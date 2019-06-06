Подход России к ядерным испытаниям. Странные заявления начальника РУМО США • 30 • Аналитика









Неверующий генерал

Он сообщил, что по мнению его управления или же его собственному (правда, он его выдал за мнение США в целом) Россия нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Точнее, мораторий на испытания, поддерживаемый всеми ядерными державами, как из "первой пятерки", так и всеми прочими, исключая КНДР. Его вообще подписали 183 государства, ратифицировали 164, причем он подписан 41 государством из 44, необходимых для его вступления в силу, и ратифицировано 36 из этих ключевых стран. Среди "неподписантов" есть Индия, Пакистан и КНДР, а среди нератифицировавших — США, КНР, Израиль, и Иран с Египтом. При этом была все же создана система контроля запрета на проведение испытаний, которая успешно и эффективно работает. И был принят мораторий на ядерные испытания, который соблюдается и "отказниками" в подписании и ратификации, исключая КНДР.



Так вот, Эшли заявил примерно следующее:

«Возможности по разработке Россией новых конструкций боезарядов и общие усилиям по развитию и преумножению ядерных арсеналов были усилены благодаря ее подходу к ядерным испытаниям. Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности».

Наше понимание разработки ядерного оружия заставляет нас верить, что российская испытательная деятельность поможет ей улучшить свои возможности в области ядерного оружия. В отличие от этого, Соединенные Штаты упустили такие выгоды, придерживаясь стандарта «нулевой мощности».



Переведем с генеральского на русский. Эшли знает о том, что наш ядерный арсенал, в отличие от американского, активно развивается и обновляется, пополняясь различными термоядерными и ядерными боевыми частями новых конструкций. И он считает, что Россия не смогла бы развивать свой арсенал и пополнять его новыми конструкциями боевых блоков (ББ) и специальных БЧ (СБЧ), не выходя за рамки ДВЗЯИ, то есть только на уровне компьютерных симуляций ядерных взрывов и так называемых субкритических ядерных взрывных экспериментов, которые не запрещены. То есть взрывов, которые не дают никакого энерговыхода, кроме того, что идет от работы зарядов обычного ВВ в ядерном заряде, и при которых не начинается никакой цепной самоподдерживающейся ядерной реакции, не говоря уж о зажигании реакции термоядерного синтеза, разумеется.



В общем, Эшли-младший пытается сказать нам, что не верит в то, что такие совершенные ББ, что устанавливаются в головных частях "Ярсов" и "Булав", скажем, могут быть созданы без проведения новых испытаний, замаскированных, скажем, под небольшие землетрясения. Мол, русские были не настолько продвинуты в этих технологиях, откуда рывок, только за счет суперкомпьютерных симуляций и субкритических экспериментов, в том числе на Новой Земле? Нет, генерал-лейтенант встает в позу Станиславского и не верит.



Доверять нельзя никому — ДВЗЯИ можно

И в данном случае он не верит совершенно зря. Действительно, рост характеристик современных боезарядов в России (о котором пишут на Западе и нет оснований им не верить в данном случае) основан как на компьютерных симуляциях и разрешенных, субкритических, экспериментах, но вместе с тем и на последних сериях испытаний СССР. Именно тогда в значительной мере, когда уже было ясно, что в работе полигонов наступает длительная пауза (как минимум), учеными и инженерами выполнялся большой задел на будущее. Тем же занимались и американцы, но русские, видимо, сделали больше и работали над заделом лучше. И даже превосходство США в вычислительных мощностях тут не помогло. Нужно не только иметь возможность обрабатывать огромные массивы данных, нужно еще и головой думать в правильном направлении — эта же проблема стоит и перед аналитиками разведки, когда современные мощности позволяют обрабатывать и классифицировать гигантский объем информации, но без толковых аналитиков, сложивших все это в нужную мозаику, наверх будет докладываться не пойми что. К тому же американцы совершили большой рывок в конструировании боезарядов в 60-х годах, и долгое время их заряды были компактнее наших, и они, очевидно, расслабились. Многие из последних боезарядов США 80-х опираются на работы еще 60-х годов, а бомба В61, например, и вовсе в те годы и создана, и не одна она.



