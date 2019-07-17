Подлодка «Сюффрен» бросает вызов морской авиации ВМФ России. Коварный охотник с возможностями ПВО • 87 • Аналитика









Не углубляясь в уже известные технические характеристики, конструктивные особенности, а также спектр возлагаемых на «Барракуды» задач, можно было прийти к выводу, что сошедший со стапелей корпорации «Naval Group» (DCNS) ударный атомоход «Сюффрен» является «рядовым» концептуальным аналогом российских МАПЛ пр. 885/М «Ясень/-М» и американских «Virginia», а всплеск медийного пафоса спровоцирован исключительно красивыми заявлениями, прозвучавшими из уст главы государства Эммануэля Макрона и начальника штаба ВМС Франции адмирала Кристофа Празука, участвовавших в событии.



МАПЛ «Suffren» — эталонный образец западного подводного кораблестроения

Мы же решили уйти от ошибочной практики поверхностной оценки боевых возможностей того или иного образца перспективной военной техники и с головой погрузились в скрупулёзное изучение технических параметров, компоновки корпуса, архитектуры энергетической установки, а также боекомплекта подлодок данной серии.



В итоге тщательный анализ зарубежных и отечественных справочных изданий, публикующих информацию о проекте «Barracuda» со второй половины 2000-х гг., привёл нас к весьма неожиданному результату, способному озадачить не только завсегдатаев военно-аналитических блогов, но и настоящих экспертов в области военно-морской техники и противолодочного вооружения. Как показало время, значительная «пробуксовка» реализации проекта «Барракуда» (с момента закладки головной субмарины «Сюффрен» до момента её спуска на воду прошло около 11,5 лет) лишь сыграла на руку специалистам DCNS, которые успели тщательно рассмотреть все технические проблемы, возникшие в ходе эксплуатации американских и британских МАПЛ «Вирджиния» и «Эстьют», а затем и ликвидировать вероятные причины их возникновения в ходе постройки головного атомохода «Suffren».



Одной из подобных проблем можно считать «детскую болезнь» американских многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Virginia» в версиях «Block I/II», заключавшуюся в отслоении сегментов звукопоглощающего покрытия от корпуса (в связи со снижением цепкости клея под воздействием морской воды), что в конечном итоге приводило к значительному увеличению акустической сигнатуры субмарин, а значит, и дальности их пеленгования посредством радиогидроакустических буёв и ГАК противника. В боевых условиях (на океанском ТВД) подобная технологическая «брешь» может привести к «обрушению» эшелонированных противолодочной и противокорабельной зон «A2/AD», сформированных вокруг АУГ ВМС США. Очевидно, что в ходе установки элементов звукопоглощающего («безэхового») покрытия на головную МАПЛ «Сюффрен» была применена более совершенная версия водостойкого клея, которая могла быть использована на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения «Le Triomphant». Как известно, последние не сталкивались с вышеописанной «детской болезнью».



Впрочем, реализация высочайшего уровня акустической скрытности подлодки «Сюффрен» и её строящихся «систершипов» (на уровне или выше, чем у МАПЛ пр.885, «Вирджиния» и «Эстьют») обусловлена не только использованием сегментов высокоэффективного «безэхового» покрытия на высококачественной клеевой основе, но и массогабаритными показателями, а также конфигурацией органов управления и конструкцией движителей. Так, подлодки класса «Barracuda» могут похвастаться подводным водоизмещением всего в 5300 т (в сравнении с 13800 т у «Ясеней») и шириной корпуса в 8,8 м.



