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Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду
17 ноября 2019, 14:54 • 177 • Политика
Правительство Украины в преддверии зимы отменило предельные цены на тепло и горячую воду под предлогом того, что система является "нерыночной".
На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду. Это произошло ещё в пятницу, 15 ноября, когда Кабинет министров Украины принял решение признать утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560.
Данное постановление было принято ещё прошлым правительством Владимира Гройсмана. Документ устанавливал размер максимальной платы за тепло и горячую воду. По мнению нового правительства, данное постановления является нерыночным, и потому оно было отменено.
До этого максимальная плата за тепло составляла 1,4 тысячи гривен за 1 Гкал при наличии приборов учёта и 35,21 гривны за 1 кв. м - без приборов учёта. А максимальный размер тарифа на горячую воду равнялся 83,66 гривны за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 гривны за кубометр - при отсутствии полотенцесушителей. Теперь же коммунальщики вольны устанавливать тарифы, какие им вздумается.
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