В 90-х годах американцы, почивая на лаврах самопровозглашенных "победителей холодной войны", заморозили свой ядерный прогресс, а затем и вовсе довели свой ядерный оружейный комплекс до кризисного состояния, из которого уже давно и пока без особого успеха пытаются выйти. У русских же, которым пришлось в 90-е вести работы на перспективу, в том числе и потому, что необходимо было заменять устаревшие ракеты, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, был стимул работать. Да и у кого-то, очевидно, даже в том, "компрадорском" руководстве России 90-х, было понимание, что ядерный щит жизненно необходим, и было оно и до истории с Югославией в 1999 г., когда глаза открылись даже у многих из тех, кто спал и видел сны о "добрых партнерах" из США и НАТО, всегда готовых прийти на выручку со своей "гуманитаркой" и займами. В общем, мы не виноваты в том, что в ядерной сфере мы работали, а американцы взяли отпуск без содержания. Так что генерал Эшли зря нас подозревает — все честно. Мы же не обвиняем американцев в том, что во многих сферах нам пришлось их догонять, хотя СССР был в них первым.



Реакция на вброс

Что до реакции на заявление Эшли, то она была весьма негативной. Не будем говорить о реакции экспертного, в первую очередь американского, сообщества — она крайне негативна, и Эшли там просто высмеивают. К тому же различные "обеспокоенные" и прочие "американские ученые", занимающиеся вопросами стратегической стабильности, в значительной мере — избиратели демократов, а значит, от Трампа их априори тошнит, и от попыток потоптаться на достижениях демократических администраций, куда входит и ДВЗЯИ — в особенности.



Но даже в других американских властных структурах заявление начальника РУМО восприняли как минимум с легким недоумением и как минимум отмолчались. Капитолийский холм мы не берем, там, как и в любом парламенте, со знатоками ядерных дел еще хуже, чем с людьми, способными назвать число "пи" хотя бы до пятого знака после запятой, и там поверят во многое, особенно если партийные интересы того требуют. Но Госдепартамент, например, никак генерала не поддержал. Что важнее, в Международном центре данных контрольно-мониторинговой системы ДВЗЯИ в Вене ответ на заявление генерала Эшли-мл. разве что не содержал прямых советов обратиться к психиатру. Там ответили, что уверены в возможностях системы мониторинга и уверены в том, что никаких "замаскированных" испытаний в России не было.



Мировая сеть контроля

И действительно, возможности системы (созданной прежде всего усилиями самих сверхдержав и основных ядерных стран) весьма впечатляют. В состав системы входят 337 станций, в том числе 50 основных и 120 вспомогательных сейсмостанций, 11 гидроакустических станций (они обнаруживают акустические волны от испытаний в воде или на морском дне или же в приморских районах), 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций с воздушным отбором проб, 16 лабораторий анализа проб на радионуклиды по всему миру. Боснийская студентка для вице-канцлера Австрии. 200000 евро на компромате?





Это не считая того, что любая серьезная держава имеет и свои национальные системы контроля, и особенно РФ и США сильны в этом. А также имеет достаточно развитые силы войск РХБЗ или их аналогов, и имеет флот самолетов-разведчиков или же БЛА-разведчиков, многие из которых оснащены эффективной аппаратурой отбора проб на радионуклиды и их анализа. В общем, при любом подозрении на такой скрытый взрыв быстро бы все выяснили. Американцы были бы в первых рядах, причем регулярные вбросы об обнаружении радиоактивных следов в воздухе в Арктике (с намеком на испытания воздушно-реактивных ядерных двигателей для КР с ЯРД типа "Буревестник"), говорят о том, что уж за нашими-то делами "дражайший заклятый партнер" следит внимательно, и сам, и через союзников и прикормленных "экологов", вероятно, в том числе "в штатском". То есть разведчиков "под крышей" экологических организаций. Равно как и возможности МО РФ в вопросах контроля не то, что не хуже, а как бы и получше, кое в чем, американских. Скажем, корейские ядерные испытания у нас оценивали куда оперативнее и точнее, чем контрольные органы многих других заинтересованных стран (другой вопрос, что публикуемая нами информация могла носить на себе печать политической целесообразности, но это дело житейское). В общем, г-н Эшли можно поздравить с тем, что он соврал.



Зачем генералу позориться?