Данные показатели в сочетании с водомётным движителем (отсутствует на «ранних» МАПЛ пр. 885), снижающим возмущения водной толщи от кавитационного эффекта, компактной рубкой, «плавно интегрированной» в архитектуру корпуса, Х-образным хвостовым оперением, а также единым энергоузлом (парогенераторы объединены в единый модуль с водо-водяным реактором К-15, размещённым на многоярусной амортизационной платформе), позволят добиться снижения уровня акустической шумности «Барракуд» до 45—50 дБ в режиме «подкрадывания», которая будет лишь незначительно превышать показатели современных ДЭПЛ/ДСЭПЛ (включая анаэробные «Сорю», Тип 212А и т.д.). Более того, Х-образная конфигурация размещения кормовых стабилизаторов и рулей, не возвышающихся над верхней образующей корпуса, поспособствует уменьшению эффективной поверхности рассеяния подлодок класса «Barracuda» в режиме надводного хода, благодаря чему заметно уменьшится дальность их обнаружения посредством бортовых поисково-прицельных РЛК противолодочных самолётов противника.



«Подводный хищник» с противовоздушным потенциалом

Между тем это далеко не весь список «козырей» атомных подводных крейсеров данного семейства. Помимо анонсированной специалистами «Naval Group» и Агентства закупок вооружений МО Франции программно-аппаратной адаптации боевых информационно-управляющих систем субмарин к применению перспективных тяжёлых торпед F21 «Artemis» и тактических ракет большой дальности «SCALP Naval / MdCN», «снаряжение» «Барракуд» пополнится уникальным ЗРК самообороны подводного базирования A3SM, разработанным совместным подразделением концернов MBDA и DCNS. Ключевым элементом комплекса A3SM (Arme Anti-Aérienne pour Sous Marins) является «зенитная» модификация ракеты воздушного боя средней дальности MICA-IR (с двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения: 3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно), размещаемая в защитной стартовой капсуле, запускаемой из 533-мм торпедных аппаратов подлодки.





Конфигурация размещения зенитной управляемой ракеты VL MICA-IR в стартовой капсуле, адаптированной к применению из 533-мм ТА



Уже в обозримом будущем подводный вариант запуска ракет VL MICA-IR в версии A3SM можно будет считать крайне «тревожным звоночком» не только для экипажей противолодочных вертолётов и самолётов Ил-38Н, осуществляющих гидроакустическую разведку и мониторинг надводной обстановки на наиболее опасных участках ТВД, но и для лётного состава тактической авиации, задействованного в завоевании господства в воздухе или воздушном патрулировании на дальних подступах к зонам A2/AD ВКС России. И никакого преувеличения здесь нет, ведь подводный пуск данных ракет может быть осуществлён совершенно неожиданно для экипажей самолётов-потенциальных целей, в то время как зафиксировать работу инфракрасной ГСН с помощью штатных средств предупреждения об облучении или станций РТР невозможно, а оптико-электронные станции обнаружения атакующих ракет (по ИК-излучению от факелов двигателей) установлены далеко не на всех типах самолётов морской авиации или ВКС России.



И даже в случае своевременного обнаружения факта выхода ракеты MICA-IR из морских глубин избежать перехвата будет крайне сложно. Почему? Во-первых, потому, что современный двухспектральный матричный фотоприёмник ракеты MICA-IR обладает отличной помехозащищённостью с возможностью селекции реальной цели на фоне «роя» тепловых ловушек и даже средств оптико-электронного противодействия. Во-вторых, в связи с возможностью получения повторного целеуказания/коррекции (в случае срыва «захвата») от удалённых самолётов ДРЛО и бортовых РЛС западных истребителей по радиоканалу «Link-16» (участие подлодки-носителя в данном случае не потребуется). В-третьих, в связи с высочайшей маневренностью ракет семейства MICA, которая достигается благодаря применению газоструйной системы ОВТ в период выгорания твердотопливного заряда двигателя (на этом этапе располагаемые перегрузки MICA-IR/EM могут доходить до 55 ед.).



Спасением от столь коварной тактики применения оборонительного комплекса подводного базирования A3SM могут быть лишь полёты на высотах более 10 км, вне высотного потолка поражения ракет семейства MICA в «зенитной» версии. К сожалению, в условиях высокоинтенсивных боевых действий на морском/океанском ТВД предусмотреть вышеперечисленные моменты вряд ли представится возможным, равно как и эффективно подавить каналы подводной связи, по которым может быть передано целеуказание для операторов комплекса A3SM.

