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Подлая диверсия против русских в Сирии разбилась о реалии: фантастический сценарий оценил Блохин

12 октября 2020, 20:40  •  117 • Политика
Военный корреспондент Олег Блохин в беседе с Царьградом оценил сообщения источников о том, что пожары в Сирии сосредоточились вокруг авиабазы Хмеймим. Якобы это подлая диверсия против русских, и боевики пытаются "выкурить" военных. Подобный сценарий Блохин назвал фантастическим.
Военный корреспондент Олег Блохин в беседе с Царьградом оценил сообщения о пожарах вокруг авиационной базы Хмеймим в Сирии, где находятся русские военные. Ранее источники сообщали, что пожар может "съесть" базу. А также добавляли, что мы можем иметь дело с диверсией. Якобы пламя - это следствие продуманной акции боевиков.
Источники сообщали, что вокруг базы Хмеймим есть несколько очагов пожара. Однако пока справиться с огнём не удаётся. Дует сильный ветер с востока, который и сводит усилия пожарных на нет. Военный корреспондент в беседе с Царьградом подтвердил факт пожаров, однако отметил, что считает их природными:
"Пожары были очень серьёзные. Это именно лесные пожары, и не только в районе Хмеймима. Преимущественно горели хвойные леса в горных массивах, это достаточно далеко от русской военной базы. Но горело, действительно, страшно. Люди потеряли плантации, у некоторых серьёзно пострадали дома. Конечно, рассматривался и вариант поджога. Потому что в один день загорелась территория примерно в 130-140 километров. И даже видео публиковали, как кто-то на местности поджигает сухостой. Но надо знать и о пожарах, которые начались в Ливане, перекинулись на Турцию и дошли до Палестины. Было засушливое лето, теперь продолжается осень без единого дождя, поэтому начаться пожар мог от чего угодно", - подчеркнул Блохин.
Кроме того, военкор напомнил, что в Сирии много курят. А бывает, и мусор жгут.
"Поэтому есть теории как и умышленного поджога, так и неумышленного. И та, и другая имеет право на существование. Но пока что стопроцентно никто не доказал", - подчеркнул Блохин, добавив, что история о плане "выкурить российских военных" с базы Хмеймим пожарами не выдерживает критики. Скорее это фантастическая версия.

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