Но зачем? Вариант "потому, что дурак" — просится на язык, конечно. Мол, не удержался, сбрехал для красного словца, бывает. Да, бывает. И у наших генералов тоже бывало, что язык их подводил — никто не безгрешен. Но все же это начальник армейской разведки, не дуболом какой-то из войск, контуженный и раненный в голову "на колчаковских фронтах" в Афганистане. И публикуемая РУМО информация не обязательно должна быть истинной (надеемся, что наверх они все же докладывают правду, хотя бы такой, как ее видят, а то это может быть просто опасно для мира), но может носить на себе ту же самую печать "политической целесообразности". И Эшли сознательно соврал, а не сдуру. Для чего ему это нужно?



Разумеется, обвинения типа "хайли-лайкли" в таких делах серьезными людьми всерьез восприняты не будут, доказательств ведь никаких. Это ведь даже не история с ДРСМД и крылатыми ракетами от "Искандер-М", там хоть обе стороны, скажем так, доказывали свою правоту со значительными "купюрами", а здесь все просто — если есть информация о взрывах, то давайте ее сюда, как говорится, "на бочку". Проверим. С участием как раз Международного центра данных ДВЗЯИ это будет быстро. Этого не сделано, и вряд ли будет сделано. Причем сам Эшли подстраховался тем, что заявил о "вероятном" обмане. Но разве США сильно заботят доказательства? Сейчас принято заявлять, можно даже в Твиттере. А доказывать не обязательно (в Твиттере и вовсе делать это неудобно).



Позже представитель армейской разведки США уточнил речь своего генерала тем, что заявил: "…в разведывательном сообществе нет единого мнения о том, что Россия провела испытание с низким энерговыходом, а только о том, что она собирает объекты, которые будут необходимы для этого". Мол, не провели, но проведете когда-нибудь. Это уже напоминает анекдот про потенциального насильника, мол, все необходимое для проведения этого действия он имеет, значит, может изнасиловать.



Но, с другой стороны, Россия никогда и не отрицала того, что арктический полигон на Новой Земле не только используется для "субкритических экспериментов", но и находится в приличной степени готовности для возобновления испытаний, если вдруг США решат прекратить действие моратория на ядерные взрывы и проведут испытание в Неваде или где угодно. Так что и такой вариант обвинений России смысла не имеет.



Странные заявления ряда экспертов, ворошащих далекое прошлое, когда действовало соглашение о запрете испытаний в трех средах (вода, воздух-космос, земля), и были разрешены только подземные взрывы мощностью от 20 до 150кт, также непонятно, зачем приводятся. Кто-то наверняка вспомнит строки из заявлений ТАСС о "проведении испытания мощностью от 20 до 150 кт", еще и анекдоты ходили, вроде "мы думали, рванет на 20, а оно как бабахнет на 150". Речь о том, что в те далекие времена аппаратура контроля не была столь совершенна, и случались неправильные оценки мощности испытаний друг друга и других ядерных стран. Не было и точных данных по геологии полигонов друг друга, что приводило то к переоценке мощности американских испытаний СССР, то наоборот. Наоборот, бывало куда чаще — тут была примешана и политика, и раздувание темы об агрессивном СССР, и простое незнание. Впрочем, позже были проведены совместные эксперименты на полигонах друг друга и вопросы по нарушению лимитов на мощность взрыва были сняты. К чему сейчас вспоминать эту историю? Зачем Донецку «Министерство правды»?



Можно вспомнить и историю 1997 г., когда Россию обвиняли в проведении испытания с малым энерговыходом, как раз вовремя, почти сразу после подписания РФ ДВЗЯИ. Но проведенные проверки быстро показали, что виновником было небольшое землетрясение неподалеку от Новой Земли. В общем, все эти дела лишь говорят о том, что если какие-то сомнения есть, то их можно быстро разрешить. Но никакой информации нет.



Пробный шар и два объяснения ему

В общем, очень похоже, что американцы в очередной раз забросили пробный шар на тему выхода из режима моратория ДВЗЯИ, для проведения своих испытаний. Да, сейчас США неспособны пока производить новые заряды новой конструкции. Но переделывать старые частично они могут, и, весьма вероятно, есть некие идеи по более углубленному изменению характеристик, для отработки которых на компьютерах и в субкритических экспериментах данных недостаточно. Кроме того, не забываем, что рано или поздно американцы возможности производства восстановят, скорее всего. И им нужны работы на перспективу. Да, с планировавшимися ранее "взаимозаменяемыми боевыми блоками" IW1-IW3, как минимум, с первым из линейки, что-то выходит не то, вместо нового блока предлагается очередная модернизация старого, но мы же не знаем уровень предлагаемых изменений. Возможно, им действительно "кровь из носу" необходимо "бабахнуть" серию, чтобы продолжать работы. Это объяснение выглядит вполне разумным.



