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Подготовилась заранее? Сопровождающая Навального молча сбежала в Германию
11 сентября 2020, 13:55 • 221 • Политика
Сопровождающая блогера Алексея Навального по Сибири уклонилась от показаний и молча сбежала в Германию. На фоне происходящего вокруг блогера возникает резонный вопрос - "беглянка" подготовилась к побегу заранее?
Речь идёт об одной из сопровождающих Навального в поездке по Сибири - Марине Певчих.
В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили о том, что на сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки. Среди них: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.
"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 22 августа женщина уже летела в Германию и поэтому получить от неё объяснение не представилось возможным.
В настоящее время её местонахождение устанавливается.
В МВД России также сообщили, что направят ФРГ запрос об оказании помощи в расследовании по делу Навального.
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