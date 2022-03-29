Подготовка атаки на Крым, «Азов» начал отрицать нацизм, запрет партий, на Украине чуть не убили журналистов из Австрии • 104 • Украина

Опубликованный в «Новой газете» репортаж из Херсона сообщил о возможной подготовке атаки Украиной Крыма. На Украине облегчат запрещение неугодных власти партий. Полк «Азов» начал отрицать приверженность нацистским идеям









«Про репортаж "Новой" из Херсона надо знать только то, что в тексте на без малого 50 000 знаков (!) нет фамилии Слободчиков. В городе, в котором нет боевых действий, среди бела дня украинскими диверсантами был убит местный предприниматель, пытавшийся наладить взаимодействие с российской армией. Но корреспонденту НГ до этого нет никакого дела», — отметил Васильев.



Однако было и репортаже и то, что не позволяет его назвать проукраинским. Речь о словах:



«Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то х**а», — рассказал журналистке бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.



Эти слова обратили на себя внимание Васильева.



«А вы не знаете, какого именно х**а делают проходы в минных заграждениях первой линии обороны? "Проходы в своих заграждениях проделывают, как правило, заблаговременно до начала наступления". А. Н. Родионов. Пособие по огневой и инженерной подготовке, подготовке по связи», — отметил историк.



Таким образом, слова украинского чиновника свидетельствуют: Украина могла готовить атаку на Крым.



При этом журналистка рассказала о поведении местных властей и силовиков в первые дни спецоперации ВС РФ.



«Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: "Я в этом не участвую" — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день спецоперации — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ», — указывалось в репортаже.



Тем временем полк «Азов» воспользовался услугами другого российского журналиста — Александра Невзорова, чтобы обратиться к россиянам.



«Мы презираем нацизм»



Обращаясь через соцсети Невзорова, нацисты из полка «Азов» отреклись от нацизма.



«Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии <…>Нацизм — это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства», — заявили нацисты из «Азова», заявив, что у них другие взгляды.



За несколько часов до того, как Невзоров решился опубликовать пространное объявление этих, по его словам, «потрясающих людей», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя нацистами «Азова».



Днём ранее — 27 марта — в соцсетях распространилось фотография тела жительницы Мариуполя, обнаруженного в подвале одной из школ города, где была база нацистов из «Азова». Перед смертью женщину пытали, на её животе вырезали свастику.



Утром 25 марта российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале распространил фото из расположения бойцов «Азова» в Мариуполе.



На фото видны флаги со свастиками, портрет Адольфа Гитлера и вещи с нацистской символикой.



«На позициях "Азова" в Мариуполе — яркая демонстрация того, против чего развернута спецоперация», — отметил Коц.



Утром 28 марта стример RT Андрей Филатов опубликовал фото из одной из баз «Азова».



«База Азова. Изучаем материалы бежавших», — подписал Филатов фото.



На фотографии была книга «Дивизии войск СС».



Нацистскую символику находили и на других базах «Азова». Кроме того, за нацизм «Азов» критиковали и западные СМИ.



Пока «Азов» отрекается от нацизма, украинская власть, которая говорит, что защищает демократию, готовится ещё эффективнее запрещать оппозиционные партии.



Запретить побыстрее



Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета 11 партий, деятельность которых приостановил СНБО, рассказала заместитель председателя Комитета парламента по правовой политике Ольга Совгиря.



По её словам, в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.



«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит», — отметила Ольга Совгиря.



Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.



«В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и её структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда», — заявила Совгиря.



Подытоживая, можно отметить, что законопроект также свидетельствует о том, что украинская власть рассматривает возможность оставления Киева, на что указывает подсудность дел о запрете партий суду в округе, включающем Львов.



Чуть не расстреляли журналистов



Как сообщил 28 марта националист, бывший член «Муниципальной стражи» и член группировки С14 Сергей Бондарь, в минувшие сутки Украина чудом не попала в скандал с расстрелом журналистов вещателя ORF из Австрии.