Но есть и неразумное объяснение. Американская политика в последние годы, чем дальше, тем хуже, далека от рациональности. Очень много действий на эмоциях и даже вообще не укладывающихся ни в какую логику. Или принятых, исходя из неправильных исходных данных. Как с Договором по ПРО, когда американцы явно поверили и в обещания промышленников по системам ПРО и срокам их создания, и в басни "мудрых" аналитиков, развешивавших лапшу на уши о том, что в России к 2015 г. останется не более 150-200 стратегических зарядов. Возможно, в распространении этой "лапши" поучаствовали и наши спецслужбы — если так, то их можно и должно поздравить с удачной операцией прикрытия. Выход из ДРСМД и начатая американцами и ими успешно проигранная гиперзвуковая гонка и вовсе лишены разумных и четких логических объяснений. Или остается поверить в то, что в Белом доме и Пентагоне попросту не осведомлены о возможностях потенциального противника и действуют наугад. Так может быть и с ДВЗЯИ. Эксперты из США уже твердят руководству США, что крушение этого соглашения ударит по самим США куда сильнее, потому что даст карт-бланш и России, и Китаю, и многим другим ядерным державам на наиболее простой и удобный способ совершенствования арсеналов. Испытания, что ни говори, именно таким способом и являются. Практика — лучший критерий истины и способ подтверждения теории.



Но руководство США пока слабо слышит экспертов. Оно слушает "пыльных старичков" вроде г-на Болтона, который считает, что договоры "связывают Америку по рукам и ногам", и который и перед подлогом и "правкой" разведсводок не останавливался, как с Ираком и его "ОМП", которого не было — это ведь его уши и усы торчат из-за генерала Пауэлла, опозорившего свою офицерскую честь с пробирками с зубным порошком. Куда этот дедуля заведет Америку, он и сам, вероятно, не знает. Дедушка старый — ему все равно. Генералу Эшли, видимо, тоже.



