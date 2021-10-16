Подлое убийство героя Донбасса. 5 лет спустя: Чего боялись враги Моторолы?

Сегодня, 16 октября, исполнилось ровно 5 лет со дня гибели донбасского командира противотанкового специального подразделения "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова, известного как Моторола. Военный корреспондент вспоминает, каким был командир.

Прошло пять лет с тех пор, как погиб в результате теракта командир противотанкового специального подразделения "Спарта" ДНР Арсен Павлов, позывной Моторола.

Военкор Семён Пегов вспоминает, как это было и каким был сам военный.

Моторола умер в лифте, который взорвали. Убили его "подло, по-крысиному", отмечает военкор.

У него была семья, на тот момент полуторагодовалая дочь Мира и сын Макар двух недель от роду.

Арсен работал, нёс службу с рвением и достоинством.

"Снимал небольшую квартиру, вкалывал на службе. Я его в праздном состоянии не видел никогда. Арсен жил как привык и как считал правильным - в борьбе и горении", - вспоминает Семён Пегов.

Врагов, завистников, да и просто "гнилых людей", по словам Пегова, отпугивала патологическая справедливость Павлова.

"Они наивно полагали, что, устранив его физически, в лице героев "Русской весны" ликвидируют идеи Русского мира. Не получилось…" - подытожил военкор.

Сегодня в Донецке в честь командира, в память о нём и в связи с годовщиной его гибели открыли площадь имени Моторолы. Она находится рядом с Киевским проспектом, примерно в 4 км от Донецкого аэропорта.

На площади также установлен монумент Мотороле.