«Мы с вами спасли двух журналистов. И спасли страну! От огромного международного скандала с очередным расстрелом европейских корреспондентов. Ночью мне не спалось. Я встретил пост с розыском "ДРГ". Как всегда удалось убедиться, что это никакая, бл***, не ДРГ. А журналисты из Австрии. Из страны, оказывающей нам военную и гуманитарную помощь. Если бы этих журналистов тоже за******* (убили. — Ред.) где-нибудь на блокпосте под Казатином — мы бы потеряли не только две души. Мы потеряли бы Австрию. Мы бы потеряли целого союзника в этой войне. Из-за болванов. Но мы успели», — рассказал Бондарь.



По его словам, произошло это чудом — потому, что не спалось Бондарю и Валентину Огиренко из Reuters.



«Проблема тупо критическая <…> Фактически все не убежавшие за границу — наказаны. За то, что остались. Ибо все теперь "ДРГ". Николай с блокпоста в Казатине в жизни не слышал ****** слова ДРГ. А теперь охотится на диверсантов лучше, чем всё родное СБУ вместе взятое. Послушать Николая на блокпосте — он уже убил 15 диверсантов. Еще 25 арестовал — на подвал. Потому что у Николая есть автомат. Наличие автомата сделало из Николая контрразведчика. Он так думает. А еще Николай маринует на блокпостах настоящих контрразведчиков, не дает работать. Тычет им в пузо двустволкой. По некоторым тоже стреляет. И повезет, если промахнулся. Не всем везет уйти живым от Николая», — рассказал Бондарь.



По его словам, потери от деятельности теробороны на блокпостах могут превышать потери от боевых действий.



«Николай говорит, что подлые "ДРГ" постоянно забирают своих жмуров (покойников. — Ред.) с собой. И подбрасывают вместо них наших военных и гражданских. Вот и этой ночью российская ДРГ чуть не подбросило Николаю труппы двух журналистов», — отметил Бондарь.



Он пожаловался на то, что на содержание блокпостов уходят нужные армии ресурсы. А сами бойцы теробороны на блокпостах уже принесли стране много бед.



По словам Бондаря, когда он писал этот пост в соцсетях, «где-то на блокпостах убили парочку "ДРГ"».



Мирные жители Украины продолжают погибать от рук теробороны.



