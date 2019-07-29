Подготовка боевиков и контрабанда нефти: в Генштабе РФ обвинили США в обучении вооружённых формирований в Сирии

Американские инструкторы ведут подготовку боевиков вооружённых формирований на базе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в общей сложности там дислоцированы около 2,7 тыс. человек, обученных для проведения диверсионных операций. Кроме того, американские частные военные компании под прикрытием авиации международной коалиции заняты разграблением нефтяных объектов и месторождений САР, отметил Рудской. Также в Генштабе указали на проведение террористами дезинформационной кампании по дискредитации действий России в зоне деэскалации Идлиб.

На оккупированной Соединёнными Штатами Америки территории Сирии осуществляется подготовка боевиков вооружённых группировок, а также идёт разграбление нефтяных месторождений. Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа (военная база международной коалиции. — RT) инструкторы США ведут подготовку крупного вооружённого формирования «Магавир ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племён. Общая численность боевиков достигает 2700 человек», — сказал Рудской.

При этом в Заевфратье часть прошедших подготовку боевиков перебрасывают вертолётами ВВС США. Отмечается, что наиболее обученные диверсанты дислоцируются на подконтрольных Дамаску территориях — их задача проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований.

«Нахождение таких групп отмечено в районах населённых пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Камаль», — подчеркнул он.

Помимо этого, американские частные военные компании (ЧВК), общая численность которых превышает 3,5 тыс. человек, под прикрытием авиации международной коалиции занимаются разграблением принадлежащих Сирии нефтяных объектов. По словам Рудского, военные структуры США отобрали контрабандный бизнес у террористической группировки «Исламское государство»*.

«Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений Конако, Эль-Омар и Танак, расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», — заметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

Согласно имеющимся сведениям, значительная часть доходов от этой нелегальной деятельности идёт на «содержание незаконных вооружённых формирований, подкуп шейхов арабских родо-племенных союзов и разжигание антиправительственных настроений».

Также в Минобороны России выразили обеспокоенность тем фактом, что США поставляют вооружение и военную технику противоборствующим сторонам в Заевфратье.

«В обмен на помощь в контрабанде нефти США «накачивают оружием» как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. Всё это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе», — констатировал Рудской.

Фейк от «Белых касок»

В ходе своего выступления начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ также обратил внимание на «дезинформационную кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации», развязанную со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций. Речь в первую очередь идёт о «Белых касках».

Генерал-полковник Сергей Рудской привёл один из последних примеров распространения ими «фейковых сообщений об ударах, якобы нанесённых российской авиацией по гражданским объектам».

«22 июля базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на так называемых «Белых касок» сообщила об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Мааррат ан-Нууман на территории провинции Идлиб. В результате якобы погибли десятки мирных жителей. К сожалению, данные обвинения цитировались отдельными европейскими средствами массовой информации и даже представителями руководства западных стран и отдельных международных гуманитарных организаций», — заметил он.

Рудской ещё раз процитировал заявление пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации о том, что представители ВКС России в данном районе «не летали». Он добавил, что число полётов российской авиации в САР снижено до минимума, при этом они поражают заранее разведанные цели.

В подтверждение этих слов были представлены слайды, сделанные 24—26 июля беспилотными летательными аппаратами и из космоса.

Снимок якобы разбомблённого российской авиацией рынка в населённом пункте Маарет-ан-Нууман

«Как видно на кадрах, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме. Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легко проверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкреплённых обвинений», — указал Рудской.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.