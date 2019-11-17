Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду. Это произошло ещё в пятницу, 15 ноября, когда Кабинет министров Украины принял решение признать утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560.

Данное постановление было принято ещё прошлым правительством Владимира Гройсмана. Документ устанавливал размер максимальной платы за тепло и горячую воду. По мнению нового правительства, данное постановления является нерыночным, и потому оно было отменено.

"Решение обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - прокомментировали в кабмине.

До этого максимальная плата за тепло составляла 1,4 тысячи гривен за 1 Гкал при наличии приборов учёта и 35,21 гривны за 1 кв. м - без приборов учёта. А максимальный размер тарифа на горячую воду равнялся 83,66 гривны за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 гривны за кубометр - при отсутствии полотенцесушителей. Теперь же коммунальщики вольны устанавливать тарифы, какие им вздумается.