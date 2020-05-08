Подготовка против провокаций НАТО: Швыткин рассказал об ответе России на угрозу в Баренцевом море

Военно-морской флот России вынужден проводить учения из-за агрессивной политики НАТО. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

Ранее стало известно о том, что в Баренцевом море корабли Северного флота приступили к манёврам. До этого в акваторию зашли три американских эсминца и один британский фрегат.

Как пояснил парламентарий, страны НАТО используют субмарины для действий вблизи российских границ. Поэтому очень важна слаженная работа надводного и подводного флотов РФ. А в случае ухудшения обстановки интенсивность учений может возрасти.

"Мы должны противопоставить им высокий уровень боевой подготовки и оборонный потенциал нашего флота на данном направлении, что мы и делаем в рамках проводимых учений. Это поможет не допустить провокаций со стороны НАТО", - уверен политик, добавив, что военные соблюдают меры предосторожности из-за пандемии.