«Подготовили все необходимые решения»: Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен на продукты

Правительство России подготовило все необходимые решения и меры для борьбы с ростом цен на социально значимые продукты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, разработан законопроект о возможности кабмина при определённых условиях регулировать цены на товары данной категории.

Правительство России подготовило все необходимые меры, в том числе системного характера, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и чётко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен», — сказал Мишустин.

По его словам, в среду, 16 декабря, Минсельхоз и Минпромторг подпишут соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло с отраслевыми ассоциациями и рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Позднее к ним присоединяться другие представители рынка, в том числе региональные торговые сети и поставщики.

Кроме того, кабмин подготовил законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить регулирование цен на социально значимые продукты. Ещё одно постановление касается вмешательства в ситуацию при росте цен на эту категорию продуктов на 10% в течение 30 дней. Раньше у правительства были такие полномочия, но только если стоимость таких товаров увеличивалась на 30% и более за аналогичный период.

«Причём мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен. И принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх», — пояснил глава правительства.

Вместе с тем Мишустин подчеркнул, что принимаемые меры по сдерживанию цен будут носить краткосрочный характер.

«Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется. Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме», — добавил премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Вместе с тем компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила об обнулении торговой наценки на социально значимые товары (макаронные изделия, хлеб, говядина тушёная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко). Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман выразил надежду на то, что подобные действия осуществят их коллеги по отрасли, а также производители и поставщики.

Как заявил RT эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев, цены на социально значимые продукты должны подлежать регулированию со стороны государства, в частности, ограничению их произвольного роста.

«Корень зла лежит не в области уравновешивания рыночных отношений спроса и предложения, а в действиях компаний, которые у нас являются конечными продавцами. В основном сетевые магазины повинны в росте цен, и нужно обращать внимание на их деятельность. Это прямая обязанность Федеральной антимонопольной службы», — пояснил Беляев.

В свою очередь, замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев подчеркнул, что крупные торговые площадки почти не допускают на свои полки продукцию небольших региональных производителей.

«Острые запросы регионов снова и снова возвращают нас к проблемам взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса и торговых сетей. Как мы сами видим, доля крупных торговых сетей в общем объёме оборота розничной торговли растёт. А торговле малого бизнеса в регионах не только сложно войти в торговые сети — они буквально «вымываются» из неё», — цитирует его РИА Новости.

16 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о подготовке и согласовании нормативно-правовых документов, которые направлены на снижение цен на отдельные категории социально значимых продуктов.

Напомним, что 9 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подверг критике министров за рост цен на продукты, потребовав в течение недели принять меры для решения проблемы. Во время встречи с членами правительства глава государства призвал «не рассказывать сказки» о сложившейся ситуации и обратил внимание на то, что реальные располагаемые доходы населения упали на 4,3%, а цены на социально значимые продукты существенно выросли: на сахар (на 71%), растительное масло (на 23,8%), зерновые (на 19,9%), муку (на 13%), макаронные (на 10,5%) и хлебобулочные (на 6%) изделия.

«Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются», — заявил Путин.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить все необходимые документы по нормализации цен на продукты. Также глава правительства утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом изменения потребительских цен на социально значимые товары и оперативным реагированием на эти изменения. При этом до 15 января Минсельхоз и Минфин должны подготовить дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.