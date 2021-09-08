Подковёрные игры Франции с ИГИЛ* раскрыли турки. В деле замешан мировой цементный гигант

Турецкое издание Anadolu выяснило, как французы помогали террористам в Сирии. Посредником в схеме был мировой цементный гигант - компания Lafarge.

С ведома французской разведки Lafarge сотрудничала с боевиками в Сирии. На протяжении многих лет компания, занимающаяся производством и поставкой цемента, снабжала силы "ИГИЛ".

Всё раскрыла переписка представителя департамента Lafarge с французской разведкой. Дело дошло до суда, и, как оказалось, сотрудничество с боевиками с ведома разведки Франции длилось около десяти лет.

Документы французских учреждений, полученные "Анадолу", показали, что мировой цементный гигант - французская компания Lafarge постоянно информировала внутреннюю, внешнюю и военную разведку Франции о своих связях с запрещённой организацией.

Компанию в рамках дела обвинили в "соучастии в преступлениях против человечности", но в 2019-м году обвинения были сняты.

Неправительственные организации, выступившие против этого, обратились в Верховный суд Франции. Сейчас дело за Верховным судом Франции, где должны озвучить решение, которое подтвердит или опровергнет обвинение Lafarge в соучастии в преступлениях против человечности в связи с финансированием террористов "ИГИЛ".

*"ИГИЛ" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.