Опубликованный в «Новой газете» репортаж из Херсона сообщил о возможной подготовке атаки Украиной Крыма. На Украине облегчат запрещение неугодных власти партий. Полк «Азов» начал отрицать приверженность нацистским идеямНа репортаж Елены Костюченко из Херсона обратил внимание историк Александр Васильев.«Про репортаж "Новой" из Херсона надо знать только то, что в тексте на без малого 50 000 знаков (!) нет фамилии Слободчиков. В городе, в котором нет боевых действий, среди бела дня украинскими диверсантами был убит местный предприниматель, пытавшийся наладить взаимодействие с российской армией. Но корреспонденту НГ до этого нет никакого дела», — отметил Васильев.Однако было и репортаже и то, что не позволяет его назвать проукраинским. Речь о словах:«Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то х**а», — рассказал журналистке бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.Эти слова обратили на себя внимание Васильева.«А вы не знаете, какого именно х**а делают проходы в минных заграждениях первой линии обороны? "Проходы в своих заграждениях проделывают, как правило, заблаговременно до начала наступления". А. Н. Родионов. Пособие по огневой и инженерной подготовке, подготовке по связи», — отметил историк.Таким образом, слова украинского чиновника свидетельствуют: Украина могла готовить атаку на Крым.При этом журналистка рассказала о поведении местных властей и силовиков в первые дни спецоперации ВС РФ.«Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: "Я в этом не участвую" — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день спецоперации — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ», — указывалось в репортаже.Тем временем полк «Азов» воспользовался услугами другого российского журналиста — Александра Невзорова, чтобы обратиться к россиянам.Обращаясь через соцсети Невзорова, нацисты из полка «Азов» отреклись от нацизма.«Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии <…>Нацизм — это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства», — заявили нацисты из «Азова», заявив, что у них другие взгляды.За несколько часов до того, как Невзоров решился опубликовать пространное объявление этих, по его словам, «потрясающих людей», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя нацистами «Азова».Днём ранее — 27 марта — в соцсетях распространилось фотография тела жительницы Мариуполя, обнаруженного в подвале одной из школ города, где была база нацистов из «Азова». Перед смертью женщину пытали, на её животе вырезали свастику.Утром 25 марта российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале распространил фото из расположения бойцов «Азова» в Мариуполе.На фото видны флаги со свастиками, портрет Адольфа Гитлера и вещи с нацистской символикой.«На позициях "Азова" в Мариуполе — яркая демонстрация того, против чего развернута спецоперация», — отметил Коц.Утром 28 марта стример RT Андрей Филатов опубликовал фото из одной из баз «Азова».«База Азова. Изучаем материалы бежавших», — подписал Филатов фото.На фотографии была книга «Дивизии войск СС».Нацистскую символику находили и на других базах «Азова». Кроме того, за нацизм «Азов» критиковали и западные СМИ.Пока «Азов» отрекается от нацизма, украинская власть, которая говорит, что защищает демократию, готовится ещё эффективнее запрещать оппозиционные партии.Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета 11 партий, деятельность которых приостановил СНБО, рассказала заместитель председателя Комитета парламента по правовой политике Ольга Совгиря.По её словам, в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит», — отметила Ольга Совгиря.Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.«В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и её структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда», — заявила Совгиря.Подытоживая, можно отметить, что законопроект также свидетельствует о том, что украинская власть рассматривает возможность оставления Киева, на что указывает подсудность дел о запрете партий суду в округе, включающем Львов.Как сообщил 28 марта националист, бывший член «Муниципальной стражи» и член группировки С14 Сергей Бондарь, в минувшие сутки Украина чудом не попала в скандал с расстрелом журналистов вещателя ORF из Австрии.«Мы с вами спасли двух журналистов. И спасли страну! От огромного международного скандала с очередным расстрелом европейских корреспондентов. Ночью мне не спалось. Я встретил пост с розыском "ДРГ". Как всегда удалось убедиться, что это никакая, бл***, не ДРГ. А журналисты из Австрии. Из страны, оказывающей нам военную и гуманитарную помощь. Если бы этих журналистов тоже за******* (убили. — Ред.) где-нибудь на блокпосте под Казатином — мы бы потеряли не только две души. Мы потеряли бы Австрию. Мы бы потеряли целого союзника в этой войне. Из-за болванов. Но мы успели», — рассказал Бондарь.По его словам, произошло это чудом — потому, что не спалось Бондарю и Валентину Огиренко из Reuters.«Проблема тупо критическая <…> Фактически все не убежавшие за границу — наказаны. За то, что остались. Ибо все теперь "ДРГ". Николай с блокпоста в Казатине в жизни не слышал ****** слова ДРГ. А теперь охотится на диверсантов лучше, чем всё родное СБУ вместе взятое. Послушать Николая на блокпосте — он уже убил 15 диверсантов. Еще 25 арестовал — на подвал. Потому что у Николая есть автомат. Наличие автомата сделало из Николая контрразведчика. Он так думает. А еще Николай маринует на блокпостах настоящих контрразведчиков, не дает работать. Тычет им в пузо двустволкой. По некоторым тоже стреляет. И повезет, если промахнулся. Не всем везет уйти живым от Николая», — рассказал Бондарь.По его словам, потери от деятельности теробороны на блокпостах могут превышать потери от боевых действий.«Николай говорит, что подлые "ДРГ" постоянно забирают своих жмуров (покойников. — Ред.) с собой. И подбрасывают вместо них наших военных и гражданских. Вот и этой ночью российская ДРГ чуть не подбросило Николаю труппы двух журналистов», — отметил Бондарь.Он пожаловался на то, что на содержание блокпостов уходят нужные армии ресурсы. А сами бойцы теробороны на блокпостах уже принесли стране много бед.По словам Бондаря, когда он писал этот пост в соцсетях, «где-то на блокпостах убили парочку "ДРГ"».Мирные жители Украины продолжают погибать от рук теробороны. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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