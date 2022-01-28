Подковёрную "битву бульдогов" в США разъяснил журналист: Что не так в беседе Байдена с Зеленским?

Подковёрную "битву бульдогов" в США разъяснил русский журналист Валентин Богданов. Что же не так в беседе между американским президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским?

Речь идёт о странной нестыковке в "отчётах" телеканала CNN и представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн о разговоре двух президентов. CNN сослались на "украинского высокопоставленного чиновника" и сообщили о предупреждении Байдена в рамках разговора с Зеленским о том, что Россия якобы нападёт на Украину, "как только земля замёрзнет". Также Байден якобы сказал украинскому коллеге о том, что русские войска разграбят Киев и попытаются оккупировать его.

В то же время Эмили Хорн опровергла эти слова, отметив, что Байден ничего подобного не говорил. По её словам, он только повторил то, что говорил и ранее, - о том, что есть "реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале". Она напомнила о том, что Байден говорил об этом и ранее, а утверждения о том, что он мог сказать что-то большое в беседе с Зеленским, - открытая ложь.

По мнению журналиста Валентина Богданова, такая нестыковка может означать "битву бульдогов под ковром Овального кабинета", которая "переходит в открытую фазу". Журналист считает, что заявление CNN рассчитано на телезрителей и радиослушателей, "потому что в действительности это означает Тони Блинкен".

"А представитель Совета по нацбезопасности Эмили Хорн - это Джей Салливан", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что "фраза о том, что "сообщения о чём-то большем или об ином, нежели это, в полной мере ложны", - это ультиматум второго первому".

Журналист также не исключил, что это может быть реальной попыткой остановить начало открытого конфликта.

"Очень хочется понять (и это на самом деле тревожно), где в контуре управления конфликтом с Россией на самом деле находится Байден. Если нигде, то это беда", - констатировал он.