Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, почему израильские военные смогли уничтожить в Сирии зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».

«Панцирь» мог быть уничтожен только в выключенном состоянии или был израсходован боезапас. Во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить. Он бы сбил израильскую ракету на подлете — или пушечным огнем, или ракетами», — рассказал военный.

Он также заметил, что в момент атаки в машине, вероятно, никого не было, передает «Интерфакс».

«Нужно учитывать, что подлетное время между Израилем и Сирией — ноль.

Израильские самолеты наносят удары по целям в Сирии, не заходя в зону действия ПВО. Авиация может выматывать зенитные расчеты, барражируя вдоль границы. Сложность в том, что расчеты зенитных ракетных комплексов нельзя держать в кабинах круглосуточно», — отметил Бижев.

По его словам, информацию о местонахождении «Панциря» израильские военные могли получить при помощи космической разведки или беспилотных летательных аппаратов.

«Панцирь» — очень эффективный, мобильный комплекс, с хорошей радиолокационной станцией, с быстрой реакцией. Он незаменим для охраны аэродромов, колонн на марше, для прикрытия зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400», — подчеркнул генерал.

Доктор военных наук Константин Сивков также уверен, что израильская армия смогла уничтожить «Панцирь-С» только потому, что он не находился в боевой готовности, передает ФАН.

«Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности», — подчеркнул Сивков.

Он добавил, что в данной ситуации для него нет ничего удивительного, передает НСН.

В четверг 10 мая армия обороны Израиля опубликовала видео того, как израильский снаряд поражает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», произведенный в России и находившийся на службе сирийской ПВО.

Видео было снято камерой, установленной на самом снаряде. При этом за несколько мгновений до взрыва в кабину машины сел один из военных, передает RT.

«Судя по видео, «Панцирь», скорее всего, стоит на взлетно-посадочной полосе в небоевом положении», — пояснил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Модуль, который должен работать, не работает. Даже не развернута РЛС — станция обнаружения цели. То есть «Панцирь» прибыл на аэродром, и его уничтожили как цель, которая, оказывается, была не в боевом режиме работы», — добавил специалист.

По мнению эксперта, на кадрах хорошо видно, насколько беспечно ведет себя персонал.

«Они просто стоят в сторонке. Приехала машина, поставили, и был нанесен удар», — поделился впечатлением Леонков.

Если бы это было в зоне боевых действий, то это была бы серьезная оплошность, рассуждает эксперт. А так это, скорее всего, коварство со стороны Израиля, который воспользовался ситуацией, полагает он: ведь в этой зоне не предполагалось нанесения боевого удара:

«Если бы «Панцирь» был в зоне боевых действий в рабочем состоянии, то возможно, что этого поражения и не удалось бы осуществить», — заверил аналитик.

Всего в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, а двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии.

«Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали», — говорилось в сообщении.

Как отмечалось, ракетный удар Израиля также привел к разрушению радиолокационной станции, склада с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.

«Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло», — рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор с Нетаньяху. Об этом сообщалось на сайте британского кабмина.