Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Главная / Политика

Подлинная история России: Принять участие в уникальной дискуссии может каждый

23 января 2022, 22:55  •  100 • Политика
Константин Малофеев приглашает к участию в дискуссии о подлинной истории России и сопротивлении нашей империи мировому Ханаану. Высказать своё мнение может каждый.
На платформе "Яндекс.Дзен" заработал канал, посвящённый книге учредителя "Первого русского" Константина Малофеева "Империя". На канале будут публиковаться выдержки из книги, а подписчики смогут принять участие в обсуждениях. Константин Малофеев считает, что именно дискуссия - это важнейшая часть проводимой работы.
Книга уже вызвала немало откликов. Кто-то разделяет мои мысли, а кто-то обвиняет в ангажированности, - отметил Константин Малофеев. - Книга не претендует на академичность. Это историософское исследование, в котором проводится магистральная идея единства Империи во времени. Империю нужно не дробить на множество никак не связанных между собой "империй", как это делается в сегодняшних учебниках. Равным образом силы, противостоящие Империи и обозначенные мною как Ханаан, также образуют некое единство.
Мировому Ханаану - империи денег - сегодня противостоит Россия, уверен Малофеев:
И это не случайность и кончится не завтра, а значит, Ханаан надо изучать со всем вниманием. И следующие тома книги посвящены анализу тех событий, которые привели к тому, что сегодня власть Ханаана над миром оказалась практически безраздельной.
Также книга "Империя" претендует на более точный взгляд при освещении некоторых важных исторических периодов. Выход за пределы канонов, навязанных западнической историографией, нередко даёт удивительные результаты. Сегодня у всех вас есть возможность высказаться и согласиться, и возразить, а самое главное - дополнить предложенное в книге видение, отметил Малофеев, пригласив читателей к дискуссии на канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



100
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 19:25
Канцлер Германии попытался обесценить требование России по гарантиям безопасности: "К чему это?"
23 января 2022, 21:10
Президент Армении подал в отставку. Названа причина решения
23 января 2022, 21:10
"Большой передел мира": Украинский политолог раскрыл суть британской оси против России
23 января 2022, 21:10
Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?
23 января 2022, 19:25
США не торопятся вводить санкции против России. Блинкен объяснил почему
23 января 2022, 21:10
США озаботились поставками газа в Европу на фоне ситуации вокруг Украины. Какие есть варианты?
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 января 2022, 21:10
Антироссийской информационной атакой США уничтожают экономику Украины
23 января 2022, 21:10
Президент Армении подал в отставку. Названа причина решения
23 января 2022, 21:10
"Большой передел мира": Украинский политолог раскрыл суть британской оси пр...
23 января 2022, 21:10
Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?
23 января 2022, 21:10
США озаботились поставками газа в Европу на фоне ситуации вокруг Украины. Какие есть ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
18 января 2022, 14:00
Володин раскрыл план НАТО по Украине: Уже началось
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
22 января 2022, 11:55
Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.