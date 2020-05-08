|
Подготовка против провокаций НАТО: Швыткин рассказал об ответе России на угрозу в Баренцевом море
08 мая 2020, 10:10 • 123 • Политика
Депутат Юрий Швыткин рассказал об ответе России на угрозу со стороны НАТО в Баренцевом море. Он пояснил, что русский флот может противопоставить провокациям оппонентов высокий уровень подготовки.
Военно-морской флот России вынужден проводить учения из-за агрессивной политики НАТО. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.
Ранее стало известно о том, что в Баренцевом море корабли Северного флота приступили к манёврам. До этого в акваторию зашли три американских эсминца и один британский фрегат.
Как пояснил парламентарий, страны НАТО используют субмарины для действий вблизи российских границ. Поэтому очень важна слаженная работа надводного и подводного флотов РФ. А в случае ухудшения обстановки интенсивность учений может возрасти.
"Мы должны противопоставить им высокий уровень боевой подготовки и оборонный потенциал нашего флота на данном направлении, что мы и делаем в рамках проводимых учений. Это поможет не допустить провокаций со стороны НАТО", - уверен политик, добавив, что военные соблюдают меры предосторожности из-за пандемии.
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2020, 00:10
|
03 мая 2020, 22:10
|
06 мая 2020, 05:10
|
05 мая 2020, 19:10
|
04 мая 2020, 08:10
|
07 мая 2020, 04:10
|
02 мая 2020, 19:10