В общем, если США хотят сломать очередное работающее соглашение, то звездно-полосатое знамя им в руки, пусть делают. Но последствия их не обрадуют, это точно. Есть в Вашингтоне Институт Хадсона — "некоммерческий" мозговой центр, проповедующий "американское лидерство" и "глобальное движение к лучшему будущему" (разумеется, для Штатов), и производящий тонны макулатуры на эту тему, как и РЭНД Корпорейшн, откуда он в свое время отпочковался, и прочие такие организации. Выступая в конце мая на организованном этим заведением мероприятии, глава DIA (Разведывательное оборонное агентство), в привычных нам терминах — начальник Разведывательного управления МО США (РУМО), генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший, сделал странное и весьма забавное, на первый взгляд, заявление.Он сообщил, что по мнению его управления или же его собственному (правда, он его выдал за мнение США в целом) Россия нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Точнее, мораторий на испытания, поддерживаемый всеми ядерными державами, как из "первой пятерки", так и всеми прочими, исключая КНДР. Его вообще подписали 183 государства, ратифицировали 164, причем он подписан 41 государством из 44, необходимых для его вступления в силу, и ратифицировано 36 из этих ключевых стран. Среди "неподписантов" есть Индия, Пакистан и КНДР, а среди нератифицировавших — США, КНР, Израиль, и Иран с Египтом. При этом была все же создана система контроля запрета на проведение испытаний, которая успешно и эффективно работает. И был принят мораторий на ядерные испытания, который соблюдается и "отказниками" в подписании и ратификации, исключая КНДР.Так вот, Эшли заявил примерно следующее:Переведем с генеральского на русский. Эшли знает о том, что наш ядерный арсенал, в отличие от американского, активно развивается и обновляется, пополняясь различными термоядерными и ядерными боевыми частями новых конструкций. И он считает, что Россия не смогла бы развивать свой арсенал и пополнять его новыми конструкциями боевых блоков (ББ) и специальных БЧ (СБЧ), не выходя за рамки ДВЗЯИ, то есть только на уровне компьютерных симуляций ядерных взрывов и так называемых субкритических ядерных взрывных экспериментов, которые не запрещены. То есть взрывов, которые не дают никакого энерговыхода, кроме того, что идет от работы зарядов обычного ВВ в ядерном заряде, и при которых не начинается никакой цепной самоподдерживающейся ядерной реакции, не говоря уж о зажигании реакции термоядерного синтеза, разумеется.В общем, Эшли-младший пытается сказать нам, что не верит в то, что такие совершенные ББ, что устанавливаются в головных частях "Ярсов" и "Булав", скажем, могут быть созданы без проведения новых испытаний, замаскированных, скажем, под небольшие землетрясения. Мол, русские были не настолько продвинуты в этих технологиях, откуда рывок, только за счет суперкомпьютерных симуляций и субкритических экспериментов, в том числе на Новой Земле? Нет, генерал-лейтенант встает в позу Станиславского и не верит.И в данном случае он не верит совершенно зря. Действительно, рост характеристик современных боезарядов в России (о котором пишут на Западе и нет оснований им не верить в данном случае) основан как на компьютерных симуляциях и разрешенных, субкритических, экспериментах, но вместе с тем и на последних сериях испытаний СССР. Именно тогда в значительной мере, когда уже было ясно, что в работе полигонов наступает длительная пауза (как минимум), учеными и инженерами выполнялся большой задел на будущее. Тем же занимались и американцы, но русские, видимо, сделали больше и работали над заделом лучше. И даже превосходство США в вычислительных мощностях тут не помогло. Нужно не только иметь возможность обрабатывать огромные массивы данных, нужно еще и головой думать в правильном направлении — эта же проблема стоит и перед аналитиками разведки, когда современные мощности позволяют обрабатывать и классифицировать гигантский объем информации, но без толковых аналитиков, сложивших все это в нужную мозаику, наверх будет докладываться не пойми что. К тому же американцы совершили большой рывок в конструировании боезарядов в 60-х годах, и долгое время их заряды были компактнее наших, и они, очевидно, расслабились. Многие из последних боезарядов США 80-х опираются на работы еще 60-х годов, а бомба В61, например, и вовсе в те годы и создана, и не одна она.В 90-х годах американцы, почивая на лаврах самопровозглашенных "победителей холодной войны", заморозили свой ядерный прогресс, а затем и вовсе довели свой ядерный оружейный комплекс до кризисного состояния, из которого уже давно и пока без особого успеха пытаются выйти. У русских же, которым пришлось в 90-е вести работы на перспективу, в том числе и потому, что необходимо было заменять устаревшие ракеты, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, был стимул работать. Да и у кого-то, очевидно, даже в том, "компрадорском" руководстве России 90-х, было понимание, что ядерный щит жизненно необходим, и было оно и до истории с Югославией в 1999 г., когда глаза открылись даже у многих из тех, кто спал и видел сны о "добрых партнерах" из США и НАТО, всегда готовых прийти на выручку со своей "гуманитаркой" и займами. В общем, мы не виноваты в том, что в ядерной сфере мы работали, а американцы взяли отпуск без содержания. Так что генерал Эшли зря нас подозревает — все честно. Мы же не обвиняем американцев в том, что во многих сферах нам пришлось их догонять, хотя СССР был в них первым.