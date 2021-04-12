Подготовка к "переговорам"? В Киев прибывают военные самолеты США – источники

В Киеве прибывают военные самолёты США, сообщают источники в лице западных авианаблюдателей, отследивших маршрут воздушных судов по сигналам бортовых транспондеров. На фоне заявлений Киева о невозможности силового решения конфликта в Донбассе возникает логичный вопрос – таким образом происходит подготовка к переговорам?

По данным авианаблюдателей, всего за последние сутки по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов C-130J Hercules прибыли в Киев. Уточняется что один из самолетов прибыл из немецкого города Штутгарта, где находится американская военная база, дугой - из Риги.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не намерен вести наступательные действия в Донбассе. По её словам, Украина "не может наступать" на свои территории и "не может бороться со своими людьми".

"Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", - сказала она, комментируя информацию о готовящейся на Украине атаке на ДНР и ЛНР.

По словам Мендель, в Киеве считают, что к миру смогут привести только переговоры.

Немногим ранее также главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак внезапно открестился от подготовки наступления в Донбассе. По словам военного, Украина "не готовится" к атаке.

По его словам, "агрессор" в лице России распространяет эти сведения в рамках целенаправленной кампании по дезинформации. Хомчак также добавил, что целью появляющихся сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и сеяние панических настроений в ДНР и ЛНР.