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«Подготовлены письма в редакции»: в МИД призвали NYT и FT опубликовать опровержения фейков о коронавирусе в России

14 мая 2020, 07:50  •  79 • В России
В МИД России потребовали от The New York Times и Financial Times опубликовать опровержение материалов, в которых говорилось о якобы занижении числа смертей от последствий коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что соответствующие письма передадут главредам изданий через посольства в США и Великобритании. В то же время Захарова отметила, что дальнейшие шаги в отношении NYT и FT будут зависеть от того, выполнят ли они требования МИД РФ.
 
© Alastair Pike/AFP / Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com
 

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции газет Financial Times и The New York Times с требованием опубликовать опровержения опубликованной ими дезинформации. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пояснив, что речь идёт о материалах, в которых говорилось о якобы занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации. Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Кроме того, МИД адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему. — RT) Дезиру и генсеку ЮНЕСКО (Одре. — RT) Азуле.

«Аналогичные материалы направим в секретариат ООН в качестве примера той самой «инфодемии», к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу. — RT) Гутерриш», — цитирует Захарову РИА Новости.

Как отметила официальный представитель российского МИД, дальнейшие меры относительно FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли издания опровержение.

Вместе с тем пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не имеет возможности оценить достоверность публикаций западных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.

«У нас как у секретариата нет статистики, независимой от данных правительств. Единственная статистика, которая есть у нас, насколько я знаю, — это статистика от правительства», — пояснил он.

Ранее Financial Times и The New York Times опубликовали схожие материалы, из которых следует, что число погибших от коронавируса в России якобы может быть выше официальной статистики на 70%. В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой.

После публикаций комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила МИД принять меры в отношении этих изданий.

«У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики», — пояснял глава комиссии Василий Пискарёв.

Несмотря на это, в The New York Times давать опровержение отказались.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — сказала вице-президент компании по коммуникациям Даниэль Роудс Хэ в электроном письме ТАСС.

Тем не менее о том, что факты сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России отсутствуют, заявила и спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«В этой болезни главное — не пропустить»

12 мая стало известно, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Он рассказал изданию «Коммерсантъ», что перешёл на режим самоизоляции после 1 мая, когда выяснилось, что заболел «коллега, с которым он лично общался».

По словам Пескова, у него были планы работать удалённо, но вскоре он сдал положительный тест на коронавирус. Затем появились первые симптомы заболевания как у него самого, так и у супруги — олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. После этого они приняли решение поехать в больницу.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что у него двусторонняя пневмония, поэтому ему приходится оставаться в больнице.

«И тут ещё особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать лёгкие. И отсюда эффект этого «матового стекла». Это может привести к тромбозу лёгких. Ну, тут у кого как», — заметил официальный представитель Кремля.

Песков также рассказал, что общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, у которого также была выявлена коронавирусная инфекция. По его словам, глава кабмина идёт на поправку и уже находится в рабочем состоянии.

Добавим, что диагноз COVID-19 также был подтверждён у главы Минстроя России Владимира Якушева и у министра культуры Ольги Любимовой.

Согласно последним данным, в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом выписаны по выздоровлению 48 003 человека.

Вместе с тем в ночь на 14 мая в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что скончались ещё 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Таким образом в России от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, умерли уже 2 270 человек, их них — 1290 в Москве.

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