Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд»
«Да у нас вся страна - оркестр!»
Путин и Трамп встретятся в «удобном месте»
Шойгу: Минобороны реорганизовало Военно-научный комплекс
Главная / В мире

Подготовка Болтона: Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа

27 июня 2018, 23:54  •  56 • В мире
В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Они обсудили проблемы двухсторонних отношений, а также затронули ряд международных вопросов, в том числе конфликт в Сирии и украинский кризис. Между тем обе стороны заявили, что главная цель визита Болтона в Москву — подготовка к встрече американского и российского лидеров. Были согласованы время и место проведения саммита, однако эта информация будет обнародована 28 июня.
 
Reuters
 

«Первые шаги»

В Москве состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и посол США в России Джон Хантсман. Встреча проходила в закрытом для прессы формате и продолжалась около двух часов.

Ещё перед началом переговоров российский президент отметил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена.

«С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме, — заявил президент РФ. — Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами (Джоном Болтоном. — RT): считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах».

Однако он подчеркнул, что визит советника в Россию «вселяет в нас надежду, что мы сможем сделать хотя бы первые шаги» к восстановлению этих отношений. Путин также отметил, что «Россия никогда не стремилась к конфронтации».

В ходе переговоров стороны подняли вопрос о «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году.

«С нашей стороны было чётко заявлено, что российское государство в процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и тем более не вмешивалось в выборы 2016 года», — подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тема санкций на переговорах не поднималась, «но затрагивалась общая ситуация, которая вызывает беспокойство в наших двусторонних отношениях». Помощник главы государства также отметил, что ситуация на Украине обсуждалась, но не стала главной на переговорах. Российская сторона в этом контексте заявила о необходимости выполнения Минских соглашений.

Кроме того, президент России пообещал поделиться с Вашингтоном опытом организации чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2026 году на территории США, Мексики и Канады.

Стороны также договорились о времени и месте проведения встречи лидеров России и США. По словам Ушакова, была выбрана некая третья страна, однако других подробностей помощник российского президента не сообщил.

«Мы довольны состоявшимся обменом (мнений. — RT), он был очень полезен именно в контексте подготовки встречи в верхах», — сказал Ушаков.

Именно подготовка саммита на высшем уровне являлась основной задачей визита Болтона, отметил Ушаков. И эта задачи оказалась успешно выполненной, считает помощник президента РФ. Время и место встречи будут объявлены в четверг, 28 июня.

  • Gettyimages.ru
  • © Georges DeKeerle

На пресс-конференции по итогам своего визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также отметил, что основной целью его поездки была подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Западные партнёры играли не по правилам»: делегация РФ подвела итоги спецсессии ОЗХО в Гааге

«Критики президента говорят о том, что есть определённые проблемы с организацией такой встречи. Но президент Трамп считает, что такая личная встреча пойдёт на пользу как США, так и России. Она будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире», — заявил Болтон.

Он также отметил важность этого саммита несмотря на то, что переговоры могут не привести к каким-либо конкретным результатам.

«Я ожидаю, что между собой они обсудят проблемы, которые считают наиболее важными, но я не думаю, что мы ждём каких-то конкретных результатов. Я считаю, что важно после длительной паузы между двусторонними саммитами позволить им обсудить все вопросы, какие они пожелают, один на один или в расширенном формате. А мы будем прорабатывать результаты их переговоров», — подчеркнул советник.

«Болтон подаёт знак»

Тот факт, что Джон Болтон приехал в Россию с заявленным желанием США нормализовать отношения с Россией, говорит о важности этой встречи, считает директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв. По его мнению, желание США организовать встречу двух лидеров — это хороший знак.

«Если сам Болтон будет Трампу ассистировать в положительном ключе, то встреча состоится. Мы видим, что он приехал с конкретной целью такую встречу организовать... Какие-то предварительные шаги и идеи были ранее обговорены — это хороший знак. Чем бы эта встреча ни закончилась, но сам её факт — это важный момент», — отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается и доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Он напомнил, что Дональд Трамп ещё до победы на выборах неоднократно говорил о желании наладить диалог с Россией.

«В США сложилась ситуация, когда Трамп и его внешняя политика в отношении России стали заложниками внутриполитической ситуации. Сам Трамп анонсировал своё намерение начать диалог с Россией... На пути желания вставали интересы внутренней политики и, с другой стороны, бюрократический аппарат», — отметил Ярыгин.

В то же время визит чиновника «такого уровня, с консервативной республиканской позицией», говорит о существующем запросе на диалог с Россией, считает эксперт. 

«Мне кажется, что Болтон, приехав и проведя встречу, посылает сигнал и своим визитом подтверждает серьёзность намерений администрации относительно диалога с Россией», — заключает Ярыгин.

Напомним, что последняя встреча лидеров государств состоялась в рамках саммита АТЭС 11 ноября 2017 года. Тогда по итогам общения лидеры одобрили совместное заявление по Сирии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
56
Источник
Похожие новости
27 июня 2018, 23:54
В обход вето: к чему может привести наделение ОЗХО обвинительными полномочиями
27 июня 2018, 20:39
«Отсутствие единой и понятной стратегии»: почему в НАТО заговорили о потере господства в воздухе и в космосе
26 июня 2018, 02:24
«Британия не хочет быть на вторых ролях»: зачем принц Уильям отправился с визитом на Ближний Восток

27 июня 2018, 10:54
«Основной козырь противника»: в США опасаются превосходства России и Китая в области развития электромагнитного оружия
27 июня 2018, 23:54
«Не могут оставаться без последствий»: Медведев поручил разработать ответные меры на введённые США пошлины
27 июня 2018, 01:09
«Пощёчина американцам»: почему США угрожают Турции санкциями за покупку российских С-400
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 июня 2018, 09:09
«Месть Сталина» спасёт Россию
22 июня 2018, 07:39
Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
25 июня 2018, 07:11
Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада
26 июня 2018, 22:09
Израиль снова бомбит Сирию, целясь по российским позициям
26 июня 2018, 01:24
Дефолт близко
25 июня 2018, 15:09
Новая Мата Хари сдала Западу схему энергопоставок в Крым и Донбасс
23 июня 2018, 19:24
Асад окружил американскую базу в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.