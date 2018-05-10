Подготовку к 75-летию Победы начали за два года

Не успели отгреметь залпы салюта в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, как Владимир Путин подписал указ о начале подготовки к 75-летию Победы. Почему к этой дате надо начинать готовиться аж за два года, объясняется в первых же строчках документа: "учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа".

Координация работы возложена на оргкомитет "Победа", который уже это делал, например, при подготовке к 70-летию Победы. И хотя это только первый "подход к снаряду", основные направлению уже обозначены.

Правительству поручено за три месяца разработать и утвердить план основных праздничных мероприятий. Отдельно оговорено, что это будут в том числе и "мероприятия с участием глав иностранных государства и правительств". В отличие от неюбилейных торжеств на подобные праздники приглашают широкий круг гостей.

Кроме этого Путин поручил МИДу обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздника, а кабмину - принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Оказывать "всемерную помощь ветеранам в решении вопросов их социальной защиты" указом обязаны все федеральные и региональные органы исполнительной власти. Местным органам самоуправления помогут привести в порядок всех воинских захоронений и мемориалов и в поиске незахороненных солдат.