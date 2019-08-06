«Подготовка к выходу из договора»: почему США предлагают расширить число участников СНВ-III

США предложили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но сделать его не российско-американским, а многосторонним. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам австралийско-американских министерских консультаций. По мнению экспертов, таким образом Вашингтон готовится к выходу из СНВ-III, так как другие страны не согласятся присоединиться к договору. Однако до президентских выборов в США никаких конкретных шагов Белый дом предпринимать не будет, считают аналитики.

Соединённые Штаты предлагают продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), но при этом расширить число стран-участников. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 29-х ежегодных консультаций министров США и Австралии, которые прошли 4 августа в Сиднее.

В консультациях приняли участие госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, а также руководители внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс.

«Главы ведомств подтвердили необходимость перехода в новую эпоху контроля над вооружениями, которая предусматривает расширение круга государств и систем вооружений, подпадающих под действие обсуждаемых соглашений (СНВ-III. — RT), а также укрепление усилий по сокращению ядерных рисков», — подчёркивается в заявлении.

В нём содержится призыв к России и Китаю присоединиться к Соединённым Штатам «в их стремлении к ориентированной на будущее повестке в области контроля над вооружениями».

Договор СНВ-III был заключён на десятилетний срок в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Обе страны обязались, в частности, сократить свои ядерные арсеналы и не увеличивать их до уровня более 1550 боезарядов. Число развёрнутых баллистических ракет как межконтинентальных, так и находящихся на подводных лодках стратегических бомбардировщиках, не должно превышать 700 единиц. Условиями СНВ-III ограничивалось количество пусковых установок для баллистических ракет и тяжёлых бомбардировщиков. Развёртывание стратегических наступательных вооружений за пределами национальной территории двух стран запрещалось полностью.

Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, его действие истекает 5 февраля 2021 года. Если он не будет продлён после этой даты, ограничения, заложенные в нём, потеряют силу.

Проблема продления

Тема продления СНВ-III обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в рамках саммита G20 в Осаке. На итоговой пресс-конференции российский президент сообщил, что оба лидера поручили министерствам иностранных дел своих стран начать консультации по поводу истекающего срока договора.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-III, я пока не знаю, пока рано говорить», — цитирует пресс-служба Кремля президента РФ Владимира Путина.

На брифинге 5 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что СНВ-III может быть продлён, причём не только на пять лет, как предусмотрено этим договором, но и на более короткий срок.

«Юридическая техника это допускает», — подчеркнул дипломат.

Полный отказ от продления будет иметь прискорбные последствия, учитывая выход США из ДРСМД, считает замминистра.

«Что касается СНВ-III, было бы ещё более тяжёлым ударом по системе международной безопасности, если бы его не удалось продлить на период после 5 февраля 2021 года», — заявил Рябков.

Он напомнил, что на сегодняшний день продлению договора препятствует позиция США. В феврале этого года, когда наступил контрольный срок выполнения СНВ-III, российский МИД заявил, что американцы фактически уклонились от выполнения взятых на себя обязательств. США в одностороннем порядке вывели из-под действия договора 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident-II и 41 тяжёлый бомбардировщик B-52H, утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве. Рябков отметил, что эта проблема не решена до сих пор.

Между тем 31 июля помощник президента США Джон Болтон, выступая перед журналистами в Вашингтоне, назвал маловероятным продление СНВ-III, оговорившись при этом, что окончательное решение о судьбе договора в Белом доме ещё не принято.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, позиция Соединённых Штатов неясна. Никаких официальных предложений из Вашингтона относительно будущего СНВ-III пока не поступало, напомнил эксперт в беседе с RT.

Предвыборный фактор

Расширение числа участников договора об ограничении вооружений не противоречит его духу и отвечает требованиям критиков этой российско-американской договорённости, но оно не должно быть самоцелью, подчёркивают эксперты.

«Для России безразлично, сколько будет участников. Главное — содержание документа», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом он подчеркнул, что Китай, о котором упоминалось в австралийско-американском заявлении, уже сообщил, что не собирается присоединяться к СНВ-III.

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания СНВ-III 8 апреля 2010 года

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Если США вносят новую компоненту в те соглашения, которые уже существуют, то они должны оперировать фактами. В данном случае должно быть согласие Китая присоединиться к СНВ-III. Если этого согласия нет, то получается, имеет место лишь поиск предлога для невыполнения уже существующего соглашения», — говорит Брутер.

По его мнению, на сегодняшний день СНВ-III нуждается лишь в продлении, а не в пересмотре и не в расширении числа стран-участников. Двусторонний формат этого документа объясняется тем, что США и Россия обладают наибольшими арсеналами стратегических наступательных вооружений, отмечает Брутер.

«Теоретически к договору могут присоединиться Франция и Великобритания. Но сделать из СНВ-III многосторонний договор, думаю, не получится. Кто ещё мог бы к нему присоединиться? Возможно, Индия, Иран, Израиль. Однако у них стратегических наступательных вооружений немного, поэтому они не могут их сокращать в таких масштабах, как Россия и США», — отметил Брутер.

Эксперт полагает, что предложение расширить круг участников СНВ-III рассчитано на мировое общественное мнение и является «пиар-подготовкой к выходу США из этого договора».

«Но, я думаю, что до ноября 2020 года — до президентских выборов в Соединённых Штатах — никаких действий Вашингтон предпринимать не будет», — считает Рогулёв.

В случае поражения Трампа на президентских выборах и победы кандидата от демократов США, скорее всего, останутся в СНВ-III, полагает эксперт.

Брутер, напротив, считает, что позиция демократов в отношении этого договора пока не определена.

«Есть заявление фаворита праймериз Демократической партии Джо Байдена о том, что он в случае избрания президентом сохранит СНВ-III. Напомню, Трамп в ходе своей избирательной кампании в 2016 году тоже обещал с Россией поладить», — говорит эксперт.

Демократы в целом ориентированы на те круги деловой элиты США, которые считают, что резкий рост расходов на ВПК стране не нужен. Но это не значит, что в случае победы кандидата от этой партии позиция Вашингтона по вопросу стратегических наступательных вооружений обязательно будет смягчена, считает Брутер.

Мощным фактором в пользу ограничения ястребов, выступающих за выход США из СНВ-III, является то, что других сдерживающих гонку вооружений документов по существу не осталось, отмечает Рогулёв.

«Вряд ли эта ситуация может устроить Россию и Америку», — подытожил эксперт.