Подготовка к Парижу: как прошёл рабочий визит Болтона в Россию

Во второй день своего визита в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Помимо двустороннего взаимодействия обсуждались вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и ряд других тем, включая ситуацию в Сирии. Одним из ключевых итогов рабочей поездки стало согласование новой встречи между президентами России и США, которая должна состояться 11 ноября в Париже. По словам Болтона, сторонам, несмотря на существующие разногласия, полезно встречаться, чтобы найти точки соприкосновения.

Во вторник, 23 октября, в Москве завершился визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Во второй день рабочей поездки советник Дональда Трампа провёл полуторачасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, который присутствовал на встрече с Болтоном наряду с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым, беседа Путина с Болтоном носила деловой характер и была «достаточно обстоятельной, интересной».

«Прежде всего обсуждались вопросы стратегической стабильности, разоруженческое досье, вопросы контроля над вооружениями, в том числе в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — цитирует Ушакова ТАСС.

В ходе протокольной части переговоров Путин обратил внимание, что на гербе Соединённых Штатов изображён белоголовый орлан, держащий в одной лапе 13 стрел, а в другой — оливковую ветвь с 13 оливками, как знак миролюбивой политики.

«Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался российский лидер у Болтона.

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединённые Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными», — констатировал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что июльская встреча в Хельсинки с Дональдом Трампом была достаточно жёсткой, однако полезной и конструктивной. Поэтому Путин выступил за продолжение прямого диалога с американским лидером, прежде всего на полях международных мероприятий, если Вашингтон заинтересован в таких контактах.

В качестве места ближайшей встречи Путин предложил Париж, в котором 11 ноября пройдут мероприятия в ознаменование столетия окончания Первой мировой войны.

В свою очередь, Болтон заявил, что президенту США «будет очень приятно встретиться» с Путиным в Париже на полях упомянутой международной встречи, поскольку обе стороны заинтересованы в поиске точек соприкосновения, несмотря на имеющиеся разногласия.

«Несмотря на различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее, очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны», — отметил советник президента США.

Позднее, подводя итоги встречи, помощник президента России подтвердил, что стороны договорились о встрече Путина и Трампа в Париже 11 ноября, где президенты проведут двусторонние переговоры после торжественных мероприятий. Возможность их проведения впоследствии также подтвердил и сам американский лидер: «Она ещё не организована, но, наверное, мы встретимся».

При этом Ушаков отметил, что Кремль расценивает визит Болтона в Москву как готовность администрации Трампа поддерживать политический диалог с Россией, несмотря на тяжёлую ситуацию в двусторонних отношениях.

«Мы эту готовность, такое намерение со своей стороны тоже поддерживаем», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, в ходе переговоров как Владимир Путин, так и Джон Болтон решили «отказаться от взаимных обвинений и провести серьёзную, нормальную, обстоятельную беседу, что, в общем-то, и произошло». В частности, Ушаков рассказал, что на встрече затрагивалась тема якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, однако этот вопрос был лишь упомянут и не обсуждался.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT позитивно оценил принятое решение о проведении встречи Путина с Трампом в Париже.

«Это позитивный сигнал, поскольку он свидетельствует о желании продолжать контакты, лучше знать позиции друг друга и в прямом диалоге, а не через посредников и СМИ обсуждать возникающие вопросы», — сказал он.

Переговоры российской и американской делегаций в Кремле

kremlin.ru

«Комплексные и детальные переговоры»

Подводя итоги своей рабочей поездки в Москву, Джон Болтон назвал прошедшие за последние два дня переговоры с высшим руководством России «очень комплексными и детальными». По его словам, проведённые встречи были посвящены всему спектру отношений двух стран и направлены на развитие диалога между Вашингтоном и Москвой. В частности, поиску практических путей расширения сотрудничества в продолжение достигнутых в Хельсинки договорённостей.

По словам Болтона, среди прочего стороны договорились расширить координационные действия по Сирии. Вместе с тем советник президента США вновь обратил внимание на необходимость избежания гуманитарной катастрофы в Идлибе, констатировав, что соглашение между Россией, Сирией и Турцией выполняется.

Комментируя ситуацию с возможным выходом Соединённых Штатов из ДРСМД, Болтон сообщил журналистам, что Вашингтон далёк от принятия каких-либо конкретных решений вроде перспективы размещения американских ракет в Европе. Однако советник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в размещении ракет средней дальности в Европе и заявил, что этот вопрос поднимается уже на протяжении нескольких лет.

«Что касается универсализации договора, такие мысли были, обсуждения велись с 2004 года. Были некоторые попытки это сделать, но они все не увенчались успехом», — констатировал Болтон.

Помощник президента США добавил, что в ходе переговоров поднимался вопрос якобы имевшего место «российского вмешательства», которое нанесло вред отношениям двух стран и «особенно России». При этом он выразил надежду на то, что предстоящие промежуточные выборы в США, которые пройдут 6 ноября, не будут сопровождаться какой-либо подобной активностью, обвинив в таких действиях Китай.

Политик добавил, что Соединённые Штаты пока не приняли решения по новым антироссийским санкциям в связи с обвинениями Москвы в применении химического оружия на территории Великобритании.

«Я могу вам сказать, что мы законодательно обязаны объявить определённые действия, связанные с недавним использованием химического оружия. Я пока что могу сказать, что окончательного решения по этому вопросу принято не было», — заявил Болтон.

Кроме того, советник президента США сообщил журналистам, что на встрече с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым обсуждалась грядущая встреча представителей двух стран по контртерроризму. Москва и Вашингтон условились провести такие переговоры в декабре 2018 года на уровне заместителей глав МИД. Причём ожидается, что в дальнейшем эта работа будет расширена и будет включать в себя также борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата

Reuters

© Sergei Karpukhin

Во вторник Болтон также провёл переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, который выразил надежду, что визит советника Трампа в Москву «придаст импульс стабилизации российско-американских отношений».

«Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», — отметил Шойгу.

Помощник президента США также вместе с американским послом в РФ Джоном Хантсманом возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, стеле города-героя Керчь в Александровском саду и к месту гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Кроме того, Болтон провёл встречу с представителями бизнеса США, работающими в России. В сообщении посольства США отмечается, что присутствующие сейчас на российском рынке американские компании помогают развивать отношения между Москвой и Вашингтоном.