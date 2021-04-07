Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / Политика

Подготовиться к выборам волонтерам помогут в Высшей партийной школе ЕР

07 апреля 2021, 16:55  •  60 • Политика
Фото: er.ru
Активистам-общественникам подскажут первые шаги в политике
Волонтерам, решившим попробовать свои силы на политическом поприще, организовали онлайн-семинар на площадке Высшей партийной школы "Единой России". Эксперты и политики поделились опытом, раскрыли технологии работы с избирателями и рассказали о том, какие запросы существуют у россиян сегодня.
Как отметил председатель правления ФоРГО Константин Костин, участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии "ЕР". Но новичкам необходима помощь на первом этапе.
"За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами",
– пояснил Костин.
О том, что к партийной деятельности необходимо привлекать новых людей из числа добровольцев, которые не остались равнодушными к чужим трудностям в период пандемии, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В "Единой России" идею поддержали. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, половина избранных депутатов в 2020 году – это новые кандидаты из числа врачей, учителей, малых предпринимателей.
Эта работа по обновления партии будет продолжена. Поэтому так важно помочь общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы. Образовательный формат, предложенный "Единой Россией" активистам, которые решили принять участие в предварительном голосовании, крайне полезен, убежден руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Костюкевич.
"Реакция партии "Единая Россия" на этот запрос - признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и небезразличным гражданам попасть в представительные органы власти", – пояснил он.
Как сообщается на сайте ЕР, на участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников, причем 40% заявившихся – беспартийные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
07 апреля 2021, 09:35
Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"
07 апреля 2021, 13:15
Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
07 апреля 2021, 09:35
Украина назвала повод для начала войны в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем&...
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.