Как известно, состоявшаяся 12 июля 2019 года торжественная церемония спуска на воду головного многоцелевого атомного подводного крейсера 4-го поколения «Suffren» класса «Barracuda SNA» была преподнесена центральными французскими СМИ и узкоспециализированными западноевропейскими военно-аналитическими изданиями как наиболее весомое событие в современной истории оборонно-промышленного комплекса и Военно-морских сил Франции.Не углубляясь в уже известные технические характеристики, конструктивные особенности, а также спектр возлагаемых на «Барракуды» задач, можно было прийти к выводу, что сошедший со стапелей корпорации «Naval Group» (DCNS) ударный атомоход «Сюффрен» является «рядовым» концептуальным аналогом российских МАПЛ пр. 885/М «Ясень/-М» и американских «Virginia», а всплеск медийного пафоса спровоцирован исключительно красивыми заявлениями, прозвучавшими из уст главы государства Эммануэля Макрона и начальника штаба ВМС Франции адмирала Кристофа Празука, участвовавших в событии.Мы же решили уйти от ошибочной практики поверхностной оценки боевых возможностей того или иного образца перспективной военной техники и с головой погрузились в скрупулёзное изучение технических параметров, компоновки корпуса, архитектуры энергетической установки, а также боекомплекта подлодок данной серии.В итоге тщательный анализ зарубежных и отечественных справочных изданий, публикующих информацию о проекте «Barracuda» со второй половины 2000-х гг., привёл нас к весьма неожиданному результату, способному озадачить не только завсегдатаев военно-аналитических блогов, но и настоящих экспертов в области военно-морской техники и противолодочного вооружения. Как показало время, значительная «пробуксовка» реализации проекта «Барракуда» (с момента закладки головной субмарины «Сюффрен» до момента её спуска на воду прошло около 11,5 лет) лишь сыграла на руку специалистам DCNS, которые успели тщательно рассмотреть все технические проблемы, возникшие в ходе эксплуатации американских и британских МАПЛ «Вирджиния» и «Эстьют», а затем и ликвидировать вероятные причины их возникновения в ходе постройки головного атомохода «Suffren».Одной из подобных проблем можно считать «детскую болезнь» американских многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Virginia» в версиях «Block I/II», заключавшуюся в отслоении сегментов звукопоглощающего покрытия от корпуса (в связи со снижением цепкости клея под воздействием морской воды), что в конечном итоге приводило к значительному увеличению акустической сигнатуры субмарин, а значит, и дальности их пеленгования посредством радиогидроакустических буёв и ГАК противника. В боевых условиях (на океанском ТВД) подобная технологическая «брешь» может привести к «обрушению» эшелонированных противолодочной и противокорабельной зон «A2/AD», сформированных вокруг АУГ ВМС США. Очевидно, что в ходе установки элементов звукопоглощающего («безэхового») покрытия на головную МАПЛ «Сюффрен» была применена более совершенная версия водостойкого клея, которая могла быть использована на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения «Le Triomphant». Как известно, последние не сталкивались с вышеописанной «детской болезнью».Впрочем, реализация высочайшего уровня акустической скрытности подлодки «Сюффрен» и её строящихся «систершипов» (на уровне или выше, чем у МАПЛ пр.885, «Вирджиния» и «Эстьют») обусловлена не только использованием сегментов высокоэффективного «безэхового» покрытия на высококачественной клеевой основе, но и массогабаритными показателями, а также конфигурацией органов управления и конструкцией движителей. Так, подлодки класса «Barracuda» могут похвастаться подводным водоизмещением всего в 5300 т (в сравнении с 13800 т у «Ясеней») и шириной корпуса в 8,8 м.Данные показатели в сочетании с водомётным движителем (отсутствует на «ранних» МАПЛ пр. 885), снижающим возмущения водной толщи от кавитационного эффекта, компактной рубкой, «плавно интегрированной» в архитектуру корпуса, Х-образным хвостовым оперением, а также единым энергоузлом (парогенераторы объединены в единый модуль с водо-водяным реактором К-15, размещённым на многоярусной амортизационной платформе), позволят добиться снижения уровня акустической шумности «Барракуд» до 45—50 дБ в режиме «подкрадывания», которая будет лишь незначительно превышать показатели современных ДЭПЛ/ДСЭПЛ (включая анаэробные «Сорю», Тип 212А и т.