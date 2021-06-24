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Подготовка к выборам в Ираке развёрнута, но вопросов всё больше

24 июня 2021, 12:25  •  19 • Украина
«Народное ополчение» давит
Напряжение в Ираке не спадает. Багдаду не удается добиться успехов ни по одной из острых проблем (экономическая устойчивость, внутриполитическое согласие, безопасность). Недовольство населения низким уровнем жизни, воровством чиновников и разгулом террористов еще в 2019 году вылилось в антиправительственные выступления, которые с тех пор не стихают.
Нынешний премьер Мустафа аль-Кязыми выступил с инициативой провести досрочные парламентские выборы. Дата назначена на 10 октября, подготовка к выборам идёт полным ходом, но вызывает все больше вопросов. Если в мае Высшая независимая избирательная комиссия (IHEC) дисквалифицировала 20 кандидатов, то в начале июня возможности выдвигать свои кандидатуры были лишены 135 человек. Вскоре из списка зарегистрированных кандидатов были исключены еще десятки политически активных граждан на том основании, что когда-то являлись членами партии БААС. К выборам не допущены уже 226 из зарегистрированных кандидатов. При сохранении таких темпов к октябрю, возможно, и выбирать будет не из кого.
Попытки главы правительства лично пояснить, какие достижения ждут иракцев в будущем, также приводят к обратным результатам. 12 июня М. аль-Кязыми посетил г. Насерию, административный центр провинции Зи Кар. Собравшиеся по случаю прибытия высокопоставленного чиновника, не дослушав его речь, стали скандировать лозунги и требовать более качественных коммунальных услуг, в частности электроснабжения. Атмосфера накалилась настолько, что жители перешли к оскорблениям и угрозам в адрес премьера. Личной охране пришлось срочно эвакуировать шефа. Днем ранее жители Насерии заблокировали проходящее через город стратегическое шоссе горящими шинами в знак протеста против некачественных государственных услуг.
Примечательно, что инцидент произошел в Насерии, где расположен штаб сформированного в 2020 году Оперативного командования (ОК) Сухопутных войск «Сомер». Недавно врио командующего был назначен генерал-лейтенант Саад Ахмед Харбия, который по совместительству возглавил полицию провинции. Выходец из спецвойск, он получил известность как волевой и решительный командир в боевых действиях с боевиками ИГ*.
Генерал-лейтенант Саад Харбия
Неприятные для премьер-министра события в Насерии не являются исключительным происшествием. 28 мая в провинции Дияла неизвестные обстреляли автомобиль бывшего спикера парламента С. аль-Джабури; политик не пострадал, но двое его охранников получили тяжелые ранения.
Помимо периодических операций по зачистке от ИГ того или иного района, высшее военное командование прибегает и к иным мерам. Завершается оборудование «защитных сооружений» вдоль границы с Сирией. Предусматривается прорыть траншею шириной 3 и глубиной 3 метра протяженностью 220 км, наблюдательные вышки и колючую проволоку предоставила «международная коалиция во главе с США». Мероприятие абсолютно бессмысленное: от этого «препятствия» не останется и следа после первой же серьезной песчаной бури, которые в провинции Анбар не редкость. А бюджет «проекта» составил 32 млн. долл. и с освоением бюджета уже справились.
Песчаные бури в провинции Анбар
Все понимают, что такое «инженерное оборудование» в отдаленном пустынном районе являет – это блеф, приправленный коррупцией, но когда он разворачивается под флагом борьбы с терроризмом, денег не жалеют. Тем более что по иракским меркам это и не сумма вовсе – на днях были задержаны два генерала из руководства таможенной службы порта Умм Каср по обвинению в получении взяток за помощь с уклонением от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров в Ирак. Причиненный ущерб оценивается в 6,3 млрд. долларов, но местные эксперты полагают, что до суда дело не дойдет: подозреваемые являются ставленниками мощной исламской группировки, влияние которой распространяется на федеральный центр.
