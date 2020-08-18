«Подготовка к поражению»: как в США продолжают обвинять Россию во «вмешательстве» в выборы

Вашингтон прилагает максимальные усилия, чтобы привлечь Москву к ответственности за попытки «вмешательства» в американский избирательный процесс, но уже не осталось тех, против кого можно вводить новые санкции. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США республиканец Чед Вулф. О «вмешательстве» РФ в выборы заявила и демократ, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. По её словам, российские власти якобы пытаются помочь переизбраться главе Белого дома Дональду Трампу. Клинтон назвала это «угрозой» демократической системе США и призвала к «твёрдому и окончательному решению» проблемы. По мнению экспертов, члены Демократической и Республиканской партий «разыгрывают карту вмешательства России», поскольку сомневаются в своём успехе на выборах.

Избирательный участок во время праймериз в США, город Лас-Крусес, 2 июня 2020 Reuters © Paul Ratje

Власти Соединённых Штатов делают всё возможное для привлечения РФ к ответственности за попытки «вмешательства» в американские выборы, заявил исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф в интервью порталу Axios.

«Нынешнее руководство — и Министерство внутренней безопасности, и разведсообщество, и Министерство юстиции, и другие — делает всё, чтобы Россия ответила за свои действия», — сообщил он.

Вульф утверждает, что, «судя по разведданным, без сомнений», российская сторона «пыталась вмешаться» в американские выборы 2016 года и «продолжала делать это в течение последних четырёх лет».

На вопрос журналиста, давали ли Москве понять, что вмешиваться в выборы недопустимо, он ответил, что в администрации США «многократно подвергали Россию критике».

Вулф также напомнил, что в последние годы Вашингтон продолжал вводить санкционные ограничения «против лиц из РФ».

«Мне кажется, что больше нет никого, против кого ещё можно было бы ввести санкции», — отметил политик.

О «вмешательстве» России в выборы заявила и демократ, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время видеосеминара «Атлантического совета»*.

«Нам придётся иметь дело с продолжением вмешательства в наши выборы со стороны Путина и Кремля. Это постоянная угроза демократической системе — как нашей, так и других стран», — сообщила она.

По словам Клинтон, Москва якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться». Она сослалась на «последние сообщения разведывательного сообщества», однако не представила конкретных доказательств.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

Reuters

© Mario Anzuoni

«Эта проблема требует твёрдого и окончательного решения, чтобы не допустить её усугубления», — отметила представитель Демпартии.

По её мнению, одной из тактик Москвы в ходе президентской кампании 2016 года в США была якобы попытка посеять расовую вражду в стране.

«Россия всегда пыталась заострить внимание на расовых распрях и неравенстве в США», — сказала Клинтон.

Палитра обвинений

Стоит отметить, что тема «российского вмешательства» часто поднимается американскими политиками, а также властями Соединённых Штатов.

Так, 9 августа помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выступил с угрозами в адрес РФ, заявив, что страну ждут «серьёзные последствия», если она попытается вмешаться в американские выборы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СBS. По словам О'Брайена, Москва уже предпринимает такие попытки.

За несколько дней до этого директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию в том, что она якобы «вмешивается» в избирательную кампанию на территории США. По его версии, РФ принимает ряд мер, чтобы «очернить» кандидата на пост президента от Демпартии Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Эванины, опубликованном на сайте ведомства. Он также сказал о стремлении «некоторых связанных с Кремлём субъектов» улучшить позиции Трампа, используя соцсети и российские телеканалы.

В конце июля кандидат в президенты США от демократов Джо Байден утверждал, что Кремль якобы «не оставил попыток вмешательства в демократические процессы» Соединённых Штатов, и пригрозил России последствиями за такие «злонамеренные действия». Об этом сообщается в заявлении Байдена, опубликованном на его странице в Medium.

Не исключил российского «вмешательства» в голосование по почте во время президентских выборов и глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед избирателями в конце июня.

После этого американские сенаторы, демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио, предложили ввести санкции против России за «вмешательство» в выборы 2020 года. Такая инициатива была обозначена в подготовленной ими поправке к проекту оборонного бюджета США.

Праймериз в США, город Луисвилл, 23 июня 2020

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Напомним, Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Так, 21 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва «никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира», в том числе и в США.

«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — отметил он.

«Конкретных аргументов нет»

По мнению политолога Александра Асафова, и демократы, и республиканцы «разыгрывают карту российского вмешательства», поскольку сомневаются в своём успехе.

«Они заранее ищут почву для пересмотра итогов голосования или их отмены. Ни у тех, ни у других конкретных аргументов нет. Но это такая подготовка к поражению: ни одна из сторон не чувствует себя возможным победителем», — заявил Асафов в беседе с RT.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что стороны не предоставляют доказательств «вмешательства» РФ в выборы, поскольку они «контролируют и юридическую, и медийную повестку».

«В этой ситуации им не нужны никакие свидетельства виновности России в пресловутом «вмешательстве». Американским политикам сейчас выгодно сместить внимание избирателей с внутренней повестки на международную. Ведь в таком случае можно сказать, что у России есть изначально отрицательные намерения в отношении США. И за это Штаты её накажут», — отметил аналитик в разговоре с RT.

По словам Асафова, у американской аудитории «от темы российского вмешательства уже есть определённая усталость».

«Далеко не все американцы воспринимают такого рода информацию, поскольку ею кормят общественность США уже на протяжении последних нескольких лет. Но это делается, в том числе, чтобы обосновать санкционную политику Вашингтона против Москвы», — объяснил эксперт.

Асафов прогнозирует, что ближе к выборам политики Соединённых Штатов «будут увеличивать накал» страстей вокруг темы российского «вмешательства».

«Это часть пиар-стратегии — в первую очередь демократов. Они будут вкладывать в неё деньги, усилия, привлекать новых спикеров», — заявил аналитик.

При этом Брутер не исключает, что после голосования тематика «вмешательства» РФ в выборы может быть «как актуализирована, так и отложена», однако в целом повестка в отношении России не изменится, вне зависимости от исхода избирательного процесса.

«В адрес Москвы всегда будут сыпаться обвинения. Если о «вмешательстве» решат на время забыть, то обязательно появятся другие выпады», — уверен эксперт.

Белый дом

AFP

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Как отмечает Брутер, если бы в США, помимо демократов и республиканцев, была бы другая сторона, участвующая в выборах, то и она обвиняла бы Россию во «вмешательстве».

«Совершенно понятно, что в Соединённых Штатах искусственно назначили Россию виноватой — без оглядки на то, кто действительно вмешивался в избирательный процесс или предвыборную кампанию и вмешивался ли вообще. Виновность России — это тот вопрос, который в США не обсуждается. Это, скорее, аксиома американской политики», — заключил аналитик.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.