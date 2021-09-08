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Подковёрные игры Франции с ИГИЛ* раскрыли турки. В деле замешан мировой цементный гигант

08 сентября 2021, 18:20  •  175 • В мире
Турецкое издание Anadolu выяснило, как французы помогали террористам в Сирии. Посредником в схеме был мировой цементный гигант - компания Lafarge.
С ведома французской разведки Lafarge сотрудничала с боевиками в Сирии. На протяжении многих лет компания, занимающаяся производством и поставкой цемента, снабжала силы "ИГИЛ".
Всё раскрыла переписка представителя департамента Lafarge с французской разведкой. Дело дошло до суда, и, как оказалось, сотрудничество с боевиками с ведома разведки Франции длилось около десяти лет.
Документы французских учреждений, полученные "Анадолу", показали, что мировой цементный гигант - французская компания Lafarge постоянно информировала внутреннюю, внешнюю и военную разведку Франции о своих связях с запрещённой организацией.
Компанию в рамках дела обвинили в "соучастии в преступлениях против человечности", но в 2019-м году обвинения были сняты.
Неправительственные организации, выступившие против этого, обратились в Верховный суд Франции. Сейчас дело за Верховным судом Франции, где должны озвучить решение, которое подтвердит или опровергнет обвинение Lafarge в соучастии в преступлениях против человечности в связи с финансированием террористов "ИГИЛ".
*"ИГИЛ" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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