|
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 10:35 • 209 • Политика
Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО
Польша не пустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Чтобы доставить итальянцам помощь, нашим пилотам пришлось сделать крюк и выполнить более долгий маршрут. Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение поляков "подлостью на уровне государственной политики".
Он оценил действия западного соседа на своей странице в "Твиттер". Политик уверен, что РФ больше не следует оказывать помощь Польше, раз эта страна не захотела облегчить жизнь гражданам союзного государства.
"России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем", – подытожил Пушков.
Напомним, что Россия активно старается облегчить жизнь итальянцам, доставляя на "сапожок" медикаменты, экспресс-тесты, помогающие диагностировать коронавирус, и врачей. Однако им этого оказалось недостаточно, и они обратились за помощью к США. COVID-19 лютует в Италии, унося жизни граждан. Страна уже обогнала Китай по числу инфицированных и поставила антирекорд по количеству летальных исходов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
209
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 08:35
|
18 марта 2020, 09:35
|
20 марта 2020, 09:35
|
22 марта 2020, 10:35
|
22 марта 2020, 07:35
|
19 марта 2020, 01:35
|
21 марта 2020, 00:35