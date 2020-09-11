Подготовилась заранее? Сопровождающая Навального молча сбежала в Германию

Речь идёт об одной из сопровождающих Навального в поездке по Сибири - Марине Певчих.

В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили о том, что на сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки. Среди них: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 22 августа женщина уже летела в Германию и поэтому получить от неё объяснение не представилось возможным.

В настоящее время её местонахождение устанавливается.

В МВД России также сообщили, что направят ФРГ запрос об оказании помощи в расследовании по делу Навального.