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Подгруппа по безопасности согласовала новое перемирие в Донбассе

27 декабря 2018, 16:39  •  80 • Украина
Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о новогоднем перемирии с 29 декабря.
 
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук подтвердил готовность соблюдать режим прекращения огня.

«Мы подтвердили и заявили, что завтра с 00:00 Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

По словам Марчука, «режим тишины» намерены максимально использовать для ремонта повреждённых объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что следующая встреча контактной группы пройдёт в Минске 16 января 2019 года.

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