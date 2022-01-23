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Подлинная история России: Принять участие в уникальной дискуссии может каждый
23 января 2022, 22:55 • 100 • Политика
Константин Малофеев приглашает к участию в дискуссии о подлинной истории России и сопротивлении нашей империи мировому Ханаану. Высказать своё мнение может каждый.
На платформе "Яндекс.Дзен" заработал канал, посвящённый книге учредителя "Первого русского" Константина Малофеева "Империя". На канале будут публиковаться выдержки из книги, а подписчики смогут принять участие в обсуждениях. Константин Малофеев считает, что именно дискуссия - это важнейшая часть проводимой работы.
Мировому Ханаану - империи денег - сегодня противостоит Россия, уверен Малофеев:
Также книга "Империя" претендует на более точный взгляд при освещении некоторых важных исторических периодов. Выход за пределы канонов, навязанных западнической историографией, нередко даёт удивительные результаты. Сегодня у всех вас есть возможность высказаться и согласиться, и возразить, а самое главное - дополнить предложенное в книге видение, отметил Малофеев, пригласив читателей к дискуссии на канале.
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