Некоторые эксперты утверждают, что главные морские ворота страны, стратегический порт Умм-Каср, частично находится под контролем сил, поддерживаемых Ираном. Радикальные шиитские вооруженные группировки, объединённые в «народное ополчение», начинают создавать властям серьёзные проблемы. Созданная в 2014 году по указанию Великого аятоллы ас-Систани эта вооруженная структура сама определяет свои полномочия. На днях руководитель «ополчения» Фалех Файяд вновь заявил: «Народное ополчение является неотъемлемой частью военной организации страны, и любые попытки ослабить его влияние являются покушением на обороноспособность государства». О каком государстве идет речь, он не уточнил, но известно, что в июне Багдад дважды посетил командующий силами «Кудс» КСИР Ирана, курирующий «народное ополчение».
Американцы не без оснований полагают, что за нападениями на них в Ираке стоят не террористы ИГ*, а боевики этого «ополчения». В июне 2020 года были освобождены 14 членов группировки «Катаиб Хезболла», которых взяли с поличным при попытке ракетного обстрела иностранных войск в аэропорту Багдада. Прошел год, но мало что изменилось. С начала июня произошло уже девять обстрелов мест, где дислоцированы американские военнослужащие; в большинстве случаев использовались дроны. Отмечены три атаки с применением придорожных фугасов против конвоев.
Тут в Вашингтоне вспомнили о программе Государственного департамента «Вознаграждение за правосудие». Посольство в Багдаде заявило о готовности выплатить три миллионов долларов за информацию о нападениях на американские войска в Ираке. В ответ некая группировка под названием «Иракское сопротивление» объявила, что предоставит «огромную» награду тому, кто предоставит данные об агентах разведок США и Израиля в Ираке, а также о сторонниках ИГ и бывшего режима БААС.
Этому обмену коммерческими предложениями предшествовали события уже серьезные. 26 мая иракские силы безопасности арестовали командующего «народным ополчением» в провинции Анбар. У этого человека по имени Касем Муслих имеется длинный шлейф деяний: от обвинений в растрате государственной собственности и причастности к коррупционным делам до нападений на войска коалиции и участия в организации убийства одного из координаторов общественных протестов против коррупции и иранского присутствия в Ираке.
Касем Муслих, командующий группировкой «ополчения» в провинции Анбар
Реакция «ополченцев» была стремительной и резкой – спустя несколько часов четыре многочисленных моторизованных группы прибыли на площадь аль-Мукатиль у «Зеленой зоны». Боевики снесли бетонные заборы и ограждения, окружающие площадь и разместили плакаты с фото своих лидеров, в том числе Абу Махди аль-Мухандиса, погибшего в результате авиаудара США в Багдаде в прошлом году вместе с иранским генералом К. Сулеймани.
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Премьер-министр приказал развернуть силы специального назначения, усиленные армейскими частями на бронетехнике, чтобы не допустить проникновения «ополченцев» в зону, где расположены парламент и дипломатические представительства, включая посольство США. Однако СМИ, поддерживающие «народное ополчение», заявили, что «арест К. Муслиха связан с его твердой позицией в отношении изгнания американских войск из Ирака» и призвали к немедленному освобождению. Кейс аль-Хазали, лидер одиозной группировки «Асаиб Ахль аль-Хак», входящей в состав «ополчения» обвинил Верховного главнокомандующего Мустафу аль-Кязыми в нарушении закона; это было самое мягкое, что прозвучало в адрес премьера из уст боевиков – были и прямые угрозы.
27 мая три главных чиновника Ирака, президент Бархам Салих, премьер Мустафа аль-Кязыми и спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси, провели экстренную встречу для обсуждения последних событий в стране. Они заявили, что безопасность под угрозой, что оружие должно находиться только в руках армии, а «общественные институты должны всеми уважаться», но в «ополчении» даже не стали это комментировать.
7 июня Высший судебный совет вынес решение освободить К. Муслиха, не найдя в его действиях состава преступления. В тот же вечер в Багдаде застрелили полковника спецслужбы Нибраса Шаабана. Офицер пополнил длинный список тех, кто погиб от рук неизвестных. Глава правительства лично посетил дом погибшего, где выразил соболезнования родным и близким. Похоже, только это ему и остаётся.
Антон ВЕСЕЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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