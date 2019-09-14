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«Подготовка информационного климата»: президент Финляндии заявил о неэффективности антироссийских санкций

14 сентября 2019, 00:54  •  20 • Украина
Санкции против РФ не приведут к краху российской экономики. Такое мнение высказал финский президент Саули Ниинистё, выступая в Киеве на деловом форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). В свою очередь, Владимир Зеленский в рамках того же мероприятия призвал Запад не отказываться от антироссийских ограничительных мер. По мнению экспертов, Ниинистё выразил мнение и своей страны, и других приарктических государств, заинтересованных в сотрудничестве с Москвой.
 
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве AFP © Sergei SUPINSKY
 

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал призыв украинского лидера Владимира Зеленского сохранить санкции против России. О том, что санкционное давление на Москву не достигло своей цели, он заявил в Киеве во время своего выступления на деловом форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), основанном бизнесменом Виктором Пинчуком.

Модератор дискуссии спросил у финского лидера: «Вы сказали, что очень трудно представить, что глобальный кризис можно разрешить без участия России. У меня возникает вопрос, есть ли основания верить тому, что Россия готова, выражаясь вашими словами, присоединиться к международному сообществу, а не быть посторонней силой, стремящейся подорвать международное сообщество?»

В ответ Ниинистё заявил, что эта тема обсуждалась ещё в 2014 году, во время событий в Крыму. 

«Высказывались мнения, что после введения санкций российская экономика рухнет и России придётся отступить. Этого не произошло, и боюсь, что уже не произойдёт», — сказал финский президент.

С точки зрения Ниинистё, другие способы взаимодействия с Россией могут быть гораздо более перспективными. В качестве живого примера этому финский лидер привёл успешные договорённости об обмене заключёнными, которых достигли президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. По мнению президента Финляндии, необходимо «достигать малого, чтобы развиваться в дальнейшем». 

Как отмечают аналитики, выступление Саули Ниинистё стало своеобразным ответом на речь Владимира Зеленского. Украинский лидер, выступая на том же мероприятии, напротив, назвал санкции мощным и действенным оружием. Он также обратился к мировым партнёрам Киева, которые говорят о возможности снятия ограничения в отношении России.

«Вы теряете деньги? Серьёзно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги — это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите, это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлён, санкции должны быть сохранены», — считает Зеленский.

«Продемонстрировать единство с ЕС»

Следует отметить, что недавно президент Финляндии также высказывался относительно антироссийских санкций, но в ином ключе.

«Всем, я уверен, очень ясно, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся, это просто», — заявлял Ниинистё в апреле во время пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога». 

  • Флаги Евросоюза
  • Reuters
  • © Yves Herman

Вместе с тем финский президент неоднократно подчёркивал, что для его страны выгоднее сотрудничать, а не конфликтовать с Россией. Так, в сентябре прошлого года он, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, заявил, что Финляндия пострадала от антироссийских санкций больше, чем любая другая страна ЕС.

На пресс-конференции после переговоров 21 августа с российским президентом Владимиром Путиным Ниинистё отметил, что в отношениях двух стран «никаких проблем нет». Он подчеркнул, что «многие направления взаимодействия развиваются в положительную сторону».

Необходимость развития сотрудничества между двумя странами разделяют и граждане североевропейского государства. Финны против антироссийских санкций. Так, согласно опросу, проведённому в мае этого года по заказу финского издания Maaseudun Tulevaisuu социологической службой Kantar TNS, за снятие санкций ЕС с России выступают 41% финнов, против — 27%.

Однако эксперты отмечают, что на политику Финляндии в отношении России достаточно сильно влияет позиция Брюсселя. Особенно это проявляется сейчас, ведь с 1 июля страна стала председательствовать в ЕС.

«Для Финляндии важнее продемонстрировать единство с остальным Евросоюзом, нежели пытаться получить в сущности небольшие для финской экономики преференции от взаимодействия с Россией», — отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Отрицательное отношение Финляндии к санкциям против России и осторожные попытки прозондировать возможность их отмены, по мнению экспертов, могут быть связаны с её специфическим статусом приарктического государства, полагают аналитики. 

«Для Ниинистё Россия не только экономический партнёр его страны, но и важнейший партнёр по взаимодействию в Арктике. Финляндия — одно из восьми государств, входящих в Арктический совет. Все они должны сотрудничать, чтобы проводить согласованную, выгодную в конечном итоге каждому из них политику развития региона. Противостояние России этому мешает», — констатировала в беседе с RT профессор РАНХиГС Вера Сморчкова. 

Она уверена, что «выступить против России единым фронтом, к чему фактически призывал Зеленский, совершенно не в интересах государств, нацеленных на использование потенциала Арктики».

«Личное мнение»

При этом политологи призывают не делать далеко идущих выводов в связи с заявлением Ниинистё, прозвучавшим на киевском форуме.

«Президент Финляндии высказал свою точку зрения. Конечно, это личное мнение лидера страны — председателя ЕС, но оно ни в коей мере не означает, что вскоре должен начаться процесс снятия санкций. То же самое говорили раньше высокопоставленные представители Италии, Франции, Венгрии, Австрии и ряда других стран ЕС. Ни к чему их высказывания не приводили, и заявление Ниинистё также вряд ли к чему-либо приведёт», — полагает Солонников.

  • Вид с острова Линнансаари, Финляндия
  • Gettyimages.ru
  • © DEA / V. GIANNELLA

По мнению эксперта, для ликвидации ограничительных мер в отношении России должна быть выработана консолидированная позиция крупнейших европейских лидеров, которую прежде всего должна поддержать Германия. Аналитики напоминают, что именно Берлин играет роль экономического локомотива Европы и мнение руководства ФРГ по вопросам, касающимся всего ЕС, как правило, является определяющим. В данный момент официальный Берлин не поддерживает идею отмены санкций, поэтому, с точки зрения политологов, любые призывы смягчить давление на Россию останутся лишь призывами.

Кишинёв добавляет Тирасполю проблем

«Заявление Ниинистё — лишь подготовка информационного климата на случай, если когда-нибудь разговор об отмене санкций пойдёт серьёзным образом», — полагает Солонников.

Однако о конкретных причинах для начала подобного «серьёзного разговора», по его мнению, говорить пока рано. 

«Теоретически даже обмен пленными может стать поводом для того, чтобы Германия объявила о серьёзных улучшениях в рамках Минского процесса», — считает эксперт.

Как полагает Вера Сморчкова, заявление Ниинистё скорее свидетельствует о том, что позиция других приарктических государств Европы (Норвегии, Дании и Швеции) по вопросу о санкциях будет аналогична финской.

«Раньше у России было хорошо развито сотрудничество в Арктике с Норвегией, но с 2014 года оно значительно сократилось. Теперь все приарктические государства понимают, что санкции не приносят пользы ни им, ни России. Поэтому президент Финляндии весьма обеспокоен позицией президента Украины, и поддерживать его вряд ли будет. Скорее всего, остальные арктические страны рано или поздно разделят мнение Ниинистё», — резюмировала эксперт.

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