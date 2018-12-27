Подгруппа по безопасности согласовала новое перемирие в Донбассе

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о новогоднем перемирии с 29 декабря.

Представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук подтвердил готовность соблюдать режим прекращения огня.

«Мы подтвердили и заявили, что завтра с 00:00 Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

По словам Марчука, «режим тишины» намерены максимально использовать для ремонта повреждённых объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что следующая встреча контактной группы пройдёт в Минске 16 января 2019 года.