Что до реакции на заявление Эшли, то она была весьма негативной. Не будем говорить о реакции экспертного, в первую очередь американского, сообщества — она крайне негативна, и Эшли там просто высмеивают. К тому же различные "обеспокоенные" и прочие "американские ученые", занимающиеся вопросами стратегической стабильности, в значительной мере — избиратели демократов, а значит, от Трампа их априори тошнит, и от попыток потоптаться на достижениях демократических администраций, куда входит и ДВЗЯИ — в особенности.Но даже в других американских властных структурах заявление начальника РУМО восприняли как минимум с легким недоумением и как минимум отмолчались. Капитолийский холм мы не берем, там, как и в любом парламенте, со знатоками ядерных дел еще хуже, чем с людьми, способными назвать число "пи" хотя бы до пятого знака после запятой, и там поверят во многое, особенно если партийные интересы того требуют. Но Госдепартамент, например, никак генерала не поддержал. Что важнее, в Международном центре данных контрольно-мониторинговой системы ДВЗЯИ в Вене ответ на заявление генерала Эшли-мл. разве что не содержал прямых советов обратиться к психиатру. Там ответили, что уверены в возможностях системы мониторинга и уверены в том, что никаких "замаскированных" испытаний в России не было.И действительно, возможности системы (созданной прежде всего усилиями самих сверхдержав и основных ядерных стран) весьма впечатляют. В состав системы входят 337 станций, в том числе 50 основных и 120 вспомогательных сейсмостанций, 11 гидроакустических станций (они обнаруживают акустические волны от испытаний в воде или на морском дне или же в приморских районах), 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций с воздушным отбором проб, 16 лабораторий анализа проб на радионуклиды по всему миру.Это не считая того, что любая серьезная держава имеет и свои национальные системы контроля, и особенно РФ и США сильны в этом. А также имеет достаточно развитые силы войск РХБЗ или их аналогов, и имеет флот самолетов-разведчиков или же БЛА-разведчиков, многие из которых оснащены эффективной аппаратурой отбора проб на радионуклиды и их анализа. В общем, при любом подозрении на такой скрытый взрыв быстро бы все выяснили. Американцы были бы в первых рядах, причем регулярные вбросы об обнаружении радиоактивных следов в воздухе в Арктике (с намеком на испытания воздушно-реактивных ядерных двигателей для КР с ЯРД типа "Буревестник"), говорят о том, что уж за нашими-то делами "дражайший заклятый партнер" следит внимательно, и сам, и через союзников и прикормленных "экологов", вероятно, в том числе "в штатском". То есть разведчиков "под крышей" экологических организаций. Равно как и возможности МО РФ в вопросах контроля не то, что не хуже, а как бы и получше, кое в чем, американских. Скажем, корейские ядерные испытания у нас оценивали куда оперативнее и точнее, чем контрольные органы многих других заинтересованных стран (другой вопрос, что публикуемая нами информация могла носить на себе печать политической целесообразности, но это дело житейское). В общем, г-н Эшли можно поздравить с тем, что он соврал.Но зачем? Вариант "потому, что дурак" — просится на язык, конечно. Мол, не удержался, сбрехал для красного словца, бывает. Да, бывает. И у наших генералов тоже бывало, что язык их подводил — никто не безгрешен. Но все же это начальник армейской разведки, не дуболом какой-то из войск, контуженный и раненный в голову "на колчаковских фронтах" в Афганистане. И публикуемая РУМО информация не обязательно должна быть истинной (надеемся, что наверх они все же докладывают правду, хотя бы такой, как ее видят, а то это может быть просто опасно для мира), но может носить на себе ту же самую печать "политической целесообразности". И Эшли сознательно соврал, а не сдуру. Для чего ему это нужно?Разумеется, обвинения типа "хайли-лайкли" в таких делах серьезными людьми всерьез восприняты не будут, доказательств ведь никаких. Это ведь даже не история с ДРСМД и крылатыми ракетами от "Искандер-М", там хоть обе стороны, скажем так, доказывали свою правоту со значительными "купюрами", а здесь все просто — если есть информация о взрывах, то давайте ее сюда, как говорится, "на бочку". Проверим. С участием как раз Международного центра данных ДВЗЯИ это будет быстро. Этого не сделано, и вряд ли будет сделано. Причем сам Эшли подстраховался тем, что заявил о "вероятном" обмане. Но разве США сильно заботят доказательства? Сейчас принято заявлять, можно даже в Твиттере. А доказывать не обязательно (в Твиттере и вовсе делать это неудобно).Позже представитель армейской разведки США уточнил речь своего генерала тем, что заявил: "…в разведывательном сообществе нет единого мнения о том, что Россия провела испытание с низким энерговыходом, а только о том, что она собирает объекты, которые будут необходимы для этого". Мол, не провели, но проведете когда-нибудь. Это уже напоминает анекдот про потенциального насильника, мол, все необходимое для проведения этого действия он имеет, значит, может изнасиловать.