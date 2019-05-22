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Подконтрольные американцам боевики обирают сирийских беженцев

22 мая 2019, 13:09  •  50 • В России

«Комсомолка» уже не раз рассказывала о бедственном положении десятков тысяч сирийских беженцев, которые оказались в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь».

21 мая в военном ведомстве России нашей газете сообщили, что обстановка там стала катастрофической. Люди находится в нечеловеческих условиях, продолжая страдать от острой нехватки воды, пищи, антисанитарии и отсутствия медпомощи. Многие узники лагерей (включая детей грудного и дошкольного возраста) заболевают и гибнут. Ситуация ухудшается прежде всего из-за позиции США, которые создали эти объекты для обоснования своего нахождения на территории Сирии. И, соответственно, несут полную ответственность за условия жизни, находящихся в них сирийцев.

Благодаря совместным усилиям России и Сирии, в немалой степени удалось запустить процесс выхода перемещенных лиц из «Рукбана». А остальным чинятся различного рода преграды. Жители лагеря, изъявившие желание покинуть его территорию, вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам, оплачивать топливо для переезда к пункту пропуска «Джлеб» через 55-километровую зону Эт-Танф. Но горючее стало непросто приобрести из-за прогрессирующего топливного кризиса.

В этой критической ситуации руководители российского (генерал М.Мизинцев) и сирийского (Х. Махлюф) межведомственных координационных штабов по возвращению беженцев выступили с совместным заявление, в котором, в частности, говорится:

«Призываем представителей командования США в зоне Эт-Танф пресечь деструктивную деятельность подконтрольных бандформирований, обеспечить свободный выход жителей лагеря «Рукбан», а также оказать помощь в заправке топливом автотранспорта, который используется для эвакуации беженцев.

Необходимо активизировать процесс вывода сирийских граждан и закрыть вопрос с «Рукбаном» за оставшиеся дни мая и июнь, так как в июле-августе в условиях дефицита воды и продовольствия, а также установления жары жизнь там станет абсолютно невыносимой.

Напоминаем американской стороне, что оккупируя часть территории САР в зоне вокруг Эт-Танфа, они должны заботиться о гражданском населении так же, как они кормят своих военных.

Еще более катастрофическая ситуация развивается в лагере «Эль-Холь». Несмотря на предпринимаемые международными гуманитарными организациями и сирийской стороной меры, гуманитарная обстановка там остается критической. Лагерь переполнен и существует тенденция к увеличению его населения, что ведет к гуманитарной катастрофе.

Каждый день промедления в расформировании лагерей беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь» уносит от 7 до 10 человеческих жизней.

Призываем американскую сторону снять препятствия для возвращения жителей «Рукбана» и «Эль-Холь» в родные места, навсегда ликвидировать эти лагеря, освободить территории в зоне «Эт-Танф», на левом берегу реки Евфрат и передать их законному правительству.

Обращаемся к профильным структурам ООН и ко всем международным гуманитарным организациям оказать полноценную, адресную помощь сирийскому народу на всей территории Сирии для активизации процесса возвращения беженцев на родину».

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