских выборах, которое сейчас составляет около 3 тыс., увеличится минимум в два раза — такой прогноз «Известиям» дали в рабочей группе Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации. Основными темами, скорее всего, станут вероятная отмена голосования, возможный локдаун и перспектива обязательной вакцинации. В «Лиге безопасного интернета» предполагают, что наиболее активным периодом распространения фейков будут последние две недели перед выборами. Ложная информация не повлияет на россиян, уверены в Госдуме, в Совфеде тем временем призвали жестко наказывать провокаторов.

Фейковые направления

В рабочей группе Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации ожидают двукратного увеличения количества фейков к выборам в Госдуму.
Осталось два месяца, и у нас есть опасения, что их будет не 3 тыс., как сейчас, а 6 тыс. Однако боюсь, что всё будет еще хуже, поскольку за две недели до выборов пойдет вал ложных сообщений. Тенденция такова, что всё это будет качественно и профессионально распространяться, — сообщил «Известиям» глава группы ОП Александр Малькевич.
Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
Он также добавил, что отказ от открытого видеонаблюдения позволит избежать многих провокаций и распространения ложных сообщений. Ранее в Центризбиркоме рассказали об изменении системы трансляции процесса голосования. Записи с участков теперь будут доступны не всем желающим, а только на служебном портале, доступ к которому есть у избиркомов, партий и кандидатов. В ЦИК это объяснили экономией средств и «адресным подходом».
По словам Александра Малькевича, сейчас фейки ориентированы на то, чтобы сорвать кампанию.
Эта информация нацелена на то, чтобы рассказать, что из-за коронавируса выборы перенесут или отменят. Либо что сразу после выборов будут вводить локдаун. То есть якобы нет смысла голосовать. Третье направление связано с обязательной вакцинацией всех работников комиссий, наблюдателей и избирателей. Задача — всех напугать, — добавил глава рабочей группы ОП.
По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, пока организация обнаружила меньше 3 тыс. ложных сообщений, но всё изменится в следующем месяце.
Фото: Global Look Press/papp via www.imago-images.de
Фейки еще только начали недавно появляться. До 8 июля мы не заметили ни одного недостоверного материала. В прошлом году было 8407 фейков по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию и 1781 о едином дне голосования. То есть больше 10 тыс. за прошлый год. В этом году мы прогнозируем активное начало распространения с 1 августа, — рассказала «Известиям» специалист.
Она также подчеркнула, что самым горячим периодом станут последние две недели перед выборами. По словам Екатерины Мизулиной, в российских соцсетях такой информации существенно меньше, чем в зарубежных.

Положительный настрой

В Госдуме полагают, что распространение фейков не помешает россиянам сделать взвешенный выбор на избирательных участках. Клевета в отношении традиционных политических сил распространяется уже много десятилетий, отметил в разговоре с «Известиями» зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Основные партии в политике уже достаточно долго и знают, как вести кампанию. Поэтому как-то существенно повлиять на результат фейки не смогут. У нас опытные избиратели, которые всё видят, уровень информированности наших граждан достаточно высок. Основные политические силы идут на выборы с колоссальным опытом и народной поддержкой, поэтому никаких беспокойств нет, — подчеркнул парламентарий.
В Совете Федерации полагают, что лицами, распространяющими ложные сведения, должны заниматься правоохранители.
Если фейки дезинформируют людей, то надо находить авторов такой информации и привлекать по возможности к административной или уголовной ответственности. Понятно, что это будет только нарастать. Мы видим, как то, что вбрасывается в СМИ и соцсети, наносит огромный ущерб. Надо бороться с этим, опускать руки никто не собирается, — рассказал «Известиям» глава мониторинговой группы временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
1 апреля 2021 года президент подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, если это привело к тяжким последствиям. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если же ложная информация, распространенная гражданином, повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия, то штраф составит от 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
Владимир Джабаров добавил, что недостоверная информация о российских электоральных кампаниях распространяется прежде всего при участии внешних сил.
— Активно работают специальные зарубежные центры, которые нацелены на дестабилизацию внутренней обстановки в стране. Есть еще и деструктивная оппозиция, которая призывает к свержению власти. Но они всё равно все работают под крылом западных центров, — добавил сенатор.
Политолог Максим Жаров в разговоре с «Известиями» отметил, что также возможны скандалы с участием лиц, выдающих себя за журналистов или наблюдателей. При этом наблюдение через специальные информационные центры позволит обнаружить возможные вбросы ложной информации, полагает он.
Очередное голосование будет проводиться в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России.
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