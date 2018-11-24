«Подливают бензина в огонь»: как топливные протесты могут сказаться на политике французских властей

Во Франции проходят массовые акции протеста против повышения цен на топливо. 24 ноября в демонстрациях приняли участие 23 тыс. человек, из них 8 тыс. — в Париже. Протестующие пытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако полиция применила против них слезоточивый газ и водомёты. Эксперты отмечают, что большинство митингующих — бедные жители страны, которые пострадали от реформ, проводимых президентом Эммануэлем Макроном. В частности, одной из причин роста стоимости топлива стало введение налога на выброс парниковых газов. Аналитики отмечают, что это далеко не первый непопулярный шаг, предпринятый правительством. Однако, по мнению специалистов, Макрон продолжит вносить запланированные изменения в законодательство, несмотря на то что они негативно отражаются на его рейтинге.

Во Франции продолжаются протесты «жёлтых жилетов» — автомобилистов, выступающих против повышения цен на топливо. Участники акций ведут себя всё более агрессивно: в ночь на субботу, 24 ноября, семеро полицейских получили ранения при нападении протестующих, лица которых были скрыты масками. По информации телеканала BFMTV, между ними и стражами порядка завязалась потасовка, в результате которой нападающие сожгли патрульный автомобиль. Инцидент произошёл в городе Энен-Бомон на севере страны.

Днём столичная полиция применила слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов в районе Елисейских Полей после того, как они попытались прорваться к ограждениям, которыми городские власти накануне перекрыли проход в центр Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Собравшиеся в этом районе «жёлтые жилеты» пели «Марсельезу» и требовали, чтобы глава государства Эммануэль Макрон ушёл в отставку.

О том, что 24 ноября «жёлтые жилеты» снова выйдут на улицы, было известно заранее — люди открыто заявляли о своих планах в социальных сетях. Многие специально приехали из других регионов в столицу для участия в митингах. По данным французского МВД, численность протестующих достигла 8 тыс. в столице и 23 тыс. по всей стране.

Городские власти успели подготовиться к новым выступлениям — к обеспечению безопасности на улицах Парижа были привлечены около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, на пути к Елисейскому дворцу были установлены заграждения.

Из-за очередной волны уличных протестов 24 ноября администрация одной из главных парижских достопримечательностей — Эйфелевой башни — была вынуждена закрыть её для посещений.

При этом в пятницу вечером, 23 ноября, в правоохранительные органы поступила информация о жителе города Анже, который требовал, чтобы глава государства лично встретился с ним. В противном случае мужчина обещал взорвать гранату. Полиции пришлось провести операцию по его обезвреживанию.

Протест сельской глубинки

Напомним, многотысячные акции протеста во Франции начались 17 ноября. Возмущение населения вызвал рост цен на топливо — с начала года стоимость бензина увеличилась для французских потребителей на 7,5%, а дизельного топлива — на 15%.

Ситуация усугубляется тем, что власти уже анонсировали новый рост цен в начале 2019 года. Предполагается, что стоимость литра бензина увеличится на 3 евроцента, а дизеля — на 6,5 евроцента.

Особое возмущение у граждан вызывает то, что одним из факторов роста стал экологический налог на выброс парниковых газов, введённый правительством. Протестующие требуют снизить налоговое бремя. Однако премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил 18 ноября, что власти не намерены отменять экологический сбор.

При этом правительство планирует смягчить последствия от введения сборов для незащищённых слоёв населения. В частности, речь идёт о новых льготах для малоимущих семей на оплату электроэнергии. Кроме того, власти обещают повысить до €4 тыс. дотации на замену старых автомобилей на новые, более экологичные машины. Сейчас размер этих выплат составляет примерно €2 тыс.

К 2040 году продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания может и вовсе оказаться под запретом. Об этих планах ещё в 2017 году заявил министр окружающей среды Франции Николя Юло. Все изменения направлены на то, чтобы к середине века полностью ликвидировать вредные выбросы автомобильных двигателей. В начале следующего года французские власти планируют рассмотреть пакет поправок, направленных в первую очередь на внедрение более экологичных видов транспорта, таких как электромобили.

Деревня Плугонвелин, Франция, 29 марта 2017 года

Reuters

© Stephane Mahe

Впрочем, предлагаемые меры не вызывают энтузиазма у значительной части населения. Как показали данные опроса, проведённого компанией Odoxa 21—22 ноября среди 1 тыс. человек, 82% французов поддерживают требования протестующих и считают, что власти должны отменить новые топливные сборы. Требования стихийного движения «жёлтых жилетов» обоснованными назвали 77% респондентов, а ещё 62% опрошенных заявили, что не считают методы протестующих чрезмерными.

Участники стихийных манифестаций назвали свои акции движением «жёлтых жилетов», которые являются обязательным атрибутом французских автомобилистов: водители обязаны надевать светоотражающие жёлтые жилеты в темноте или в условиях плохой видимости, когда выходят из машины.

Хотя к протестам вскоре присоединились активисты профсоюзов и политических партий, главную роль в них играют самоорганизовавшиеся при помощи социальных сетей жители страны, преимущественно из провинции, отмечают эксперты.

