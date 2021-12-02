«Подход теперь более избирательный, точечный»: что известно о новом порядке выдачи медсправок для водителей

Новый порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав, который вступает в силу в России с 1 марта 2022 года, позволит уменьшить количество ДТП и поспособствует профилактике наркологических заболеваний, заявили в Минздраве. Согласно нововведениям, дополнительное обследование будут проходить граждане, восстанавливающие водительские права после их лишения или запрета водить автомобиль. Также углублённое обследование могут назначить тем, у кого наблюдаются признаки употребления алкоголя или наркотиков.

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок получения медицинских справок автомобилистами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая процедура выдачи медсправок будет действовать с 1 марта 2022 года.

Как следует из приказа Минздрава, медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования у врачей-специалистов, включая терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога, невролога, а также инструментальное и лабораторные исследования.

Если врачи будут наблюдать у потенциального получателя водительского удостоверения по меньшей мере три клинических признака, связанных с употреблением наркотических средств или алкоголя, то ему придётся дополнительно сдавать анализы. В общей сложности указаны 18 симптомов, который могут стать причиной для дополнительного тестирования, в числе них следы от инъекций, пошатывание при ходьбе, сонливость или заторможенность, тремор рук и тахикардия.

Также дополнительное обследование предусмотрено для лиц, которые восстанавливают водительские права после лишения права на управление ТС или в связи с возвратом удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ещё два года назад Минздрав планировал обновить порядок получения водителями медицинских справок, но тогда обязательное проведение анализов для выявления хронического алкоголизма и лабораторное исследование на наличие в организме наркотических и психоактивных веществ вводилось для всех автомобилистов. СМИ сообщали, что стоимость медосмотров по новым правилам вырастет. Ситуация привела к тому, что в российских городах образовались крупные очереди для прохождения медосмотров по старым правилам.

Владимир Путин назвал нововведение «чушью». После критики со стороны президента в Минздраве отложили введение новых правил выдачи медсправок.

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«Позволит избежать фальсификации медсправок»

Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, нововведения должны привести к снижению количества автомобильных аварий на дорогах.

«Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что новая форма справки медосвидетельствования усиливает ответственность каждого врача-специалиста, проверяющих потенциальных получателей водительских удостоверений.

«Потому что теперь медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), и только после этого выдать заключение. Это позволит избежать фальсификации справок, так как ранее форма справки не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать справки без осмотра врачами-специалистами. И добавляется ответственность, что хорошо, поскольку часто кандидаты в водители покупали в частных компаниях справку без осмотра специалистов», — пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в разговоре с RT заявил, что положительно относится к принятию нового порядка проведения медосмотров водителей.

«Подход теперь более избирательный, точечный. В целом мы это поддерживаем. Я думаю, многие другие эксперты и общественные деятели также выразят поддержку», — добавил он.

В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев указал, что только практика покажет, насколько положительно повлияют данные нововведения на ситуацию на дорогах.

«Если клинически будет сначала проверять врач, и затем направлять на лабораторные исследования, то это, наверное, абсолютно правильно, потому что мировой опыт как раз говорит о том, что всех подряд на лабораторные исследования направлять смысла нет, если для этого нет никаких показаний. Здесь возникает только две проблемы. Первое — это коррупция со стороны специалистов как в сторону водителей, которые могут предлагать вознаграждение за нужную справку, так и со стороны лабораторий, которые проводят эти анализы, то есть они тоже могут давать откаты. Вторая проблема — непонятно, как человек сможет обжаловать, если врач его отправил на какие-то исследования, и они там что-то показали», — заявил собеседник RT.

21 ноября в МВД сообщили, что за девять месяцев 2021 года в России зарегистрировано 96 314 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. В общей сложности при авариях на российских дорогах погибли 10 516 человек, ранения получили 121 573 человека.

В свою очередь, в Госавтоинспекции Москвы составили социальный портрет пострадавшего в авариях на столичных дорогах. Согласно их данным, это мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше 10 лет, работник рабочей профессии, образование среднее специальное.

«Чаще всего этот тип участника дорожного движения страдает в ДТП по вине других водителей с аналогичным стажем», — говорится в сообщении.