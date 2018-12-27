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Подгруппа по безопасности согласовала новое перемирие в Донбассе
27 декабря 2018, 16:39 • 80 • Украина
Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о новогоднем перемирии с 29 декабря.
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук подтвердил готовность соблюдать режим прекращения огня.
«Мы подтвердили и заявили, что завтра с 00:00 Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».
По словам Марчука, «режим тишины» намерены максимально использовать для ремонта повреждённых объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что следующая встреча контактной группы пройдёт в Минске 16 января 2019 года.
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