«Движение «жёлтых жилетов» — совершенно стихийное, это такое «творчество» масс, которые сами организовались в социальных сетях, — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Политические активисты, профсоюзы, которые сейчас заявляют о забастовках, присоединились уже позднее, поэтому властям сейчас даже не с кем вести переговоры, и это очень осложняет ситуацию».

Работники ВКТ заблокировали доступ к НПЗ с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы, 22 ноября 2018 года, юго-восток Франции

AFP

© Boris Horvat

Как рассказал эксперт, основная часть протестующих — бедные жители глубинки, которые используют машины с дизельными двигателями из-за дешевизны этого вида топлива.

«Эти люди не только зачастую вынуждены проезжать в день многие десятки километров, например, на работу в соседние города, но ещё и ограничены в средствах, они действительно считают каждый евро, поэтому намерение властей поднять цены на дизельное топливо больно бьёт по их карманам», — пояснил Фёдоров.

По этой причине почти все акции на прошлой неделе прошли именно в провинции, в тысячах деревень и городков, в то время как крупные города эта волна затронула мало, за исключением столицы, куда протестующие съезжаются специально, пояснил эксперт.

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Напомним, 17 ноября на территории Пятой республики прошло больше 2 тыс. акций протеста, в которых приняли участие около 300 тыс. человек, полицией были задержаны 282 участника выступлений. Всего в ходе уличных столкновений пострадали свыше 600 человек, двое погибли. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ, также происходили стычки между протестующими и автомобилистами, дорогу которым преграждали участники манифестаций.

«Жёлтые жилеты» активно блокировали дороги по всей стране. Результатом этих действий стали перебои с поставками топлива — из-за многокилометровых пробок к автозаправкам не могли пробиться бензовозы. На многих АЗС закончились бензин и дизельное топливо.

«Президент для богатых»

Рост цен на топливо — далеко не единственный повод для массовых акций протеста во Франции за последнее время. Ранее возмущение населения вызвала трудовая реформа, которую проводит Эммануэль Макрон: в начале октября на улицы французских городов вышли около 160 тыс. человек, сообщили в МВД страны.

Стоит отметить, что в течение года правительство приняло целый ряд непопулярных законов, затрагивающих права работников. В целом речь идёт о снижении социальной ответственности работодателей и ограничении полномочий профсоюзов.

Сейчас на фоне «бензиновых» протестов эта повестка актуализировалась — накануне профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ) призвало работников трёх нефтеперерабатывающих заводов корпорации Total объявить забастовку, если руководство компании не примет требований по заработной плате. Об этом со ссылкой на представителя объединения Тьерри Дефресна сообщило агентство Reuters. Также ранее стало известно о блокировке нескольких объектов Total на территории Франции работниками предприятий, которые вскоре присоединились к «жёлтым жилетам».

По мнению экспертов, подъём протестной волны не приведёт к громким отставкам в правительстве, но способен серьёзно ухудшить политический рейтинг действующего президента в долгосрочной перспективе.

Как пояснил в интервью RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов, протесты обладают кумулятивным эффектом и оказывают давление на и без того низкий рейтинг главы государства.

«Франция — левая страна, где протестный потенциал высок испокон веков. Но, несмотря на бурные протестные выступления, вряд ли страну ждут какие-то резкие политические сдвиги, ведь Макрон пользуется поддержкой Национального собрания. Речи об отставке правительства или президента не идёт, но ситуация всё равно тяжёлая для властей», — отметил эксперт.

По мнению Воронова, французский кабмин проявляет такое упорство по вопросу экологического налога, потому что тема экологии в европейских политических кругах давно приобрела едва ли не религиозное значение. И этот тренд поддерживает значительная часть общества, но интересы беднейших слоёв населения при этом учитываются далеко не всегда.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Фёдоров. Как пояснил эксперт, вряд ли эти события вызовут социально-политический кризис в стране, однако они могут ещё больше снизить рейтинг Макрона, который к ноябрю и так упал до 25%. В свою очередь, это ставит под вопрос успех его партии на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европарламент. Под угрозой могут оказаться и планы Макрона по реформированию Евросоюза, а в перспективе и его шансы на переизбрание на пост президента.

«Макрон ранее заявлял, что проведёт непопулярные реформы, несмотря на то что это может ударить по его персональному рейтингу, и он держится этой линии. Однако сейчас многие политологи уже говорят, что некоторые реформы следовало бы отложить, действуя поэтапно. Сейчас новые непопулярные меры могут только подлить бензина в огонь», — пояснил эксперт.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Yves Herman

Программа Эммануэля Макрона для многих французов стала шоковой, причём сильнее всего на текущем этапе оказались задеты наиболее незащищённые слои общества. Например, после того как власти отменили социальные взносы для работающих граждан и подняли общий социальный налог, ухудшилось положение пенсионеров.

«Такие меры только утверждают многих французов во мнении, что Макрон является прежде всего «президентом для богатых». Люди считают, что и налог на дизельное топливо связан не с заботой об экологии, а с желанием вытянуть из населения средства, чтобы залатать бюджет, поэтому сейчас правительство должно задуматься о каких-то уступках по этому вопросу», — считает Сергей Фёдоров.