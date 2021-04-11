Подлодки России в Арктике недосягаемы для США: Адмирал ответил на слова об уязвимости

Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок. В СМИ ранее одновременное всплытие трёх субмарин назвали "шикарной добычей" для США.

В СМИ появились сообщения, что подлодки России "подставились" в Арктике во время одновременного всплытия. Эту операцию, в которой было задействовано три атомных ракетоносца во время учений "Умка-2021", назвали шикарной добычей для американцев.

Однако Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров не согласен с такими высказываниями. По его мнению, такие утверждения распространяют те, кто несведущ в вопросах в обеспечении боевой устойчивости подлодок.

"Такие высказывания - обычный популизм неосведомлённого человека", - категорично заявил он.

Для защиты подлодок предпринимаются комплексные меры. В Арктике же наши субмарины попросту недосягаемы для противолодочных сил США, добавил собеседник.

Говорить об "уязвимости" всплывших субмарин может только безграмотный, жёстко подчеркнул адмирал в комментарии РИА "Новости".

Ранее в Минобороны поделились уникальными кадрами, на которых три российские подлодки одновременно поднялись на поверхность в Арктике и пробили лёд. Как доложил президенту России Владимиру Путину главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, впервые в истории России подлодки всплывали в ограниченном радиусе - 300 метров.