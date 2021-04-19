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Подключилась русская авиация и миномёты: Идлиб освобождают от турецких группировок

19 апреля 2021, 15:50  •  57 • Политика
На юге сирийской провинции Идлиб правительственные войска провели обстрел группировок, подконтрольных Турции. В ход пошли миномёты, а также подключилась русская авиация.
Подразделения сирийской армии и российские военные провели интенсивный обстрел на юге в провинции Идлиб, где обосновались подконтрольные Турции вооружённые группировки, сообщает агентство North Press agency (NPA).
Сирийские военные также использовали миномёты в ряде районов провинции Хама. Атаки, как отмечается в сообщении, сопровождались полётами российской авиации и беспилотников.
Конфликт на севере Сирии обострился несколько месяцев назад. Турецкая сторона выражала обеспокоенность регулярными обстрелами со стороны сирийского правительства, однако в России не раз подчёркивали, что боевики, в свою очередь, нападают на мирных граждан: 7 апреля погибли пять местных жителей, ещё шесть, включая двух детей, были ранены в провинции Алеппо в Сирии.

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