д.). Более того, Х-образная конфигурация размещения кормовых стабилизаторов и рулей, не возвышающихся над верхней образующей корпуса, поспособствует уменьшению эффективной поверхности рассеяния подлодок класса «Barracuda» в режиме надводного хода, благодаря чему заметно уменьшится дальность их обнаружения посредством бортовых поисково-прицельных РЛК противолодочных самолётов противника.Между тем это далеко не весь список «козырей» атомных подводных крейсеров данного семейства. Помимо анонсированной специалистами «Naval Group» и Агентства закупок вооружений МО Франции программно-аппаратной адаптации боевых информационно-управляющих систем субмарин к применению перспективных тяжёлых торпед F21 «Artemis» и тактических ракет большой дальности «SCALP Naval / MdCN», «снаряжение» «Барракуд» пополнится уникальным ЗРК самообороны подводного базирования A3SM, разработанным совместным подразделением концернов MBDA и DCNS. Ключевым элементом комплекса A3SM (Arme Anti-Aérienne pour Sous Marins) является «зенитная» модификация ракеты воздушного боя средней дальности MICA-IR (с двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения: 3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно), размещаемая в защитной стартовой капсуле, запускаемой из 533-мм торпедных аппаратов подлодки.Уже в обозримом будущем подводный вариант запуска ракет VL MICA-IR в версии A3SM можно будет считать крайне «тревожным звоночком» не только для экипажей противолодочных вертолётов и самолётов Ил-38Н, осуществляющих гидроакустическую разведку и мониторинг надводной обстановки на наиболее опасных участках ТВД, но и для лётного состава тактической авиации, задействованного в завоевании господства в воздухе или воздушном патрулировании на дальних подступах к зонам A2/AD ВКС России. И никакого преувеличения здесь нет, ведь подводный пуск данных ракет может быть осуществлён совершенно неожиданно для экипажей самолётов-потенциальных целей, в то время как зафиксировать работу инфракрасной ГСН с помощью штатных средств предупреждения об облучении или станций РТР невозможно, а оптико-электронные станции обнаружения атакующих ракет (по ИК-излучению от факелов двигателей) установлены далеко не на всех типах самолётов морской авиации или ВКС России.И даже в случае своевременного обнаружения факта выхода ракеты MICA-IR из морских глубин избежать перехвата будет крайне сложно. Почему? Во-первых, потому, что современный двухспектральный матричный фотоприёмник ракеты MICA-IR обладает отличной помехозащищённостью с возможностью селекции реальной цели на фоне «роя» тепловых ловушек и даже средств оптико-электронного противодействия. Во-вторых, в связи с возможностью получения повторного целеуказания/коррекции (в случае срыва «захвата») от удалённых самолётов ДРЛО и бортовых РЛС западных истребителей по радиоканалу «Link-16» (участие подлодки-носителя в данном случае не потребуется). В-третьих, в связи с высочайшей маневренностью ракет семейства MICA, которая достигается благодаря применению газоструйной системы ОВТ в период выгорания твердотопливного заряда двигателя (на этом этапе располагаемые перегрузки MICA-IR/EM могут доходить до 55 ед.).Спасением от столь коварной тактики применения оборонительного комплекса подводного базирования A3SM могут быть лишь полёты на высотах более 10 км, вне высотного потолка поражения ракет семейства MICA в «зенитной» версии. К сожалению, в условиях высокоинтенсивных боевых действий на морском/океанском ТВД предусмотреть вышеперечисленные моменты вряд ли представится возможным, равно как и эффективно подавить каналы подводной связи, по которым может быть передано целеуказание для операторов комплекса A3SM. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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