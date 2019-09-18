Подконтрольные США боевики ставят на грань срыва эвакуацию жителей "Рукбана" - генерал

Многострадальных жителей лагеря "Рукбан" хотят вывезти всех до единого в течение месяца. Предполагается, что выводить их будут партиями по три - три с половиной тысячи человек. Как пояснили на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан", это предусмотрено оперативным планом ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца.

Старт расселения запланирован на 27 сентября. Между тем гуманитарная операция рискует оказаться сорванной. И все из-за провокаций подконтрольных американцам боевиков.

"Организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей "Рукбана", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также добавил, что "значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов". Напомним, обязательство по доставке гуманитарного груза в многострадальный "Рукбан" ранее взяло на себя правительство САР, тем самым поддержав инициативу ООН.

Впрочем, есть и еще один важный момент. Даже гарантировать безопасность представителям ООН и Красного полумесяца главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, не стали.