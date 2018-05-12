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«Подлетное время между Израилем и Сирией — ноль»
12 мая 2018, 13:09 • 72 • Война
Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, почему израильские военные смогли уничтожить в Сирии зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
«Панцирь» мог быть уничтожен только в выключенном состоянии или был израсходован боезапас. Во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить. Он бы сбил израильскую ракету на подлете — или пушечным огнем, или ракетами», — рассказал военный.
Он также заметил, что в момент атаки в машине, вероятно, никого не было, передает «Интерфакс».
«Нужно учитывать, что подлетное время между Израилем и Сирией — ноль.
Израильские самолеты наносят удары по целям в Сирии, не заходя в зону действия ПВО. Авиация может выматывать зенитные расчеты, барражируя вдоль границы. Сложность в том, что расчеты зенитных ракетных комплексов нельзя держать в кабинах круглосуточно», — отметил Бижев.
По его словам, информацию о местонахождении «Панциря» израильские военные могли получить при помощи космической разведки или беспилотных летательных аппаратов.
«Панцирь» — очень эффективный, мобильный комплекс, с хорошей радиолокационной станцией, с быстрой реакцией. Он незаменим для охраны аэродромов, колонн на марше, для прикрытия зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400», — подчеркнул генерал.
Доктор военных наук Константин Сивков также уверен, что израильская армия смогла уничтожить «Панцирь-С» только потому, что он не находился в боевой готовности, передает ФАН.
«Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности», — подчеркнул Сивков.
Он добавил, что в данной ситуации для него нет ничего удивительного, передает НСН.
В четверг 10 мая армия обороны Израиля опубликовала видео того, как израильский снаряд поражает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», произведенный в России и находившийся на службе сирийской ПВО.
Видео было снято камерой, установленной на самом снаряде. При этом за несколько мгновений до взрыва в кабину машины сел один из военных, передает RT.
«Судя по видео, «Панцирь», скорее всего, стоит на взлетно-посадочной полосе в небоевом положении», — пояснил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Модуль, который должен работать, не работает. Даже не развернута РЛС — станция обнаружения цели. То есть «Панцирь» прибыл на аэродром, и его уничтожили как цель, которая, оказывается, была не в боевом режиме работы», — добавил специалист.
По мнению эксперта, на кадрах хорошо видно, насколько беспечно ведет себя персонал.
«Они просто стоят в сторонке. Приехала машина, поставили, и был нанесен удар», — поделился впечатлением Леонков.
Если бы это было в зоне боевых действий, то это была бы серьезная оплошность, рассуждает эксперт. А так это, скорее всего, коварство со стороны Израиля, который воспользовался ситуацией, полагает он: ведь в этой зоне не предполагалось нанесения боевого удара:
«Если бы «Панцирь» был в зоне боевых действий в рабочем состоянии, то возможно, что этого поражения и не удалось бы осуществить», — заверил аналитик.
Всего в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, а двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии.
«Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали», — говорилось в сообщении.
Как отмечалось, ракетный удар Израиля также привел к разрушению радиолокационной станции, склада с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.
«Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло», — рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор с Нетаньяху. Об этом сообщалось на сайте британского кабмина.
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