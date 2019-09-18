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Подконтрольные США боевики ставят на грань срыва эвакуацию жителей "Рукбана" - генерал

18 сентября 2019, 15:39  •  29 • Политика
Всего месяц нужен для того, чтобы полностью вывести всех оставшихся жителей из лагеря "Рукбан" в Сирии. Но, как отметил начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев, "организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей "Рукбана".
Многострадальных жителей лагеря "Рукбан" хотят вывезти всех до единого в течение месяца. Предполагается, что выводить их будут партиями по три - три с половиной тысячи человек. Как пояснили на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан", это предусмотрено оперативным планом ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца.
Старт расселения запланирован на 27 сентября. Между тем гуманитарная операция рискует оказаться сорванной. И все из-за провокаций подконтрольных американцам боевиков.
"Организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей "Рукбана", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он также добавил, что "значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов". Напомним, обязательство по доставке гуманитарного груза в многострадальный "Рукбан" ранее взяло на себя правительство САР, тем самым поддержав инициативу ООН.
Впрочем, есть и еще один важный момент. Даже гарантировать безопасность представителям ООН и Красного полумесяца главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, не стали.

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