Но, с другой стороны, Россия никогда и не отрицала того, что арктический полигон на Новой Земле не только используется для "субкритических экспериментов", но и находится в приличной степени готовности для возобновления испытаний, если вдруг США решат прекратить действие моратория на ядерные взрывы и проведут испытание в Неваде или где угодно. Так что и такой вариант обвинений России смысла не имеет.Странные заявления ряда экспертов, ворошащих далекое прошлое, когда действовало соглашение о запрете испытаний в трех средах (вода, воздух-космос, земля), и были разрешены только подземные взрывы мощностью от 20 до 150кт, также непонятно, зачем приводятся. Кто-то наверняка вспомнит строки из заявлений ТАСС о "проведении испытания мощностью от 20 до 150 кт", еще и анекдоты ходили, вроде "мы думали, рванет на 20, а оно как бабахнет на 150". Речь о том, что в те далекие времена аппаратура контроля не была столь совершенна, и случались неправильные оценки мощности испытаний друг друга и других ядерных стран. Не было и точных данных по геологии полигонов друг друга, что приводило то к переоценке мощности американских испытаний СССР, то наоборот. Наоборот, бывало куда чаще — тут была примешана и политика, и раздувание темы об агрессивном СССР, и простое незнание. Впрочем, позже были проведены совместные эксперименты на полигонах друг друга и вопросы по нарушению лимитов на мощность взрыва были сняты. К чему сейчас вспоминать эту историю?Можно вспомнить и историю 1997 г., когда Россию обвиняли в проведении испытания с малым энерговыходом, как раз вовремя, почти сразу после подписания РФ ДВЗЯИ. Но проведенные проверки быстро показали, что виновником было небольшое землетрясение неподалеку от Новой Земли. В общем, все эти дела лишь говорят о том, что если какие-то сомнения есть, то их можно быстро разрешить. Но никакой информации нет.В общем, очень похоже, что американцы в очередной раз забросили пробный шар на тему выхода из режима моратория ДВЗЯИ, для проведения своих испытаний. Да, сейчас США неспособны пока производить новые заряды новой конструкции. Но переделывать старые частично они могут, и, весьма вероятно, есть некие идеи по более углубленному изменению характеристик, для отработки которых на компьютерах и в субкритических экспериментах данных недостаточно. Кроме того, не забываем, что рано или поздно американцы возможности производства восстановят, скорее всего. И им нужны работы на перспективу. Да, с планировавшимися ранее "взаимозаменяемыми боевыми блоками" IW1-IW3, как минимум, с первым из линейки, что-то выходит не то, вместо нового блока предлагается очередная модернизация старого, но мы же не знаем уровень предлагаемых изменений. Возможно, им действительно "кровь из носу" необходимо "бабахнуть" серию, чтобы продолжать работы. Это объяснение выглядит вполне разумным.Но есть и неразумное объяснение. Американская политика в последние годы, чем дальше, тем хуже, далека от рациональности. Очень много действий на эмоциях и даже вообще не укладывающихся ни в какую логику. Или принятых, исходя из неправильных исходных данных. Как с Договором по ПРО, когда американцы явно поверили и в обещания промышленников по системам ПРО и срокам их создания, и в басни "мудрых" аналитиков, развешивавших лапшу на уши о том, что в России к 2015 г. останется не более 150-200 стратегических зарядов. Возможно, в распространении этой "лапши" поучаствовали и наши спецслужбы — если так, то их можно и должно поздравить с удачной операцией прикрытия. Выход из ДРСМД и начатая американцами и ими успешно проигранная гиперзвуковая гонка и вовсе лишены разумных и четких логических объяснений. Или остается поверить в то, что в Белом доме и Пентагоне попросту не осведомлены о возможностях потенциального противника и действуют наугад. Так может быть и с ДВЗЯИ. Эксперты из США уже твердят руководству США, что крушение этого соглашения ударит по самим США куда сильнее, потому что даст карт-бланш и России, и Китаю, и многим другим ядерным державам на наиболее простой и удобный способ совершенствования арсеналов. Испытания, что ни говори, именно таким способом и являются. Практика — лучший критерий истины и способ подтверждения теории.Но руководство США пока слабо слышит экспертов. Оно слушает "пыльных старичков" вроде г-на Болтона, который считает, что договоры "связывают Америку по рукам и ногам", и который и перед подлогом и "правкой" разведсводок не останавливался, как с Ираком и его "ОМП", которого не было — это ведь его уши и усы торчат из-за генерала Пауэлла, опозорившего свою офицерскую честь с пробирками с зубным порошком. Куда этот дедуля заведет Америку, он и сам, вероятно, не знает. Дедушка старый — ему все равно. Генералу Эшли, видимо, тоже.В общем, если США хотят сломать очередное работающее соглашение, то звездно-полосатое знамя им в руки, пусть делают. Но последствия их не обрадуют, это точно. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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