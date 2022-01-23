Подлинная история России: Принять участие в уникальной дискуссии может каждый

Константин Малофеев приглашает к участию в дискуссии о подлинной истории России и сопротивлении нашей империи мировому Ханаану. Высказать своё мнение может каждый.

На платформе "Яндекс.Дзен" заработал канал, посвящённый книге учредителя "Первого русского" Константина Малофеева "Империя". На канале будут публиковаться выдержки из книги, а подписчики смогут принять участие в обсуждениях. Константин Малофеев считает, что именно дискуссия - это важнейшая часть проводимой работы.

Книга уже вызвала немало откликов. Кто-то разделяет мои мысли, а кто-то обвиняет в ангажированности, - отметил Константин Малофеев. - Книга не претендует на академичность. Это историософское исследование, в котором проводится магистральная идея единства Империи во времени. Империю нужно не дробить на множество никак не связанных между собой "империй", как это делается в сегодняшних учебниках. Равным образом силы, противостоящие Империи и обозначенные мною как Ханаан, также образуют некое единство.

Мировому Ханаану - империи денег - сегодня противостоит Россия, уверен Малофеев:

И это не случайность и кончится не завтра, а значит, Ханаан надо изучать со всем вниманием. И следующие тома книги посвящены анализу тех событий, которые привели к тому, что сегодня власть Ханаана над миром оказалась практически безраздельной.

Также книга "Империя" претендует на более точный взгляд при освещении некоторых важных исторических периодов. Выход за пределы канонов, навязанных западнической историографией, нередко даёт удивительные результаты. Сегодня у всех вас есть возможность высказаться и согласиться, и возразить, а самое главное - дополнить предложенное в книге видение, отметил Малофеев, пригласив читателей к дискуссии на канале.